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Ahmet Hakan: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı
Ahmet Hakan: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan fon soruşturmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha fazla konuşması gerektiğini... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T09:42+0300
2026-11-16T09:42+0300
ekonomi̇
ahmet hakan
mehmet şimşek
cevdet yılmaz
fon
fon soruşturması
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in fon krizine ilişkin daha fazla konuşmaları gerektiğini söyledi. "Ayrı ayrı çıktıkları televizyon programlarını izledim geçen gün. İkisinin de ana gündemi fon olayıydı. İki isim de konuştukça Rakamlar ortaya çıkıyordu. / Palavralar sönümleniyordu. / Atılan adımların önemi anlaşılıyordu. / Kara propagandanın etkisi azalıyordu. / Somut veriler belirginleşiyordu." dedi.Bugünkü yazısında iki isme de çağrıda bulunan Ahmet Hakan şu sözleri ekledi:Bugüne kadar ne kadar ödeme yapıldı?Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html
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ahmet hakan, mehmet şimşek, cevdet yılmaz, fon, fon soruşturması
ahmet hakan, mehmet şimşek, cevdet yılmaz, fon, fon soruşturması

Ahmet Hakan: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı

09:42 16.11.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Ahmet Hakan fon soruşturmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha fazla konuşması gerektiğini dile getirdi. İki isme çağrıda bulunan Ahmet Hakan "Fısıldanan rivayetlerle, üzerimize boca edilen tevatürlerle, başka türlü mücadele edilemez" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in fon krizine ilişkin daha fazla konuşmaları gerektiğini söyledi. "Ayrı ayrı çıktıkları televizyon programlarını izledim geçen gün. İkisinin de ana gündemi fon olayıydı. İki isim de konuştukça Rakamlar ortaya çıkıyordu. / Palavralar sönümleniyordu. / Atılan adımların önemi anlaşılıyordu. / Kara propagandanın etkisi azalıyordu. / Somut veriler belirginleşiyordu." dedi.
Bugünkü yazısında iki isme de çağrıda bulunan Ahmet Hakan şu sözleri ekledi:
"Daha fazla konuşun. Daha fazla soruya cevap verin. Daha fazla televizyon programına çıkın. Her şeyi tane tane izah edin. Liste tartışmasına girin. Yaptıklarınızı ayrı, yapacaklarınızı ayrı anlatın. Kuşkuları giderin. Eleştirilere yanıt verin. Fısıldanan rivayetlerle, üzerimize boca edilen tevatürlerle, sağda solda fısıldanan dedikodularla, sansasyonel yalanlarla... Başka türlü mücadele edilemez."
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Bakan Şimşek: Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok
Dün, 14:04

Bugüne kadar ne kadar ödeme yapıldı?

Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi.
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