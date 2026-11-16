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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rusya-ve-ukrayna-arasinda-kapsamli-esir-takasi-hazirligi-1110369874.html
Rusya ve Ukrayna arasında kapsamlı esir takası hazırlığı
Rusya ve Ukrayna arasında kapsamlı esir takası hazırlığı
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Rusya ile Ukrayna arasında geniş kapsamlı bir esir takası gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıldığını belirtti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T11:37+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
yana lantratova
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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinetsile yürütülen temaslara ilişkin bilgi verdi.Sürecin koordinasyonu için düzenli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Lantratova, "Dmitriy Valeryeviç (Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Lubinets) ile düzenli olarak temas halindeyiz. Büyük bir takas hazırlığımız var" ifadelerini kullandı.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleşmişti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmenin ana konusu olduğunu belirtmiş, tarafların yeni ve kapsamlı bir esir takası konusunda da mutabakata vardığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-putin-trump-si-gorusmesine-tarihi-vurgusu-1110369209.html
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rusya, ukrayna, yana lantratova, esir takası
rusya, ukrayna, yana lantratova, esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında kapsamlı esir takası hazırlığı

11:37 16.11.2026 (güncellendi: 11:38 16.11.2026)
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinПресс-конференция уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой
Пресс-конференция уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Alexey Maishev
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Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Rusya ile Ukrayna arasında geniş kapsamlı bir esir takası gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıldığını belirtti.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinetsile yürütülen temaslara ilişkin bilgi verdi.
Sürecin koordinasyonu için düzenli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Lantratova, "Dmitriy Valeryeviç (Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Lubinets) ile düzenli olarak temas halindeyiz. Büyük bir takas hazırlığımız var" ifadelerini kullandı.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleşmişti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmenin ana konusu olduğunu belirtmiş, tarafların yeni ve kapsamlı bir esir takası konusunda da mutabakata vardığını kaydetmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Çin Dışişleri Bakanlığından Putin-Trump-Şi görüşmesine ‘tarihi’ vurgusu
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