Zelenskiy, NATO üyeliğinden vazgeçmeyi öngören maddeyi Ukrayna Anayasası’na koymayı reddetti

Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO’ya girmeme taahhüdünü içeren bir hükmün Ukrayna Anayasası’na eklenmesine karşı olduğunu açıkladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın güvenlik garantileri istediğini ve bunları hak ettiğini belirterek, anayasal hedef olan NATO üyeliğine ilişkin değişiklik konusunda kararın yalnızca Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladı.
Zelenskiy, anayasadaki NATO’ya üyelik hedefinin çıkarılmasına karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:
Devletimizin anayasasını (NATO’ya üyelik hedefini kaldırarak) değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Bu anayasa ile ne yapılacağına Ukrayna halkı karar vermelidir, başkası değil. Bu bizim anayasamız ve bu da bizim rotamız: Bazı güvenlik garantilerine sahip olmak istiyoruz ve bunları hak ettiğimize inanıyoruz.
Daha önce Batılı medya organlarında, Zelenskiy’nin bazı ülkelerden güvenlik garantileri sağlanması halinde NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylediğine dair haberler çıkmıştı.
Geçen pazar ve pazartesi günleri Berlin’de, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD Başkanının özel temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Zelenskiy’nin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından AB üyesi ülkelerin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi ve çatışmanın çözümüne yönelik bazı tedbirler önermişti. Bu çerçevede, Ukrayna’ya çok uluslu güçler gönderilmesi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevcudunun en az 800 bin asker seviyesinde tutulmasının desteklenmesi gibi öneriler gündeme getirilmişti.