Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/zelenskiy-nato-uyeliginden-vazgecmeyi-ongoren-maddeyi-ukrayna-anayasasina-koymayi-reddetti-1101941409.html
Zelenskiy, NATO üyeliğinden vazgeçmeyi öngören maddeyi Ukrayna Anayasası’na koymayı reddetti
Zelenskiy, NATO üyeliğinden vazgeçmeyi öngören maddeyi Ukrayna Anayasası’na koymayı reddetti
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO’ya girmeme taahhüdünü içeren bir hükmün Ukrayna Anayasası’na eklenmesine karşı olduğunu açıkladı. 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T22:06+0300
2025-12-18T22:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
nato
brüksel
ab
berlin
steve witkoff
jared kushner
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın güvenlik garantileri istediğini ve bunları hak ettiğini belirterek, anayasal hedef olan NATO üyeliğine ilişkin değişiklik konusunda kararın yalnızca Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladı.Zelenskiy, anayasadaki NATO’ya üyelik hedefinin çıkarılmasına karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:Daha önce Batılı medya organlarında, Zelenskiy’nin bazı ülkelerden güvenlik garantileri sağlanması halinde NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylediğine dair haberler çıkmıştı.Geçen pazar ve pazartesi günleri Berlin’de, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD Başkanının özel temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Zelenskiy’nin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından AB üyesi ülkelerin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi ve çatışmanın çözümüne yönelik bazı tedbirler önermişti. Bu çerçevede, Ukrayna’ya çok uluslu güçler gönderilmesi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevcudunun en az 800 bin asker seviyesinde tutulmasının desteklenmesi gibi öneriler gündeme getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/gerasimov-rus-ordusu-bu-yil-300den-fazla-yerlesimi-kontrol-altina-aldi-1101936811.html
ukrayna
brüksel
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, brüksel, ab, berlin, steve witkoff, jared kushner, ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy, ukrayna, nato, brüksel, ab, berlin, steve witkoff, jared kushner, ukrayna silahlı kuvvetleri

Zelenskiy, NATO üyeliğinden vazgeçmeyi öngören maddeyi Ukrayna Anayasası’na koymayı reddetti

22:06 18.12.2025
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
Abone ol
Vladimir Zelenskiy, ülkesinin NATO’ya girmeme taahhüdünü içeren bir hükmün Ukrayna Anayasası’na eklenmesine karşı olduğunu açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın güvenlik garantileri istediğini ve bunları hak ettiğini belirterek, anayasal hedef olan NATO üyeliğine ilişkin değişiklik konusunda kararın yalnızca Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladı.
Zelenskiy, anayasadaki NATO’ya üyelik hedefinin çıkarılmasına karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:
Devletimizin anayasasını (NATO’ya üyelik hedefini kaldırarak) değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Bu anayasa ile ne yapılacağına Ukrayna halkı karar vermelidir, başkası değil. Bu bizim anayasamız ve bu da bizim rotamız: Bazı güvenlik garantilerine sahip olmak istiyoruz ve bunları hak ettiğimize inanıyoruz.
Daha önce Batılı medya organlarında, Zelenskiy’nin bazı ülkelerden güvenlik garantileri sağlanması halinde NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söylediğine dair haberler çıkmıştı.
Geçen pazar ve pazartesi günleri Berlin’de, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin ABD Başkanının özel temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Zelenskiy’nin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından AB üyesi ülkelerin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi ve çatışmanın çözümüne yönelik bazı tedbirler önermişti. Bu çerçevede, Ukrayna’ya çok uluslu güçler gönderilmesi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevcudunun en az 800 bin asker seviyesinde tutulmasının desteklenmesi gibi öneriler gündeme getirilmişti.
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Gerasimov: Rus ordusu bu yıl 300’den fazla yerleşimi kontrol altına aldı
17:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала