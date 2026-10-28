https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-rus-ordusu-sahada-kazaniyor-kurtarilan-alanlari-her-gun-genisletiyor-1109941214.html
Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor
Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesindeki kurtarılan toprakları her geçen gün genişlettiğini belirtti. Peskov ayrıca Ukrayna... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T17:16+0300
2026-10-28T17:16+0300
2026-10-28T17:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
rusya
rus ordusu
ukrayna
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_578b56dbcf172d485501e3aa6fd7a694.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesinde kurtarılan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Peskov, "Rusya her gün kurtarılan toprakları genişletiyor" diyerek, Rus ordusunun sahada kazandığını ve bunun tüm askeri uzmanlar tarafından da teyit edildiğini belirtti.Peskov ayrıca, Ukrayna meselesinde üçlü müzakerelerin tarihine dair duyuruyu Kremlin'in uygun zamanda yapacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/rusya-kararlilikla-ilerliyor-harkov-ve-sumi-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1109927986.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, rusya, rus ordusu, ukrayna, özel askeri harekat
dmitriy peskov, kremlin, rusya, rus ordusu, ukrayna, özel askeri harekat
Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesindeki kurtarılan toprakları her geçen gün genişlettiğini belirtti. Peskov ayrıca Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin tarihine ilişkin duyurunun Kremlin tarafından yapılacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesinde kurtarılan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Peskov, "Rusya her gün kurtarılan toprakları genişletiyor" diyerek, Rus ordusunun sahada kazandığını ve bunun tüm askeri uzmanlar tarafından da teyit edildiğini belirtti.
Peskov ayrıca, Ukrayna meselesinde üçlü müzakerelerin tarihine dair duyuruyu Kremlin'in uygun zamanda yapacağını kaydetti.