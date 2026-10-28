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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-rus-ordusu-sahada-kazaniyor-kurtarilan-alanlari-her-gun-genisletiyor-1109941214.html
Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor
Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesindeki kurtarılan toprakları her geçen gün genişlettiğini belirtti. Peskov ayrıca Ukrayna... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T17:16+0300
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ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
rusya
rus ordusu
ukrayna
özel askeri harekat
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesinde kurtarılan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Peskov, "Rusya her gün kurtarılan toprakları genişletiyor" diyerek, Rus ordusunun sahada kazandığını ve bunun tüm askeri uzmanlar tarafından da teyit edildiğini belirtti.Peskov ayrıca, Ukrayna meselesinde üçlü müzakerelerin tarihine dair duyuruyu Kremlin'in uygun zamanda yapacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/rusya-kararlilikla-ilerliyor-harkov-ve-sumi-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1109927986.html
rusya
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, rus ordusu, ukrayna, özel askeri harekat
dmitriy peskov, kremlin, rusya, rus ordusu, ukrayna, özel askeri harekat

Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor

17:16 28.10.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesindeki kurtarılan toprakları her geçen gün genişlettiğini belirtti. Peskov ayrıca Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin tarihine ilişkin duyurunun Kremlin tarafından yapılacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesinde kurtarılan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Peskov, "Rusya her gün kurtarılan toprakları genişletiyor" diyerek, Rus ordusunun sahada kazandığını ve bunun tüm askeri uzmanlar tarafından da teyit edildiğini belirtti.
Peskov ayrıca, Ukrayna meselesinde üçlü müzakerelerin tarihine dair duyuruyu Kremlin'in uygun zamanda yapacağını kaydetti.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya kararlılıkla ilerliyor: Harkov ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
12:56
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