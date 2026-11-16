https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/ahmet-hakan-cevdet-yilmaz-ve-mehmet-simsek-daha-cok-konusmali-1110367476.html

Ahmet Hakan: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı

Ahmet Hakan: Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek daha çok konuşmalı

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan fon soruşturmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha fazla konuşması gerektiğini... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T09:42+0300

2026-11-16T09:42+0300

2026-11-16T09:42+0300

ekonomi̇

ahmet hakan

mehmet şimşek

cevdet yılmaz

fon

fon soruşturması

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in fon krizine ilişkin daha fazla konuşmaları gerektiğini söyledi. "Ayrı ayrı çıktıkları televizyon programlarını izledim geçen gün. İkisinin de ana gündemi fon olayıydı. İki isim de konuştukça Rakamlar ortaya çıkıyordu. / Palavralar sönümleniyordu. / Atılan adımların önemi anlaşılıyordu. / Kara propagandanın etkisi azalıyordu. / Somut veriler belirginleşiyordu." dedi.Bugünkü yazısında iki isme de çağrıda bulunan Ahmet Hakan şu sözleri ekledi:Bugüne kadar ne kadar ödeme yapıldı?Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html

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ahmet hakan, mehmet şimşek, cevdet yılmaz, fon, fon soruşturması