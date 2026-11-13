https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/nvidia-huawei-hattinda-75-milyar-dolarlik-baglanti-iddiasi-piyasalari-sarsti-1110313231.html

Nvidia-Huawei hattında 7,5 milyar dolarlık bağlantı iddiası piyasaları sarstı

Nvidia-Huawei hattında 7,5 milyar dolarlık bağlantı iddiası piyasaları sarstı

Sputnik Türkiye

Nvidia'nın Çin'e yönelik çip sevkiyatları yeni bir tartışmanın merkezinde. Alice Huang'ın yatırımlarının Huawei ile bağlantılı şirketlere uzandığı öne... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T08:39+0300

2026-11-13T08:39+0300

2026-11-13T08:39+0300

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ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Çinli teknoloji devi Huawei arasındaki rekabet, şirketlerin ticari bağlantılarına ilişkin yeni iddialarla gündeme geldi. CNBC'nin aktardığı araştırmaya göre, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ile kişisel ilişkisi bulunduğu öne sürülen Alice Huang'ın yatırımları, Huawei'ye hizmet sağlayan şirketlere kadar uzanıyor.Özel istihbarat şirketi Tesari tarafından incelenen şirket kayıtları, Alice Huang'ın geçmişteki yatırımları ile Nvidia çiplerinin Çinli müşterilere ulaştırılmasında rol oynayan bazı şirketler arasında bağlantılar bulunduğuna işaret ediyor.İddiaların merkezinde, Çinli şirketlere en az 7,5 milyar dolarlık Nvidia çipi sevkiyatına aracılık ettiği bildirilen Singapur merkezli Megaspeed bulunuyor. Ancak söz konusu sevkiyatların tamamının Huawei'ye yapıldığına ilişkin bir kanıt sunulmuş değil.Nvidia çiplerinde 7,5 milyar dolarlık sevkiyat zinciriTesari'nin derlediği kayıtlara göre Alice Huang, sahibi olduğu Osmanthus adlı bulut bilişim şirketini 2019 yılında Çinli oyun şirketi 7Road'a sattı.7Road'un Singapur merkezli iştiraki, 2023 yılında Megaspeed adıyla ayrılarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Teknoloji yayını The Information'ın haberine göre Megaspeed, Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri hâline geldi.Şirketin Çinli müşterilere en az 7,5 milyar dolar değerinde Nvidia çipi sevk edilmesine aracılık ettiği bildirildi.Bu ticari geçmiş, Alice Huang'ın eski yatırımları ile Nvidia'nın Çin pazarındaki dağıtım ağları arasında dolaylı bağlantılar bulunabileceği yönündeki incelemelerin temelini oluşturuyor. Bununla birlikte şirketler arasındaki tarihsel ilişkiler, tek başına yasa dışı bir teknoloji transferinin gerçekleştiğini göstermiyor.Alice Huang'ın yatırım ağı Huawei Cloud'a uzandıAraştırmada dikkat çeken bir diğer bağlantı, Alice Huang'ın ortakları arasında bulunduğu belirtilen Shanghai Hexi adlı finans şirketi üzerinden kuruldu.Şirket kayıtlarına dayandırılan bilgilere göre Shanghai Hexi, 2021 yılında veri merkezi geliştiricisi Shanghai Century Longteng'in yüzde 27 hissesini satın aldı.Shanghai Century Longteng'in kontrolündeki Shenzhen Yifeng Technology veri merkezinin önemli müşterilerinden birinin Huawei Cloud olduğu belirtildi. Shanghai Hexi'nin ayrıca veri merkezinin finansmanında kullanılan bazı kredilere kefil olduğu aktarıldı.CNBC'nin incelediği belgelerin, Alice Huang ile bağlantılı işletmelerin Aralık 2023 döneminde Huawei'ye Nvidia teknolojisine dayalı bilgi işlem kapasitesi sağlanmasıyla ilişkili olduğunu gösterdiği öne sürüldü.Ancak Huawei'nin bu hizmetlerden hangi kapsamda yararlandığı ve işlemlerin ABD ihracat kontrollerini ihlal edip etmediği henüz kesinleşmiş değil.ABD'de ulusal güvenlik soruşturması çağrısıOrtaya çıkarılan bağlantılar, ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş yarı iletken ihracatına uyguladığı kısıtlamalar açısından yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.Tesari'nin ulusal güvenlik uygulamalarından sorumlu yöneticisi Brian Andersen, şirketler arasındaki ilişkilerin ulusal güvenlik ve teknoloji transferi kapsamında araştırılması gerektiğini savundu.Andersen'e göre, ihracat kontrolüne tabi Nvidia ekipmanlarının Huawei'ye gerekli izinler olmadan aktarıldığının kanıtlanması durumunda ihracat kontrolü ihlali, komplo ve kaçakçılık suçlamaları gündeme gelebilir.Ancak bu değerlendirme olası bir hukuki senaryoya dayanıyor. Huawei'ye yasa dışı Nvidia çipi aktarıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor. CNBC de ilgili veri merkezinin Nvidia çipleri satın aldığını doğrulayamadı.Çin istihbaratı iddiaları da araştırılıyorTartışmanın bir diğer boyutunu, Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar oluşturuyor.ABD basınında yer alan haberlere göre Amerikan istihbarat birimleri, Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından Jensen Huang hakkında bilgi toplamak amacıyla görevlendirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.Bununla birlikte ABD Adalet Bakanlığı, Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığına ilişkin kesin bir sonuca ulaşılmadığını açıkladı. Singapur makamları da Megaspeed bağlantılı soruşturmalarının casuslukla ilgili olmadığını belirtti.Jensen Huang Nvidia'dan ayrıldıİddiaların gündeme geldiği süreçte Nvidia yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı.Jensen Huang, 12 Kasım 2026'da Nvidia CEO'luğu görevinden ayrıldı. Şirketin mali işler direktörü Colette Kress, yeni yönetici belirlenene kadar geçici CEO olarak görevlendirildi.Reuters'ın haberine göre Nvidia yönetimi, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız inceleme başlattı. Ancak Huang'ın şirket sırlarını bilerek aktardığı veya ihracat kurallarını ihlal ettiği yönünde kesinleşmiş bir tespit açıklanmadı.Nvidia-Huawei bağlantısında yanıt bekleyen sorularAraştırmanın merkezinde üç ayrı konu bulunuyor: Alice Huang'ın yatırım ağının gerçek kapsamı, Nvidia çiplerinin Çinli şirketlere hangi yollarla ulaştığı ve Huawei'nin bu ticari ilişkilerden ne ölçüde yararlandığı.Tesari analistleri, şirketler arasındaki karmaşık bağlantıların gerçek ticari ilişkileri gizlemek amacıyla oluşturulmuş olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.Ancak mevcut bulgular, 7,5 milyar dolarlık sevkiyatın doğrudan Huawei'ye yapıldığını veya tamamının yasa dışı olduğunu göstermiyor.ABD makamlarının incelemeleri, Nvidia'nın Çin pazarındaki faaliyetleri ve Washington'un gelişmiş yapay zekâ çiplerine yönelik ihracat kontrollerinin uygulanması açısından önem taşıyor.

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