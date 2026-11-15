https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/meteorolojiden-yeni-uyari-5-kente-sari-kodlu-saganak-geliyor-istanbul-icin-de-gun-verildi-1110351695.html

Meteoroloji'den yeni uyarı, 5 kente sarı kodlu sağanak geliyor: İstanbul için de gün verildi

Meteoroloji'den yeni uyarı, 5 kente sarı kodlu sağanak geliyor: İstanbul için de gün verildi

Sputnik Türkiye

Bugün Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Soğuk havanın hakim olduğu İstanbul'a salı günü şiddetli yağış geliyor. Hafta ortasından itibaren... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T10:43+0300

2026-11-15T10:43+0300

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yaşam

doğu karadeniz

i̇stanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

akom

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava durumu beklentilerini paylaştı. Sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım 2026 Pazar günü için yayımladığı haritada 5 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Haritaya göre Artvin, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize için meteorolojik uyarı verildi.Meteoroloji'nin uyarısına göre yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.İstanbullular dikkat: Salı günü sağanak geliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım 2026 Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporunda İstanbul’da sağanak yağış beklendiğini bildirdi. İstanbul genelinde salı günü sağanak yağış tahmini yapılırken, sıcaklıkların 12 ila 16 derece olması öngörülüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 15 Kasım Pazar ve 16 Kasım Pazartesi günleri parçalı bulutlu hava bekleniyor. 17 Kasım Salı günü ise kent genelinde sağanak yağış tahmini bulunuyor.MGM'nin İstanbul ve bazı ilçelerine yönelik tahminlerinde, İstanbul merkezinde salı günü en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor. İstanbul Anadolu Yakası için de sağanak yağış tahmini yer alıyor. Anadolu Yakası'nda sıcaklığın 11 ila 16 derece olması öngörülüyor.Hafta ortasında lodos geliyorAKOM da İstanbul için hava durumu tahminini paylaştı. Yapılan değerlendirmede hafta ortasından itibaren yeni bir lodos dalgasının geleceği belirtildi. AKOM'un değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi :MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA VE DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLUİl il beklenen en yüksek sıcaklıklar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbulun-sel-kaderini-sunger-sehir-uygulamasi-mi-degistirecek-dereler-yatagini-mi-geri-mi-istiyor-1109816844.html

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doğu karadeniz, i̇stanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, akom