https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/abdulkadir-selvi-sarigulun-dokunulmazligi-kaldiriliyor-sirada-kim-var-1110314036.html
Abdulkadir Selvi: Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var?
Abdulkadir Selvi: Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var?
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Selvi milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin gözlemlerini paylaştı. "Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T09:31+0300
2026-11-13T09:31+0300
2026-11-13T09:36+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
özgür özel
mustafa sarıgül
veli ağbaba
çelik
türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Abdulkadir Selvi, Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlıklarına ilişkin değerlendirme yaptı. Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kalkıyor mu?Selvi "Dün Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda nabız yokladım. Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda. Cinsel saldırı iddiasıyla geçen dönem HDP Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı da kaldırılmıştı. Tuma Çelik yargılanmış ve beraat etmişti. Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir tartışma yok." dedi.Dokunulmazlık kalkacak mı? Özgür Özel konusu netleşmiş değilSelvi bugün kaleme aldığı yazısında "Ancak başka bir tartışma var." diyerek şu noktaları hatırlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/sarigul-sorusturmasinda-yeni-operasyon-17-gozalti-karari-1110313565.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, mustafa sarıgül, veli ağbaba, çelik, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
abdulkadir selvi, özgür özel, mustafa sarıgül, veli ağbaba, çelik, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Abdulkadir Selvi: Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var?
09:31 13.11.2026 (güncellendi: 09:36 13.11.2026)
Hürriyet yazarı Selvi milletvekillerinin dokunulmazlıklarına ilişkin gözlemlerini paylaştı. "Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda. " diyen Selvi, "Özgür Özel konusu netleşmiş değil" ifadelerini kullandı.
Abdulkadir Selvi, Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kalkıyor mu?
Selvi "Dün Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda nabız yokladım. Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda. Cinsel saldırı iddiasıyla geçen dönem HDP Milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı da kaldırılmıştı. Tuma Çelik yargılanmış ve beraat etmişti. Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir tartışma yok." dedi.
Dokunulmazlık kalkacak mı? Özgür Özel konusu netleşmiş değil
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "Ancak başka bir tartışma var." diyerek şu noktaları hatırlattı:
"O da İBB yolsuzluk davası ve CHP kurultayı davası nedeniyle aralarında Özgür Özel’in de yer aldığı bir grup milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması tartışması. Özgür Özel genel başkan olduğu için onun dokunulmazlığının kaldırılmasına itiraz ediliyor. Genel başkanlarla ilgili olarak bu yolun açılmaması savunuluyor. Özgür Özel konusu netleşmiş değil. Ama Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması tartışılıyor."