https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-termal-kamera-ve-radardan-gizleyen-perde-gelistiriliyor-1110309561.html

Rusya'da termal kamera ve radardan gizleyen ‘perde’ geliştiriliyor

Rusya'da termal kamera ve radardan gizleyen ‘perde’ geliştiriliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RHBZ) Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, askerleri termal kamera ve radarlardan... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T01:08+0300

2026-11-13T01:08+0300

2026-11-13T01:17+0300

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insansız araç

robotik sistemler

aerosol perdesi

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Rtişev, RHBZ birliklerinin kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Rus basınına yaptığı açıklamada, bilimsel kuruluşların sanayi işletmeleriyle birlikte aerosol karşı koyma hatlarına yönelik uzaktan kumanda sistemleri ve yeni çok spektrumlu aerosol bileşimleri geliştirdiğini belirtti.General, söz konusu çalışmayı "askerleri hem gözden, hem termal kameradan, hem de radardan gizleyen bir perde" olarak tanımladı.Rtişev, tüm yeni sistemlerin özel askeri operasyon bölgesinde zorunlu olarak test edildiğini, sistemlerin RHBZ koruma birlikleri tarafından kullanıldığını ve askeri sanayinin alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeleri sürdürdüğünü kaydetti.Özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birlik gruplarında robotik komplekslerin deneme sürecinin tamamlandığını aktaran Rtişev, bunun tehlikeli işlerde insan katılımını asgariye indirdiğini söyledi. RHBZ eğitim merkezinde insansız sistem operatörlerinin yetiştirilmesi için bir eğitim birimi oluşturulduğunu da kaydeden Rtişev, savunma sanayinin RHBZ uzmanlarının katılımıyla çeşitli insansız sistemler için faydalı yük ve harp başlıkları ürettiğini ekledi.Rtişev, aerosol örtüsünün birliklerin güvenliğini ve teçhizatın korunmasını sağladığını, birliklerin etkinliğinin ise "kurtarılan asker hayatlarıyla" ölçüldüğünü vurguladı.

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, radar, termal kamera, insansız araç, robotik sistemler, aerosol perdesi