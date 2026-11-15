https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/macronun-ukraynanin-natoya-katilmasi-gerektigi-sozlerine-zaharovadan-ironik-yanit-1110358519.html
Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği sözlerine Zaharova’dan ironik yanıt
Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği sözlerine Zaharova’dan ironik yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği şeklindeki sözlerini AB Dış İlişkiler Yüksek... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T14:25+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği şeklindeki sözlerine ironi dolu bir karşılık verdi.Sputnik’e konuya ilişkin yorumda bulunan Zaharova, “Bu açıklamanın Kaja Kallas’ın bilirkişiliğine layık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Macron daha önce X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna’nın NATO’da kilit rol oynadığını ve İttifakın tam teşekküllü üyesi olması gerektiğini ifade etmişti.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce, Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunun gündemde olmadığını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın NATO'ya olası katılımının Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacağına dikkat çekerek, özel askeri operasyonun başlamasının sebeplerinden birinin de bu tehdidin olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/zelenskiy-nato-uyeliginden-vazgecmeyi-ongoren-maddeyi-ukrayna-anayasasina-koymayi-reddetti-1101941409.html
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haberler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, kaja kallas, emmanuel macron, x, abd, marco rubio, nato, mark rutte
Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği sözlerine Zaharova’dan ironik yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği şeklindeki sözlerini AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas’ın ‘bilirkişiliği’ ile ilişkilendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılması gerektiği şeklindeki sözlerine ironi dolu bir karşılık verdi.
Sputnik’e konuya ilişkin yorumda bulunan Zaharova, “Bu açıklamanın Kaja Kallas’ın bilirkişiliğine layık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Macron daha önce X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna’nın NATO’da kilit rol oynadığını ve İttifakın tam teşekküllü üyesi olması gerektiğini ifade etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce, Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunun gündemde olmadığını belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın NATO'ya olası katılımının Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacağına dikkat çekerek, özel askeri operasyonun başlamasının sebeplerinden birinin de bu tehdidin olduğunu vurgulamıştı.