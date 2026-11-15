https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html
Bakan Şimşek: Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok
Bakan Şimşek: Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T14:04+0300
2026-11-15T14:04+0300
2026-11-15T14:04+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
sermaye piyasası kurulu (spk)
i̇ş bankası
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyelerine dair eleştirilerde bulundu. Kanal 7 yayınında konuşan Şimşek "Olağan tasfiyede yatırımcılar sadece paralarını almadılar, para piyasası fonlarında nemasını dahi aldılar" dedi.'Milletin parası kullanılmıyor'Şimşek, fon soruşturmaları sürecine işaret ederek, Türkiye'nin dünyadakine benzer durumlara oranla oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Tasfiye sürecinin planlandığı gibi gittiğini, hatta hız anlamında öngördüklerinden daha iyi ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, birtakım ilkeler belirlediklerini, bu ilkelerin başında şeffaflık, etkinlik, adalet ile kamu kaynağını kullanmamanın yer aldığını kaydetti. Hangi fonlarda tasfiye tamamlanmadı?Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde, hiçbir şekilde bütçeden milletin parasının kullanılmadığının altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:Kaç kişiye ne kadar ödendi?Şimşek, tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası'na görev verdiklerine değinerek, "Cuma günü itibarıyla bugüne kadar olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda, 415 bin 955 kişiye, 93 milyar lira para ödendi. Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye, 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok. Peki net yatırım tutarının tamamını alan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi, net yatırım tutarını almış durumda." diye konuştu.Tasfiye kurallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirlediğini, uygulama tebliğ veya kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiğini dile getiren Şimşek, "TMSF nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesapları var. İade ve geri kazanım hesabında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim olmuş. Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortaya koyduğu kararların, çok net olduğunu vurgulayarak, TBMM'den çıkan kanun kapsamında, 1 milyon liraya kadar pay sahiplerine ödemeyi öncelendirdiklerini, kaynaklar oluşturdukça, diğer hak sahiplerine de 1 milyon lira ve üzerindeki ödemelerin de yapılacağına dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/cevdet-yilmazdan-fon-tasfiye-surecine-iliskin-onemli-aciklama-devlet-butcesinden-bir-lira-1110348253.html
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mehmet şimşek, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇ş bankası, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk), i̇ş bankası, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek: Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendiğini belirterek, "Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyelerine
dair eleştirilerde bulundu. Kanal 7 yayınında konuşan Şimşek "Olağan tasfiyede yatırımcılar sadece paralarını almadılar, para piyasası fonlarında nemasını dahi aldılar" dedi.
'Milletin parası kullanılmıyor'
Şimşek, fon soruşturmaları sürecine işaret ederek, Türkiye'nin dünyadakine benzer durumlara oranla oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Tasfiye sürecinin planlandığı gibi gittiğini, hatta hız anlamında öngördüklerinden daha iyi ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, birtakım ilkeler belirlediklerini, bu ilkelerin başında şeffaflık, etkinlik, adalet ile kamu kaynağını kullanmamanın yer aldığını kaydetti.
Hangi fonlarda tasfiye tamamlanmadı?
Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde, hiçbir şekilde bütçeden milletin parasının kullanılmadığının altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"17 Eylül'de, 131 fonu tasfiye kapsamına aldık. 7 portföy yönetim şirketi, 131 fon ve 456 bin civarı tekil müşteri. Yapısı çok bozuk olmayanları, normal tasfiyeye tabi tuttuk. Yani, 7 portföy yönetim şirketinin 4'ü normal, 3'ü de olağanüstü tasfiye sürecine tabi tutuldu. 131 fonun 97'si olağan tasfiyeye tabi tutuldu. Bu olağan tasfiye kapsamında, bugüne kadar 94 fonda, 55 bin 821 kişiye, 68 milyar lira ödendi. Sadece 3 tane küçük kapalı fon var. Bunlarda da sadece 37 kişi var. Buna ilişkin tasfiye, henüz tamamlanmadı. Olağan tasfiyeye tabi fonların tasfiyesi, yüzde 99,9 oranında tamamlandı. Özellikle para piyasası fonları için söylüyorum, sadece paralarını almadılar, nemasını dahi aldılar."
Kaç kişiye ne kadar ödendi?
Şimşek, tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası'na görev verdiklerine değinerek, "Cuma günü itibarıyla bugüne kadar olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda, 415 bin 955 kişiye, 93 milyar lira para ödendi. Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye, 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok. Peki net yatırım tutarının tamamını alan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi, net yatırım tutarını almış durumda." diye konuştu.
Tasfiye kurallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirlediğini, uygulama tebliğ veya kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiğini dile getiren Şimşek, "TMSF nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesapları var. İade ve geri kazanım hesabında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim olmuş. Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortaya koyduğu kararların, çok net olduğunu vurgulayarak, TBMM'den çıkan kanun kapsamında, 1 milyon liraya kadar pay sahiplerine ödemeyi öncelendirdiklerini, kaynaklar oluşturdukça, diğer hak sahiplerine de 1 milyon lira ve üzerindeki ödemelerin de yapılacağına dikkati çekti.