https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ukraynali-vekil-skorohod-azov-tugayina-yonelik-sikayet-yok-cunku-sikayetciler-hayatta-birakilmiyor-1110282429.html

Ukraynalı vekil Skorohod: ‘Azov’* tugayına yönelik şikayet yok, çünkü şikayetçiler hayatta bırakılmıyor

Ukraynalı vekil Skorohod: ‘Azov’* tugayına yönelik şikayet yok, çünkü şikayetçiler hayatta bırakılmıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Anna Skorohod, “Azov”* tugayı ile bünyesinde “Azov”* kökenli askerlerin yer aldığı 3. Hücum Tugayına yönelik... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T00:42+0300

2026-11-12T00:42+0300

2026-11-12T00:42+0300

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Ukraynalı eski televizyon sunucusu Jan Novoseltsev’e verdiği mülakatta Ukraynalı askerler ve gizli cezaevleriyle ilgili tartışmaları değerlendiren Skorohod, “Azov’a* ve 3. Hücum Tugayına yönelik hiçbir zaman şikayet gelmiyor… çünkü şikayetçiler hayatta değil” ifadelerini kullandı.Aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun* mensuplarından oluşturulan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Ayrı Taarruz Tugayı, Mart 2025'te 3. Kolordu'ya dönüştürülerek komutası Biletskiy'e** devredilmişti.Azov Taburu* 2014’te Ukrayna'da kurulmuş ve daha sonra Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın bir parçası olmuştu. Rusya’nın özel askeri operasyonu sırasında Azov Taburu* mensuplarının suçlarına dair çok sayıda kanıt ortaya çıkmıştı. Azov* mensuplarının sivilleri ve tutsakları acımasızca işkence edip öldürdüklerinden, birçok yerleşim yerinde sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarından şüphe ediliyor.Rusya Yüksek Mahkemesi Ağustos 2022'de Azov Taburu'nu terör örgütü olarak tanımış ve Rusya'daki faaliyetlerini yasaklamıştı.Ukrayna topraklarındaki gizli işkence merkezlerinin 2014 yılından bu yana faaliyette olduğu, Rus makamları tarafından defalarca dile getirilmişti. Konu, 2 Kasım tarihinde Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka'da bir bodrum katında tutulan kişileri kurtarmaya çalışan yerel halkın eylemiyle yeniden ulusal gündemde geniş yankı uyandırmıştı.Olayın ardından Ukrayna yönetiminin halkı baskı politikalarıyla korkutmaya çalıştığı belirtilirken; gizli hapishanenin önüne giden bir doktor, bir ambulans şoförü ve bir kadının tutuklandığı, protesto eylemine katılan diğer kişilerin de arandığı bildirilmişti.* Rusya'da yasaklanmış olan terör örgütü** Teröristler ve aşırılık yanlıları siciline dahil edilmiştir

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