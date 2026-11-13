https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusyada-termal-kamera-ve-radardan-gizleyen-perde-gelistiriliyor-1110309561.html
Rusya'da termal kamera ve radardan gizleyen ‘perde’ geliştiriliyor
Rusya'da termal kamera ve radardan gizleyen ‘perde’ geliştiriliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RHBZ) Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, askerleri termal kamera ve radarlardan... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T01:08+0300
2026-11-13T01:08+0300
2026-11-13T01:17+0300
dünya
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
radar
termal kamera
insansız araç
robotik sistemler
aerosol perdesi
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Rtişev, RHBZ birliklerinin kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Rus basınına yaptığı açıklamada, bilimsel kuruluşların sanayi işletmeleriyle birlikte aerosol karşı koyma hatlarına yönelik uzaktan kumanda sistemleri ve yeni çok spektrumlu aerosol bileşimleri geliştirdiğini belirtti.General, söz konusu çalışmayı "askerleri hem gözden, hem termal kameradan, hem de radardan gizleyen bir perde" olarak tanımladı.Rtişev, tüm yeni sistemlerin özel askeri operasyon bölgesinde zorunlu olarak test edildiğini, sistemlerin RHBZ koruma birlikleri tarafından kullanıldığını ve askeri sanayinin alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeleri sürdürdüğünü kaydetti.Özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birlik gruplarında robotik komplekslerin deneme sürecinin tamamlandığını aktaran Rtişev, bunun tehlikeli işlerde insan katılımını asgariye indirdiğini söyledi. RHBZ eğitim merkezinde insansız sistem operatörlerinin yetiştirilmesi için bir eğitim birimi oluşturulduğunu da kaydeden Rtişev, savunma sanayinin RHBZ uzmanlarının katılımıyla çeşitli insansız sistemler için faydalı yük ve harp başlıkları ürettiğini ekledi.Rtişev, aerosol örtüsünün birliklerin güvenliğini ve teçhizatın korunmasını sağladığını, birliklerin etkinliğinin ise "kurtarılan asker hayatlarıyla" ölçüldüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-rus-ordusu-sahada-kazaniyor-kurtarilan-alanlari-her-gun-genisletiyor-1109941214.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, radar, termal kamera, insansız araç, robotik sistemler, aerosol perdesi
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, radar, termal kamera, insansız araç, robotik sistemler, aerosol perdesi
Rusya'da termal kamera ve radardan gizleyen ‘perde’ geliştiriliyor
01:08 13.11.2026 (güncellendi: 01:17 13.11.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RHBZ) Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev, askerleri termal kamera ve radarlardan gizleyen çok spektrumlu aerosol perdeleri üzerinde çalışıldığını, yeni sistemlerin savaş bölgesinde test edildiğini açıkladı.
Rtişev, RHBZ birliklerinin kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Rus basınına yaptığı açıklamada, bilimsel kuruluşların sanayi işletmeleriyle birlikte aerosol karşı koyma hatlarına yönelik uzaktan kumanda sistemleri ve yeni çok spektrumlu aerosol bileşimleri geliştirdiğini belirtti.
General, söz konusu çalışmayı "askerleri hem gözden, hem termal kameradan, hem de radardan gizleyen bir perde" olarak tanımladı.
Rtişev, tüm yeni sistemlerin özel askeri operasyon bölgesinde zorunlu olarak test edildiğini, sistemlerin RHBZ koruma birlikleri tarafından kullanıldığını ve askeri sanayinin alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeleri sürdürdüğünü kaydetti.
Özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birlik gruplarında robotik komplekslerin deneme sürecinin tamamlandığını aktaran Rtişev, bunun tehlikeli işlerde insan katılımını asgariye indirdiğini söyledi.
RHBZ eğitim merkezinde insansız sistem operatörlerinin yetiştirilmesi için bir eğitim birimi oluşturulduğunu da kaydeden Rtişev, savunma sanayinin RHBZ uzmanlarının katılımıyla çeşitli insansız sistemler için faydalı yük ve harp başlıkları ürettiğini ekledi.
Rtişev, aerosol örtüsünün birliklerin güvenliğini ve teçhizatın korunmasını sağladığını, birliklerin etkinliğinin ise "kurtarılan asker hayatlarıyla" ölçüldüğünü vurguladı.