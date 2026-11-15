https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html

Bakan Şimşek: Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok

Bakan Şimşek: Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T14:04+0300

2026-11-15T14:04+0300

2026-11-15T14:04+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

sermaye piyasası kurulu (spk)

i̇ş bankası

hazine ve maliye bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76caacf7506a4c669df107f9c219f6c0.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyelerine dair eleştirilerde bulundu. Kanal 7 yayınında konuşan Şimşek "Olağan tasfiyede yatırımcılar sadece paralarını almadılar, para piyasası fonlarında nemasını dahi aldılar" dedi.'Milletin parası kullanılmıyor'Şimşek, fon soruşturmaları sürecine işaret ederek, Türkiye'nin dünyadakine benzer durumlara oranla oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Tasfiye sürecinin planlandığı gibi gittiğini, hatta hız anlamında öngördüklerinden daha iyi ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, birtakım ilkeler belirlediklerini, bu ilkelerin başında şeffaflık, etkinlik, adalet ile kamu kaynağını kullanmamanın yer aldığını kaydetti. Hangi fonlarda tasfiye tamamlanmadı?Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde, hiçbir şekilde bütçeden milletin parasının kullanılmadığının altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:Kaç kişiye ne kadar ödendi?Şimşek, tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası'na görev verdiklerine değinerek, "Cuma günü itibarıyla bugüne kadar olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda, 415 bin 955 kişiye, 93 milyar lira para ödendi. Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye, 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok. Peki net yatırım tutarının tamamını alan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi, net yatırım tutarını almış durumda." diye konuştu.Tasfiye kurallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirlediğini, uygulama tebliğ veya kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiğini dile getiren Şimşek, "TMSF nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesapları var. İade ve geri kazanım hesabında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim olmuş. Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortaya koyduğu kararların, çok net olduğunu vurgulayarak, TBMM'den çıkan kanun kapsamında, 1 milyon liraya kadar pay sahiplerine ödemeyi öncelendirdiklerini, kaynaklar oluşturdukça, diğer hak sahiplerine de 1 milyon lira ve üzerindeki ödemelerin de yapılacağına dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/cevdet-yilmazdan-fon-tasfiye-surecine-iliskin-onemli-aciklama-devlet-butcesinden-bir-lira-1110348253.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇ş bankası, hazine ve maliye bakanlığı