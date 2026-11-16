https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/adanasporda-oynayan-dunya-sampiyonu-almanyada-cumhurbaskani-adayi-oldu-1110370395.html

Adanaspor'da oynayan dünya şampiyonu Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Adanaspor'da oynayan dünya şampiyonu Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Sputnik Türkiye

Almanya'da AfD, 1990 Dünya Kupası şampiyonu ve eski Adanaspor futbolcusu Thomas Berthold'u cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Bir dönem Joachim Löw yönetiminde... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T12:08+0300

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dünya

joachim löw

alice weidel

stephan mayer

almanya

stuttgart

almanya için alternatif (afd)

hristiyan sosyal birlik partisi (csu)

hristiyan demokrat birlik (cdu)

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Almanya'da 30 Ocak 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dikkat çekici bir adaylık açıklandı. Almanya için Alternatif (AfD) partisi, 1990 Dünya Kupası'nı kazanan Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve bir dönem Adanaspor forması giyen Thomas Berthold'u cumhurbaşkanı adayı gösterdi.AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, 14 Kasım Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, herhangi bir siyasi partiye üye olmayan 62 yaşındaki Berthold'un adaylığını resmen duyurdu. Parti yönetimi, eski futbolcunun spor kariyerindeki başarılarını ve Covid-19 salgını döneminde hükümet politikalarına karşı sergilediği tutumu adaylık gerekçeleri arasında gösterdi.Berthold'un adaylığı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görev süresinin sona ermesine aylar kala açıklandı. Ülkenin en yüksek devlet makamı için aday gösterilen eski futbolcunun, profesyonel kariyerinin son döneminde Türkiye'de oynamış olması ise adaylığı Türk futbol kamuoyu açısından da dikkat çekici hale getirdi.AfD neden Thomas Berthold'u aday gösterdi?AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'nın siyasi partilerin üzerinde konumlanabilecek ve toplumda yeni bir birlik duygusu oluşturabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu savundu.Chrupalla, Berthold'un 1990 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan milli takımın parçası olduğunu hatırlatarak, spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra kamuoyunda tanınan bir isim olmasına dikkat çekti.AfD yönetimi, Berthold'un herhangi bir partiye üye olmamasını da özellikle vurguladı. Weidel ve Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada eski futbolcunun farklı siyasi görüşlerden seçmenleri temsil edebilecek bir aday olduğunu savundu.Dünya Kupası'nı kazandı, Bayern Münih ve Stuttgart'ta oynadı12 Kasım 1964'te Almanya'nın Hanau kentinde doğan Thomas Berthold, profesyonel futbol kariyerine 1982 yılında Eintracht Frankfurt formasıyla başladı.Savunma oyuncusu olarak görev yapan Berthold, daha sonra İtalya'ya transfer olarak Hellas Verona ve Roma takımlarında oynadı. Almanya'ya dönüşünün ardından Bayern Münih ve Stuttgart formalarını giydi.Almanya Milli Takımı'nda 62 karşılaşmaya çıkan Berthold, ülkesinin 1990 yılında İtalya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.Berthold, 1986 Dünya Kupası'nda final oynayan Alman Milli Takımı'nın da oyuncuları arasındaydı. Futbolculuk kariyerinin ardından spor yöneticiliği ve televizyon yorumculuğu yaptı.Adanaspor'a Joachim Löw'ün isteğiyle transfer olduThomas Berthold'un futbol kariyerindeki son duraklardan biri Türkiye oldu.Alman futbolcu, 16 Ocak 2001'de, o dönem Adanaspor'u çalıştıran teknik direktör Joachim Löw'ün isteğiyle turuncu-beyazlı kulübe transfer oldu.Berthold, Adanaspor'da 5 Süper Lig maçına çıktı. Türkiye'deki kısa futbolculuk macerasında tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı ve toplam 450 dakika sahada kaldı.Ancak Löw'ün Adanaspor'dan ayrılmasının ardından Berthold'un Türkiye kariyeri de sona erdi. Alman savunma oyuncusu, kısa süre sonra profesyonel futbolculuğu bıraktı.Berthold'un transferini isteyen Joachim Löw ise ilerleyen yıllarda Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi ve ülkesini 2014 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.Covid-19 protestolarıyla yeniden gündeme geldiThomas Berthold, futbolculuk kariyerinin ardından özellikle Covid-19 salgını döneminde yaptığı siyasi açıklamalarla Almanya kamuoyunda tartışılan isimlerden biri haline geldi.Eski futbolcu, salgın sırasında uygulanan kapanma kararları ve diğer kısıtlamalara karşı çıkarak Stuttgart'ta düzenlenen Querdenken 711 hareketinin protestolarına katıldı.Berthold, 2020 yılında katıldığı bir gösteride hükümetin salgın politikalarını sert biçimde eleştirdi. Siyasi yönetime duyduğu güvenin sıfırın altına düştüğünü söyleyen eski futbolcunun açıklamaları, Almanya'da farklı siyasi çevrelerin tepkisini çekti.AfD yönetimi ise Berthold'un salgın dönemindeki tutumunu adaylık kararının olumlu gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Parti Eş Başkanı Chrupalla, Berthold'un hükümet politikalarına kişisel kayıpları göze alarak karşı çıktığını savundu.Cumhurbaşkanı adaylığına Almanya'da tepkilerBerthold'un cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi, Alman siyasetinde eleştirilere neden oldu.Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili ve Birlik partilerinin spor politikaları sözcüsü Stephan Mayer, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Berthold'un başarılı bir profesyonel futbolcu olduğunu kabul etmekle birlikte cumhurbaşkanlığı için uygun bir aday olmadığını savundu.Mayer, eski futbolcunun salgın dönemindeki açıklamalarını son derece tartışmalı bulduğunu belirterek, Berthold'un ülkenin en yüksek makamı için ciddi bir aday olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Ralf Stegner de AfD'nin adaylık kararını eleştirdi. Stegner, sporcuların aktif kariyerlerinin ardından toplumsal sorumluluk üstlenmelerini olumlu karşıladığını, ancak Berthold'un AfD tarafından aday gösterilmesinin farklı bir siyasi anlam taşıdığını ifade etti.Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 30 Ocak'ta yapılacakAlmanya Cumhurbaşkanlığı seçimi, 30 Ocak 2027 Cumartesi günü Berlin'de gerçekleştirilecek.Almanya'da cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilmiyor. Seçim, Federal Konvansiyon (Bundesversammlung) adı verilen özel bir kurul tarafından yapılıyor.Kurul, 630 Federal Meclis (Bundestag) milletvekili ile eyalet parlamentolarının belirlediği 630 temsilciden oluşuyor. Toplam 1260 üyeli kurulda ilk iki turda seçilebilmek için mutlak çoğunluk gerekiyor. Üçüncü tura kalınması halinde ise en fazla oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.Seçilecek isim, görev süresi 18 Mart 2027'de sona erecek Frank-Walter Steinmeier'in yerini alacak.Ilse Aigner'e CDU, CSU, SPD ve Yeşillerden destekCumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Bavyera Eyalet Parlamentosu Başkanı Ilse Aigner'in adaylığında uzlaştı.Yeşiller Partisi de Aigner'e destek veriyor. Böylece Aigner, Federal Konvansiyon'da temsil edilen önemli siyasi grupların desteğini almış durumda.AfD'nin ise kurulda tek başına çoğunluğu bulunmuyor. Bu nedenle Berthold'un adaylığı, partinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla katılması açısından önem taşıyor.Almanya'da cumhurbaşkanlığı makamı büyük ölçüde temsili ve anayasal yetkilere sahip. Ülkenin günlük siyasi yönetimi, Federal Şansölye ve hükümet tarafından yürütülüyor.AfD, 2022'de de tartışmalı bir ismi aday göstermiştiAfD'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermesi ilk kez yaşanmıyor.Parti, 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde, eski Değerler Birliği (WerteUnion) Başkanı Max Otte'yi aday göstermişti.O dönem CDU üyesi olan Otte'nin AfD'nin adaylığını kabul etmesi parti içinde tartışmalara yol açmış, Otte daha sonra CDU'dan ihraç edilmişti.AfD'nin bu kez herhangi bir partiye üye olmayan, ancak geçmişteki siyasi açıklamalarıyla tanınan bir sporcuya yönelmesi dikkat çekti.1990 Dünya Kupası şampiyonluğundan Adanaspor'a, oradan da Almanya Cumhurbaşkanlığı adaylığına uzanan Thomas Berthold'un kariyeri, 30 Ocak'taki seçim öncesinde yeniden gündeme taşındı.

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joachim löw, alice weidel, stephan mayer, almanya, stuttgart, almanya için alternatif (afd), hristiyan sosyal birlik partisi (csu), hristiyan demokrat birlik (cdu), dünya kupası, roma, x