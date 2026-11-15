https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/ahmet-hakandan-fon-sorusturmasina-dair-yorum-listenin-aciklanmamasi-nelere-yol-aciyor-1110355974.html
Ahmet Hakan'dan fon soruşturmasına dair yorum: Listenin açıklanmaması nelere yol açıyor?
Ahmet Hakan'dan fon soruşturmasına dair yorum: Listenin açıklanmaması nelere yol açıyor?
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Ahmet Hakan fon soruşturmasında 'liste neden açıklanmıyor' diye sordu ve sonuçlarını açıkladı. Ahmet Hakan " Yaratılan gizem nedeniyle “bir şeylerin üzeri... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T14:18+0300
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, fon soruşturmasına dair eleştirilerini dile getirdi. 'Liste neden açıklanmıyor? Bilmiyorum." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan "Ama bildiğim bir şey var:Liste açıklanmadıkça şunlar oluyor" diyerek şunları kaleme aldı:Fon soruşturması ne aşamada?466 şüpheli bulunduğunu, 123 zanlının tutuklandığını, 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin yapıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html
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ahmet hakan, fon, fon soruşturması
ahmet hakan, fon, fon soruşturması
Ahmet Hakan'dan fon soruşturmasına dair yorum: Listenin açıklanmaması nelere yol açıyor?
Ahmet Hakan fon soruşturmasında 'liste neden açıklanmıyor' diye sordu ve sonuçlarını açıkladı. Ahmet Hakan " Yaratılan gizem nedeniyle “bir şeylerin üzeri örtülüyor” algısına imkân veriliyor." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, fon soruşturmasına dair eleştirilerini dile getirdi. 'Liste neden açıklanmıyor? Bilmiyorum." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan "Ama bildiğim bir şey var:
Liste açıklanmadıkça şunlar oluyor" diyerek şunları
kaleme aldı:
Fon vurguncularına karşı bu zamana kadar atılan adımlar önemsizleştiriliyor. İstismar etmeye, üzerinde tepinilmeye muazzam bir fırsat sunuluyor. Muammayı kullanarak sallama yapmaya meraklı tiplere alan açılıyor. “Kim bilir kimler var” dedikodularıyla koskoca parti töhmet altında bırakılıyor. Liste açıklansa da asla tatmin olmayacakların sahte beklentileri yükseltiliyor. Yaratılan gizem nedeniyle “bir şeylerin üzeri örtülüyor” algısına imkân veriliyor. Bitmeyen bir beklentinin, dinmeyen bir gerilimin yükselmesine neden olunuyor. Fon soruşturması ne aşamada? 466 şüpheli bulunduğunu, 123 zanlının tutuklandığını, 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin yapıldığını bildirdi.
Fon soruşturması ne aşamada?
466 şüpheli bulunduğunu, 123 zanlının tutuklandığını, 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin yapıldığını bildirdi.