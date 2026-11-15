https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rusya-operasyona-devam-ediyor-son-bir-gunde-1120-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1110357475.html

Rusya operasyona devam ediyor: Son bir günde 1.120 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya operasyona devam ediyor: Son bir günde 1.120 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 1.120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T13:10+0300

2026-11-15T13:10+0300

2026-11-15T13:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

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himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’daki askeri havalimanlarını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen üç güdümlü hava bombası, bir HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 1.065 uçak tipi İHA önledi.

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