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Türkiye'nin demir çelik devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin demir çelik devi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
İzmir Çelik Sanayi ve İzçe Dış Ticaret konkordato ilan etti. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T13:00+0300
2026-11-05T13:00+0300
ekonomi̇
demir çelik sanayii
i̇flas
i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato
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İzmir'de 1997 yılından beri demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato ilan etti. Mahkeme iki şirkete birden üç aylık geçici mühlet verdi. Otomotiv yedek parçasından savunma sanayiye kadar hizmet veriyor Ekonomim'in haberine göre, Bornova’da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren şirketler, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kuruldu. Otomotiv yan sanayisinin yanı sıra yedek parça, ağır makine, makine imalatı, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine yönelik çalışmalar yürüten şirketler, uzun yıllardır demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyordu.Temurtaş ailesinin şirketlerini Caner Bolat’a devretmesinin üzerinden bir ay geçmeden konkordato başvurusunda bulunulması dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/turkiyenin-ilk-fermuarli-yataklarini-uretiyordu-46-yillik-yatar-devi-iflas-etti-1110018627.html
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demir çelik sanayii, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konkordato
demir çelik sanayii, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konkordato

Türkiye'nin demir çelik devi konkordato ilan etti

13:00 05.11.2026
Konkordato/İflas
Konkordato/İflas - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2026
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İzmir Çelik Sanayi ve İzçe Dış Ticaret konkordato ilan etti.
İzmir'de 1997 yılından beri demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato ilan etti. Mahkeme iki şirkete birden üç aylık geçici mühlet verdi.

Otomotiv yedek parçasından savunma sanayiye kadar hizmet veriyor

Ekonomim'in haberine göre, Bornova’da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren şirketler, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kuruldu. Otomotiv yan sanayisinin yanı sıra yedek parça, ağır makine, makine imalatı, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine yönelik çalışmalar yürüten şirketler, uzun yıllardır demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyordu.
Temurtaş ailesinin şirketlerini Caner Bolat’a devretmesinin üzerinden bir ay geçmeden konkordato başvurusunda bulunulması dikkat çekti.
Konkordato/İflas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
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