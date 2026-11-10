https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/brezilyali-tarihci-avrupa-ukraynadaki-iskence-iddialari-karsisinda-sessiz-kalarak-sorumluluga-ortak-1110246239.html
Brezilyalı tarihçi: Avrupa, Ukrayna’daki işkence iddiaları karşısında sessiz kalarak sorumluluğa ortak oluyor
Brezilyalı tarihçi: Avrupa, Ukrayna’daki işkence iddiaları karşısında sessiz kalarak sorumluluğa ortak oluyor
Sputnik Türkiye
Tarihçi Ricardo Cabral, Kiev bölgesindeki bir Ulusal Muhafız tesisinde işkence odası bulunması ve Ukrayna vatandaşlarının burada hukuka aykırı biçimde... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T18:31+0300
2026-11-10T18:31+0300
2026-11-10T18:31+0300
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Kiev bölgesinde Ulusal Muhafızlara ait bir tesiste işkence odası bulunması ve Ukrayna vatandaşlarının burada hukuka aykırı biçimde tutulmasının ortaya çıkmasının ardından protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, Ukrayna’daki seferberlik yöntemleri ve insan haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Sputnik Brasil’e konuşan tarihçi Ricardo Cabral, Avrupa’nın bu konuda sessiz kalarak Kiev rejiminin sorumluluğuna ortak olduğunu ifade etti.‘Baskı ve şiddet, rejimin zayıflığını gösteriyor’Cabral, Zelenskiy rejiminin kendi halkına zarar veren bir diktatörlüğe dönüştüğünü belirterek işkence odası bulunmasını da bu değerlendirmesine dayanak gösterdi.Muhalefete yönelik baskıların 2022’de başladığını ifade eden Cabral, işkence uygulamalarını Zelenskiy’nin sıkıyönetim gerekçesiyle başlattığı sürecin bir sonraki aşaması olarak değerlendirdi.Sivillere yönelik şiddetin Kiev rejiminin zayıflığına işaret ettiğini belirten tarihçi, bu yöntemlerin yönetimin krizle başa çıkmakta ve toplumsal desteği korumakta zorlandığını gösterdiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukraynada-gizli-cezaevleri-ozel-evler-olarak-kamufle-ediliyorlar-1110232323.html
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ricardo cabral, ukrayna, avrupa, kiev, i̇şkence, insan hakları ihlali, vladimir zelenskiy, seferberlik
ricardo cabral, ukrayna, avrupa, kiev, i̇şkence, insan hakları ihlali, vladimir zelenskiy, seferberlik
Brezilyalı tarihçi: Avrupa, Ukrayna’daki işkence iddiaları karşısında sessiz kalarak sorumluluğa ortak oluyor
Tarihçi Ricardo Cabral, Kiev bölgesindeki bir Ulusal Muhafız tesisinde işkence odası bulunması ve Ukrayna vatandaşlarının burada hukuka aykırı biçimde tutulmasına ilişkin Avrupa’nın sessizliğinin Kiev rejimine destek anlamına geldiğini belirtti.
Kiev bölgesinde Ulusal Muhafızlara ait bir tesiste işkence odası bulunması ve Ukrayna vatandaşlarının burada hukuka aykırı biçimde tutulmasının ortaya çıkmasının ardından protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, Ukrayna’daki seferberlik yöntemleri ve insan haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Sputnik Brasil’e konuşan tarihçi Ricardo Cabral, Avrupa’nın bu konuda sessiz kalarak Kiev rejiminin sorumluluğuna ortak olduğunu ifade etti.
Bu işkence meselesinin Avrupa’da tepki uyandırması gerekirdi. Ancak konunun sessizce geçiştirilmesi, onay anlamına geliyor. Bunu başka türlü adlandırmak mümkün değil.
Basında eleştiriler yer aldı, Almanya’da haber yapıldı. Ancak Avrupa’daki yetkililerden hiçbiri durumu yorumlamak istemedi. Çünkü Ukrayna’da yaşananları onaylıyorlar. Muhalefet nerede? Muhalefet yok edildi, hala direnen az sayıdaki kişi ise yurt dışında.
‘Baskı ve şiddet, rejimin zayıflığını gösteriyor’
Cabral, Zelenskiy rejiminin kendi halkına zarar veren bir diktatörlüğe dönüştüğünü belirterek işkence odası bulunmasını da bu değerlendirmesine dayanak gösterdi.
Avrupa’nın ısrarla demokratik olarak nitelendirdiği, oysa demokrasiyle hiçbir ilgisi olmayan bu rejimin özelliği nedir? Maliyetlerin artmasına yol açan savaşa sürekli karşı çıkanlara işkence etmek için kurulmuş bir tesis. Zelenskiy’nin cezaevleri muhaliflerle dolu. Bu, zorba ve acımasız bir rejim.
Muhalefete yönelik baskıların 2022’de başladığını ifade eden Cabral, işkence uygulamalarını Zelenskiy’nin sıkıyönetim gerekçesiyle başlattığı sürecin bir sonraki aşaması olarak değerlendirdi.
Sivillere yönelik şiddetin Kiev rejiminin zayıflığına işaret ettiğini belirten tarihçi, bu yöntemlerin yönetimin krizle başa çıkmakta ve toplumsal desteği korumakta zorlandığını gösterdiğini söyledi.
İktidarda kalmak için baskı ve güç kullanan, ancak gerçekte giderek daha kırılgan hale gelen Ukrayna hükümetinin genel özelliği bu. Savaş sona erdiğinde Zelenskiy ve diğerlerinin, bizzat Ukraynalılara karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeleri kuvvetle muhtemel.