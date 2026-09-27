https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-diplomat-mirosnik-azov-ve-aydar-taburlari-kamplardaki-cocuklari-gelecegin-teroristleri-olarak-1109068778.html
Rus diplomat Miroşnik: Azov ve Aydar taburları, kamplardaki çocukları 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştiriyor
Rus diplomat Miroşnik: Azov ve Aydar taburları, kamplardaki çocukları 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştiriyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çocuk kamplarında aşırı milliyetçi taburların üyelerinin etkili olduğunu belirten Miroşnik, çocukların 'geleceğin teröristleri' olacak şekilde... 27.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-27T11:30+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburlar Azov ve Aydar'ın çocuk kamplarında dahi propaganda yürüttüğünü belirterek çocukların 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştirildiğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Miroşnik, çocuk kamplarında Azov ve Aydar militanları ile yabancı eğitmenlerin baskın olduğunu ifade etti. Söz konusu kişilerin kılavuz kitaplarla gelerek çocukların zihnini bulandırdığını kaydeden Miroşnik, şu ifadeleri kullandı:'Kiev rejimi çocukları kullanıyor'Miroşnik, Kiev'deki kukla rejimin, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği Aydar veya Azov militanları yaratmak amacıyla çocuklara ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rusyadan-ukraynaya-gece-bombardiman-dunyaca-unlu-firmanin-veri-isleme-merkezi-vuruldu-1109067908.html
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rodion miroşnik, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, aydar taburu, azov taburu
rodion miroşnik, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, aydar taburu, azov taburu
Rus diplomat Miroşnik: Azov ve Aydar taburları, kamplardaki çocukları 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştiriyor
Ukrayna'daki çocuk kamplarında aşırı milliyetçi taburların üyelerinin etkili olduğunu belirten Miroşnik, çocukların 'geleceğin teröristleri' olacak şekilde eğitildiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'daki aşırı milliyetçi taburlar Azov ve Aydar'ın çocuk kamplarında dahi propaganda yürüttüğünü belirterek çocukların 'geleceğin teröristleri' olarak yetiştirildiğini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Miroşnik, çocuk kamplarında Azov ve Aydar militanları ile yabancı eğitmenlerin baskın olduğunu ifade etti.
Söz konusu kişilerin kılavuz kitaplarla gelerek çocukların zihnini bulandırdığını kaydeden Miroşnik, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuk kamplarında çoğunlukta bulunan bu unsurlar, çocukların zihnini bulandırıp yabancı kılavuzlarla onları aşırı milliyetçi veya açıkçası Nazi yaklaşımlarıyla donatıyor. Küçük yaştan itibaren bu tarz eğitim bu birliklerin bir özelliği."
'Kiev rejimi çocukları kullanıyor'
Miroşnik, Kiev'deki kukla rejimin, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği Aydar veya Azov militanları yaratmak amacıyla çocuklara ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.