https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/1-milyon-kisinin-4-milyar-tllik-borcu-silinecek-kimler-gss-borcu-duzenlemesinden-yararlanabilecek-1110312775.html

2.2 milyon kişinin 4 milyar TL'lik borcu silinecek: Kimler GSS borcu düzenlemesinden yararlanabilecek?

2.2 milyon kişinin 4 milyar TL'lik borcu silinecek: Kimler GSS borcu düzenlemesinden yararlanabilecek?

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 15 maddelik torba kanun teklifiyle yaklaşık 2.2 milyon kişinin 4 milyar liralık GSS prim borcunun silinmesi öngörülüyor. Kadın ve... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T08:22+0300

2026-11-13T08:22+0300

2026-11-13T08:46+0300

ekonomi̇

abdullah güler

gss

ak parti

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

borç

borç yapılandırma

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AK Parti, sosyal güvenlikten istihdama, enerji piyasalarından vergi düzenlemelerine kadar birçok alanı kapsayan 15 maddelik torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Teklifin en dikkat çekici maddesi, yaklaşık 2.2 milyon kişinin toplam 4 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun silinmesini öngörüyor.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Teklife göre 1 Ocak 2017 tarihinden önceki ödenmemiş GSS prim borçları, bunlara bağlı gecikme cezaları ve zamlarıyla birlikte tahsil edilmeyecek.Teklifte ayrıca kadın ve genç istihdamı teşviklerinin uzatılması, bazı sektörlerin indirimli kurumlar vergisi kapsamından çıkarılması, enerji piyasasında yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ve belirli yatırım fonlarının tasfiye süreçlerine ilişkin hukuki düzenlemeler yer alıyor.GSS borçları kimler için silinecek?Torba kanun teklifinin yasalaşması hâlinde, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek.Düzenleme yalnızca ana para borçlarını değil, bu borçlara bağlı gecikme cezalarını ve gecikme zamlarını da kapsayacak.Abdullah Güler, düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanacağını ve silinmesi öngörülen toplam borcun 4 milyar lira olduğunu açıkladı.Bununla birlikte teklif, bütün GSS borçlarının silinmesi anlamına gelmiyor. 1 Ocak 2017 ve sonrasındaki dönemlere ait prim borçları, açıklanan düzenlemenin kapsamında bulunmuyor.Kadın ve genç istihdamı teşvikleri 2028'e uzatılıyorTeklifin bir diğer önemli maddesi, kadınların, gençlerin ve mesleki yeterlilik belgesine sahip işsizlerin istihdamını desteklemek amacıyla uygulanan teşviklerle ilgili.İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan ilave istihdam teşvikinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor.Teklifte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, söz konusu teşvikin süresini 2029 yılının sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi planlanıyor.Düzenlemeyle işverenlerin belirli koşulları sağlayan çalışanları istihdam etmelerine yönelik desteklerin sürdürülmesi hedefleniyor.Çırak ve stajyerlere devlet desteği devam edecekMesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının sürdürülmesi de torba kanun teklifinde yer aldı.Buna göre Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 yıla kadar kullanılabilmesi öngörülüyor.Düzenleme, mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerine yönelik devlet desteğinin devam ettirilmesini amaçlıyor.Kurumlar vergisinde değişiklik: Bazı sektörlere indirim kalkıyorTorba kanun teklifinin 11'inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor.Buna göre sanayi sicil belgesine sahip üretim faaliyetlerinde uygulanan indirimli kurumlar vergisinin kapsamı daraltılacak.1 Ocak 2027 tarihinden itibaren şu sektörlerin indirimli kurumlar vergisi uygulamasının dışında bırakılması planlanıyor:Söz konusu değişiklik, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yararlanabildiği üretime dayalı vergi avantajının kaldırılması anlamına geliyor.Enerji sektöründe yeni dönem: LNG, güneş ve rüzgar düzenlemesiTeklifte enerji arz güvenliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin önemli değişiklikler de bulunuyor.Buna göre yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin, ilgili bakanlığın görüşü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla farklı bölgelerde hizmet verebilmesine yönelik yasal çerçeve oluşturulacak.Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarında uygulanacak yarışma yöntemleri de kanunla düzenlenecek. Kapalı teklif ve açık artırma gibi yöntemlerin esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.Ayrıca Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından kapasite artış bedeli alınmasına yönelik düzenleme getirilecek. On yılını tamamlayan lisanssız elektrik üretim tesislerinin lisanslı üretime geçiş koşulları da yeniden belirlenecek.Üniversite hastanelerinin borçlarına düzenlemeTorba kanun teklifinde kamu üniversite hastanelerinin finansmanına yönelik bir madde de yer alıyor.Buna göre üniversite sağlık hizmeti sunucularının 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarının terkin edilmesi öngörülüyor.Düzenlemeyle kamu üniversite hastanelerinin mali yükünün hafifletilmesi ve sağlık hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.Yatırım fonlarının tasfiyesinde kamu görevlilerine hukuki korumaTeklifte, soruşturmalar kapsamında tasfiyesine veya devrine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenleme de bulunuyor.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre, bu fonların tasfiye ve devir işlemlerini yürüten uygulayıcılara belirli koşullarda hukuki güvence sağlanacak.Ancak düzenleme, suç teşkil eden fiilleri kapsam dışında bırakıyor.Güler, söz konusu maddenin finansal sistemin istikrarını korumayı ve tasfiye işlemlerinin gecikmeden sonuçlandırılmasını amaçladığını belirtti.Polis, jandarma ve sahil güvenlik başvurularında yeni şartlarTeklifte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları ile muvazzaf subay ve astsubay alımlarına ilişkin başvuru koşulları da düzenleniyor.Başvurularda aranacak yaş, eğitim, adli sicil, sağlık ve terör örgütleriyle iltisak gibi kriterlerin doğrudan kanun metninde yer alması öngörülüyor.Abdullah Güler, düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda oluşan hukuki boşlukların giderilmesini amaçladığını ifade etti.GSS borçları ne zaman silinecek?Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren GSS borcu düzenlemesi henüz kanunlaşmadı. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.Düzenleme, Meclis'te kabul edilip Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi hâlinde uygulanabilecek.Bu nedenle vatandaşların mevcut borçlarının şimdiden silindiği anlamı çıkarılmamalı. GSS borçlarının silinmesine ilişkin kesin uygulama takvimi, kanunun yürürlüğe girmesiyle netleşecek.

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abdullah güler, gss, ak parti, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), borç, borç yapılandırma