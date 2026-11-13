Abdulkadir Selvi: Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var?

"O da İBB yolsuzluk davası ve CHP kurultayı davası nedeniyle aralarında Özgür Özel’in de yer aldığı bir grup milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması tartışması. Özgür Özel genel başkan olduğu için onun dokunulmazlığının kaldırılmasına itiraz ediliyor. Genel başkanlarla ilgili olarak bu yolun açılmaması savunuluyor. Özgür Özel konusu netleşmiş değil. Ama Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması tartışılıyor."