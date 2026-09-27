https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-diplomat-mirosnik-azov-ve-aydar-taburlari-kamplardaki-cocuklari-gelecegin-teroristleri-olarak-1109068778.html

Rus diplomat Miroşnik: Azov ve Aydar taburları, kamplardaki çocukları 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştiriyor

Rus diplomat Miroşnik: Azov ve Aydar taburları, kamplardaki çocukları 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştiriyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki çocuk kamplarında aşırı milliyetçi taburların üyelerinin etkili olduğunu belirten Miroşnik, çocukların 'geleceğin teröristleri' olacak şekilde... 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T11:30+0300

2026-09-27T11:30+0300

2026-09-27T11:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

sputnik

aydar taburu

azov taburu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburlar Azov ve Aydar'ın çocuk kamplarında dahi propaganda yürüttüğünü belirterek çocukların 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştirildiğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Miroşnik, çocuk kamplarında Azov ve Aydar militanları ile yabancı eğitmenlerin baskın olduğunu ifade etti. Söz konusu kişilerin kılavuz kitaplarla gelerek çocukların zihnini bulandırdığını kaydeden Miroşnik, şu ifadeleri kullandı:'Kiev rejimi çocukları kullanıyor'Miroşnik, Kiev'deki kukla rejimin, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği Aydar veya Azov militanları yaratmak amacıyla çocuklara ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rusyadan-ukraynaya-gece-bombardiman-dunyaca-unlu-firmanin-veri-isleme-merkezi-vuruldu-1109067908.html

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rodion miroşnik, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, aydar taburu, azov taburu