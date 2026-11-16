https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/rusya-ve-ukrayna-arasinda-kapsamli-esir-takasi-hazirligi-1110369874.html

Rusya ve Ukrayna arasında kapsamlı esir takası hazırlığı

Rusya ve Ukrayna arasında kapsamlı esir takası hazırlığı

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Rusya ile Ukrayna arasında geniş kapsamlı bir esir takası gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıldığını belirtti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

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yana lantratova

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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinetsile yürütülen temaslara ilişkin bilgi verdi.Sürecin koordinasyonu için düzenli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Lantratova, "Dmitriy Valeryeviç (Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Lubinets) ile düzenli olarak temas halindeyiz. Büyük bir takas hazırlığımız var" ifadelerini kullandı.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleşmişti. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmenin ana konusu olduğunu belirtmiş, tarafların yeni ve kapsamlı bir esir takası konusunda da mutabakata vardığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cin-disisleri-bakanligindan-putin-trump-si-gorusmesine-tarihi-vurgusu-1110369209.html

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rusya, ukrayna, yana lantratova, esir takası