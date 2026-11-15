Meteoroloji'den yeni uyarı, 5 kente sarı kodlu sağanak geliyor: İstanbul için de gün verildi
© Adem Kutucuistanbul yağmur genel
© Adem Kutucu
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Bugün Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Soğuk havanın hakim olduğu İstanbul'a salı günü şiddetli yağış geliyor. Hafta ortasından itibaren ise hava bir anda değişecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava durumu beklentilerini paylaştı.
Sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım 2026 Pazar günü için yayımladığı haritada 5 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Haritaya göre Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize için meteorolojik uyarı verildi.
Meteoroloji'nin uyarısına göre yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İstanbullular dikkat: Salı günü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım 2026 Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporunda İstanbul’da sağanak yağış beklendiğini bildirdi. İstanbul genelinde salı günü sağanak yağış tahmini yapılırken, sıcaklıkların 12 ila 16 derece olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 15 Kasım Pazar ve 16 Kasım Pazartesi günleri parçalı bulutlu hava bekleniyor. 17 Kasım Salı günü ise kent genelinde sağanak yağış tahmini bulunuyor.
MGM'nin İstanbul ve bazı ilçelerine yönelik tahminlerinde, İstanbul merkezinde salı günü en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor. İstanbul Anadolu Yakası için de sağanak yağış tahmini yer alıyor. Anadolu Yakası'nda sıcaklığın 11 ila 16 derece olması öngörülüyor.
Hafta ortasında lodos geliyor
AKOM da İstanbul için hava durumu tahminini paylaştı. Yapılan değerlendirmede hafta ortasından itibaren yeni bir lodos dalgasının geleceği belirtildi. AKOM'un değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi :
İstanbul’da yeni haftada parçalı bulutlu bir gökyüzü, aralıklarla sağanak yağmur geçişleri beklenmektedir. Hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla rüzgarın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetinde (40-75 km/s) eseceği, sıcaklıkların hızla artarak 18-20 °C aralığında yükseleceği öngörülüyor.
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Rüzgarın kuzeydoğudan 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
EGE
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Kuzey Kıyı Ege'de rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
İç kesimlerde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKDENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
İskenderun Körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İç kesimlerde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek.
Gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
İç kesimlerde aralıklı sağanak yağış görülecek.
Gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.
DOĞU ANADOLU
Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Kuzeydoğunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.
Gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
İl il beklenen en yüksek sıcaklıklar
Bursa: 16°C
Çanakkale: 16°C
İstanbul: 14°C
Kırklareli: 13°C
Denizli: 20°C
İzmir: 21°C
Manisa: 20°C
Muğla: 20°C
Adana: 24°C
Antalya: 24°C
Burdur: 17°C
Hatay: 22°C
Ankara: 14°C
Çankırı: 15°C
Eskişehir: 13°C
Konya: 15°C
Bolu: 12°C
Düzce: 14°C
Kastamonu: 11°C
Zonguldak: 14°C
Amasya: 13°C
Rize: 16°C
Samsun: 14°C
Trabzon: 16°C
Erzurum: 9°C
Kars: 10°C
Malatya: 17°C
Van: 13°C
Diyarbakır: 19°C
Mardin: 17°C
Siirt: 16°C
Şanlıurfa: 21°C