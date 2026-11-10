https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/brezilyali-tarihci-avrupa-ukraynadaki-iskence-iddialari-karsisinda-sessiz-kalarak-sorumluluga-ortak-1110246239.html

Brezilyalı tarihçi: Avrupa, Ukrayna’daki işkence iddiaları karşısında sessiz kalarak sorumluluğa ortak oluyor

Brezilyalı tarihçi: Avrupa, Ukrayna’daki işkence iddiaları karşısında sessiz kalarak sorumluluğa ortak oluyor

Sputnik Türkiye

Tarihçi Ricardo Cabral, Kiev bölgesindeki bir Ulusal Muhafız tesisinde işkence odası bulunması ve Ukrayna vatandaşlarının burada hukuka aykırı biçimde... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T18:31+0300

2026-11-10T18:31+0300

2026-11-10T18:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

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i̇şkence

insan hakları ihlali

vladimir zelenskiy

seferberlik

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Kiev bölgesinde Ulusal Muhafızlara ait bir tesiste işkence odası bulunması ve Ukrayna vatandaşlarının burada hukuka aykırı biçimde tutulmasının ortaya çıkmasının ardından protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar, Ukrayna’daki seferberlik yöntemleri ve insan haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Sputnik Brasil’e konuşan tarihçi Ricardo Cabral, Avrupa’nın bu konuda sessiz kalarak Kiev rejiminin sorumluluğuna ortak olduğunu ifade etti.‘Baskı ve şiddet, rejimin zayıflığını gösteriyor’Cabral, Zelenskiy rejiminin kendi halkına zarar veren bir diktatörlüğe dönüştüğünü belirterek işkence odası bulunmasını da bu değerlendirmesine dayanak gösterdi.Muhalefete yönelik baskıların 2022’de başladığını ifade eden Cabral, işkence uygulamalarını Zelenskiy’nin sıkıyönetim gerekçesiyle başlattığı sürecin bir sonraki aşaması olarak değerlendirdi.Sivillere yönelik şiddetin Kiev rejiminin zayıflığına işaret ettiğini belirten tarihçi, bu yöntemlerin yönetimin krizle başa çıkmakta ve toplumsal desteği korumakta zorlandığını gösterdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ukraynada-gizli-cezaevleri-ozel-evler-olarak-kamufle-ediliyorlar-1110232323.html

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ricardo cabral, ukrayna, avrupa, kiev, i̇şkence, insan hakları ihlali, vladimir zelenskiy, seferberlik