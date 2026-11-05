https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/turkiyenin-demir-celik-devi-konkordato-ilan-etti-1110130984.html

Türkiye'nin demir çelik devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin demir çelik devi konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

İzmir Çelik Sanayi ve İzçe Dış Ticaret konkordato ilan etti. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T13:00+0300

2026-11-05T13:00+0300

2026-11-05T13:00+0300

ekonomi̇

demir çelik sanayii

i̇flas

i̇cra ve i̇flas kanunu

konkordato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109888682_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fbf1c2a46d3a0db520bacd7b444550ca.jpg

İzmir'de 1997 yılından beri demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato ilan etti. Mahkeme iki şirkete birden üç aylık geçici mühlet verdi. Otomotiv yedek parçasından savunma sanayiye kadar hizmet veriyor Ekonomim'in haberine göre, Bornova’da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren şirketler, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kuruldu. Otomotiv yan sanayisinin yanı sıra yedek parça, ağır makine, makine imalatı, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine yönelik çalışmalar yürüten şirketler, uzun yıllardır demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyordu.Temurtaş ailesinin şirketlerini Caner Bolat’a devretmesinin üzerinden bir ay geçmeden konkordato başvurusunda bulunulması dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/turkiyenin-ilk-fermuarli-yataklarini-uretiyordu-46-yillik-yatar-devi-iflas-etti-1110018627.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demir çelik sanayii, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konkordato