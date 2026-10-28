https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-rus-ordusu-sahada-kazaniyor-kurtarilan-alanlari-her-gun-genisletiyor-1109941214.html

Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor

Peskov: Rus ordusu sahada kazanıyor, kurtarılan alanları her gün genişletiyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesindeki kurtarılan toprakları her geçen gün genişlettiğini belirtti. Peskov ayrıca Ukrayna... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T17:16+0300

2026-10-28T17:16+0300

2026-10-28T17:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy peskov

kremlin

rusya

rus ordusu

ukrayna

özel askeri harekat

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın özel askeri operasyon bölgesinde kurtarılan toprakları genişletmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Peskov, "Rusya her gün kurtarılan toprakları genişletiyor" diyerek, Rus ordusunun sahada kazandığını ve bunun tüm askeri uzmanlar tarafından da teyit edildiğini belirtti.Peskov ayrıca, Ukrayna meselesinde üçlü müzakerelerin tarihine dair duyuruyu Kremlin'in uygun zamanda yapacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/rusya-kararlilikla-ilerliyor-harkov-ve-sumi-bolgelerinde-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1109927986.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, rus ordusu, ukrayna, özel askeri harekat