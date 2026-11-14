https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/ispanyada-neo-nazi-operasyonu-ukraynada-egitilen-silahli-grup-cokertildi-1110347917.html

İspanya'da Neo-Nazi operasyonu: Ukrayna'da eğitilen silahlı grup çökertildi

İspanya'da Neo-Nazi operasyonu: Ukrayna'da eğitilen silahlı grup çökertildi

Sputnik Türkiye

İspanya'da silahlı isyan hazırlığında olduğu tespit edilen aşırı sağcı "Nucleo Nacional" örgütüne mensup 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Ukrayna'daki... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T22:51+0300

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İspanyol polisi, silahlı bir isyan planlayan aşırı sağcı "Nucleo Nacional" örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. "Ukraina.ru" yazarı Aleksandr Savko'nun yerel El Pais gazetesinin soruşturma dosyalarına dayandırdığı bilgilere göre, radikaller Ukrayna'da edindikleri askeri tecrübeyi İspanya'da kendi yasa dışı silahlı birliklerini kurmak için kullandı.Ukrayna'da silahlı eğitimSoruşturma belgelerine göre, örgüt üyeleri Ağustos 2026'da Kiev ve Harkov'a giderek Ukraynalı "Azov" taburu bünyesinde Kalaşnikof tüfekleriyle askeri eğitim aldı. İspanya'ya döndükten sonra silah temin eden şüpheliler, kendi yandaşlarını da eğitmeye başladı.14 yaş altı çocuklar hedef alındıPolis kaynakları, grubun 14 yaşından küçük çocukları "Beyaz Çocuklar" isimli alt yapılanmaya katarak etnik ve siyasi nefret temelinde şiddete yönlendirdiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Ukrayna'da Nazi sembolleriyle poz veren İvan Rico Olivares ile Franco rejimini öven ve antisemitik söylemleriyle tanınan Isabel Peralta gibi aşırı sağın bilinen isimleri yer alıyor.Madrid'deki saldırı planı önlendiGüvenlik güçlerinin, örgütün 7 Kasım'da başkent Madrid'de sol görüşlü aktivistlere saldırarak kitlesel şiddet olayları başlatma planını önceden deşifre ederek engellediği belirtildi.Örgütün ayrıca Almanya, Fransa, Macaristan, Romanya ve Hırvatistan'daki aşırı sağcılarla yakın temas halinde olduğu tespit edildi. Yaşanan bu gelişme, Avrupalı radikal grupların Ukrayna'daki çatışma ortamını uluslararası bir ağ kurmak için kullandığına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.* Rusya'da yasaklanmış olan terör örgütü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-diplomat-mirosnik-azov-ve-aydar-taburlari-kamplardaki-cocuklari-gelecegin-teroristleri-olarak-1109068778.html

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