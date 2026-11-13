https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/macaristandan-istanbul-sozlesmesi-karari-surec-basliyor-1110314971.html

Macaristan'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Süreç başlıyor

Macaristan'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: Süreç başlıyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Viktor Orban döneminde reddedilen İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması için süreci başlatacaklarını açıkladı. Yeni hükümet... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

macaristan

peter magyar

viktor orban

likud (parti)

avrupa konseyi

hristiyan demokratik halk partisi (kdnp)

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eski Başbakan Viktor Orban döneminde onaylanması reddedilen İstanbul Sözleşmesi için yeni bir adım atılacağını duyurdu. Magyar, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi istismarla mücadele kapsamında sözleşmenin onaylanması için gerekli süreci başlatacaklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Magyar, yeni hükümetin kadın hakları ve kadınların korunmasına yönelik kapsamlı düzenlemeler hazırladığını belirtti. Başbakan, ceza mevzuatının sıkılaştırılacağını ve aile içi şiddetin her biçimiyle mücadele edileceğini bildirdi.Magyar'ın açıklaması, Macaristan'ın 2014 yılında imzalamasına rağmen bugüne kadar onaylamadığı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin politikasında değişikliğe gidileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.İstanbul Sözleşmesi için onay süreci başlatılacakMagyar, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede hukuki güvencelerin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması için resmî süreci başlatacaklarını duyurdu.Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan sözleşme, kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesini, mağdurların korunmasını ve faillerin etkin biçimde soruşturulmasını amaçlıyor.Macaristan'ın sözleşmeyi onaylaması için gerekli iç hukuk ve parlamento süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla Magyar'ın açıklaması, sözleşmenin yürürlüğe girdiği değil, onay sürecinin başlatılacağı anlamına geliyor.Kadın hakları konusunda yeni düzenlemeler geliyorMacaristan Başbakanı, İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra kadınların gündelik yaşamını ve sağlık hizmetlerine erişimini ilgilendiren bir dizi değişiklik de açıkladı.Magyar'ın duyurduğu düzenlemeler arasında regl yoksulluğuyla mücadele, acil doğum kontrol hapları için reçete zorunluluğunun kaldırılması ve hamile kadınlara yönelik desteklerin artırılması bulunuyor.Yeni hükümet ayrıca aile içi şiddetle mücadele kapsamında ceza yasasının daha da sıkılaştırılmasını planlıyor.Söz konusu adımların hangi takvimle hayata geçirileceğine ve yasal düzenlemelerin kapsamına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.Orban döneminde İstanbul Sözleşmesi neden reddedildi?Macaristan, İstanbul Sözleşmesi'ni 14 Mart 2014 tarihinde imzaladı. Ancak Viktor Orban liderliğindeki hükümet, sözleşmenin onaylanmasına karşı çıktı.Macaristan Parlamentosu, 5 Mayıs 2020'de sözleşmenin onaylanmasını reddeden siyasi kararı kabul etti. Böylece Macaristan, sözleşmeyi imzalamasına rağmen taraf devletler arasına katılmadı.Dönemin iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP), sözleşmenin bazı hükümlerinin hükümetin göç politikalarıyla çeliştiğini savundu.Parti ayrıca sözleşmede kullanılan toplumsal cinsiyet kavramına itiraz ederek bu yaklaşımın Macaristan hukuk sistemine dahil edilmesine karşı çıktı.Orban hükümeti göç ve toplumsal cinsiyet hükümlerine itiraz etmiştiDönemin Adalet Bakanı Judit Varga, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayacağını açıklarken sözleşmenin göçü teşvik ettiği yönündeki görüşlerini dile getirmişti.Varga, sözleşmenin toplumsal cinsiyet yaklaşımını eleştirerek Macaristan'ın mevcut hukuk sisteminin kadınları korumak için yeterli ve daha güçlü düzenlemeler içerdiğini savunmuştu.Buna karşılık İstanbul Sözleşmesi, temel olarak kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması, faillerin cezalandırılması ve devlet kurumları arasında eşgüdüm sağlanmasına ilişkin yükümlülükler içeriyor.Sözleşmede yer alan toplumsal cinsiyet tanımı, kadınlara ve erkeklere toplum tarafından atfedilen sosyal roller, davranışlar ve beklentilere işaret ediyor.Macaristan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne katılması ne anlama geliyor?Macaristan'ın sözleşmeyi onaylaması hâlinde ülke, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede Avrupa Konseyi'nin belirlediği uluslararası yükümlülükleri üstlenecek.Bu yükümlülükler arasında mağdurlara yönelik koruma ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, şiddetin önlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve ilgili suçlarla mücadelede etkili hukuki düzenlemeler yapılması bulunuyor.Sözleşmenin uygulanması ayrıca GREVIO adı verilen bağımsız uzmanlar grubu tarafından izleniyor.Peter Magyar hükümetinin açıkladığı yeni adım, Macaristan'ın Orban dönemindeki yaklaşımından ayrılma yönündeki önemli politika değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Ancak sözleşmenin Macaristan açısından bağlayıcı hâle gelmesi, açıklanan onay sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.

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macaristan, peter magyar, viktor orban, likud (parti), avrupa konseyi, hristiyan demokratik halk partisi (kdnp)