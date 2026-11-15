https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rusya-operasyona-devam-ediyor-son-bir-gunde-1120-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1110357475.html
Rusya operasyona devam ediyor: Son bir günde 1.120 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya operasyona devam ediyor: Son bir günde 1.120 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 1.120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T13:10+0300
2026-11-15T13:10+0300
2026-11-15T13:10+0300
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rusya savunma bakanlığı
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ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’daki askeri havalimanlarını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen üç güdümlü hava bombası, bir HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 1.065 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-rus-ordusu-sahada-kazaniyor-kurtarilan-alanlari-her-gun-genisletiyor-1109941214.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya operasyona devam ediyor: Son bir günde 1.120 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 1.120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekatın son bir gününe ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin harekat kapsamında cephe hattında ilerleyişini sürdürerek taktik konumlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.120 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’daki askeri havalimanlarını, ayrıca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen üç güdümlü hava bombası, bir HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 1.065 uçak tipi İHA önledi.