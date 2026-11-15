https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/ahmet-hakandan-fon-sorusturmasina-dair-yorum-listenin-aciklanmamasi-nelere-yol-aciyor-1110355974.html

Ahmet Hakan'dan fon soruşturmasına dair yorum: Listenin açıklanmaması nelere yol açıyor?

Ahmet Hakan'dan fon soruşturmasına dair yorum: Listenin açıklanmaması nelere yol açıyor?

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan fon soruşturmasında 'liste neden açıklanmıyor' diye sordu ve sonuçlarını açıkladı. Ahmet Hakan " Yaratılan gizem nedeniyle “bir şeylerin üzeri... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T14:18+0300

2026-11-15T14:18+0300

2026-11-15T14:18+0300

türki̇ye

ahmet hakan

fon

fon soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, fon soruşturmasına dair eleştirilerini dile getirdi. 'Liste neden açıklanmıyor? Bilmiyorum." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan "Ama bildiğim bir şey var:Liste açıklanmadıkça şunlar oluyor" diyerek şunları kaleme aldı:Fon soruşturması ne aşamada?466 şüpheli bulunduğunu, 123 zanlının tutuklandığını, 279 kişi için adli kontrol kararı verildiğini, 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğunu, 285 el koyma işleminin yapıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet hakan, fon, fon soruşturması