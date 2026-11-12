https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/nasadan-carpici-kesif-gunes-sisteminin-ucunda-gizli-su-1110287023.html

NASA'dan çarpıcı keşif: Güneş Sistemi'nin ucunda gizli su

NASA'dan çarpıcı keşif: Güneş Sistemi'nin ucunda gizli su

Sputnik Türkiye

NASA öncülüğündeki araştırmada, Güneş Sistemi'nin en uzak bölgelerinden gelen 12 kozmik toz taneciğinde yaklaşık 4,5 milyar yıllık ilkel suyun kimyasal izleri... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T08:16+0300

2026-11-12T08:16+0300

2026-11-12T08:16+0300

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NASA öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin önemli bir keşfi ortaya çıkardı. Bilim insanları, Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'ndan geldiği belirlenen 12 mikroskobik toz taneciğinde, milyarlarca yıl önce var olmuş suyun kimyasal izlerini tespit etti. Bulgular, Güneş Sistemi'nin uzak kesimlerinde, Dünya'daki sudan farklı izotopik özelliklere sahip büyük bir ilkel su rezervinin bulunabileceğine işaret ediyor.NASA Johnson Uzay Merkezi'nden gezegen bilimci Lindsay Keller liderliğinde gerçekleştirilen ve 11 Kasım 2026'da Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, Güneş Sistemi'nin oluşum döneminden kalan maddelerin bugüne kadar korunmuş olabileceğini gösteriyor.Araştırmacılara göre keşfin en dikkat çekici yönü, söz konusu suyun Güneş'e yakın bölgelerde gerçekleşen kimyasal değişimlerden büyük ölçüde etkilenmeden kendine özgü özelliklerini korumuş olması.Dünya'ya düşen 12 toz taneciği sırrı ortaya çıkardıBilim insanları, keşfi gerçekleştirmek için Güneş Sistemi'nin uzak bölgelerine uzay aracı göndermek zorunda kalmadı. Bunun yerine NASA'nın yüksek irtifa uçaklarıyla Dünya'nın stratosferinden topladığı kozmik tozları inceledi.Her biri yalnızca 10 ila 30 mikrometre büyüklüğündeki 12 toz taneciğinin, Neptün'ün yörüngesinin ötesinden geldiğine ilişkin güçlü kanıtlar elde edildi.Araştırmacılar, taneciklerin uzaydaki yolculukları sırasında Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıkların bıraktığı mikroskobik izleri analiz etti.Bu izlerin yoğunluğunun, asteroit kuşağından veya Jüpiter ailesine ait kuyruklu yıldızlardan gelen tozlarda beklenenin yaklaşık 100 katı olduğu belirlendi.Böylece taneciklerin Güneş Sistemi'nin çok uzak bölgelerinde uzun süre yolculuk yaptığı sonucuna ulaşıldı.Güneş Sistemi'nin ucundaki su neden farklı?Araştırmanın en önemli bulgusu, toz taneciklerinin içerdiği oksijen izotoplarında ortaya çıktı.Bilim insanları, taneciklerdeki minerallerin oksijen-17 ve oksijen-18 gibi ağır oksijen izotopları bakımından alışılmadık derecede zengin olduğunu belirledi.Bu durum, minerallerin geçmişte temas ettiği suyun, Dünya'daki suya kıyasla farklı izotopik özellikler taşıdığını gösteriyor.Araştırmacılar, söz konusu izlerin Güneş Sistemi'nin erken dönemlerinde oluşmuş ve milyarlarca yıl boyunca diğer bölgelerden büyük ölçüde yalıtılmış bir su rezervine ait olabileceğini değerlendiriyor.Buradaki farklılık, suyun tamamen başka bir kimyasal madde olduğu anlamına gelmiyor. Söz konusu olan, su moleküllerindeki oksijen izotoplarının oranlarının farklı olması.Kuiper Kuşağı'nda bir zamanlar sıvı su mu vardı?Güneş'ten yaklaşık 4,5 milyar kilometre uzaklıkta başlayan Kuiper Kuşağı, buzlu gök cisimleri ve Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalan ilkel maddelerle dolu geniş bir bölgeyi kapsıyor.Günümüzde son derece düşük sıcaklıkların hâkim olduğu bu bölgede, bazı gök cisimlerinin geçmişte iç kısımlarında sıvı su barındırmış olabileceği düşünülüyor.Araştırmacılar, incelenen toz taneciklerinde saponit ve serpantin gibi suyla gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucunda oluşabilen mineraller tespit etti.Bu mineraller, taneciklerin koptuğu gök cisimlerinde geçmişte su ile kayaçlar arasında kimyasal etkileşimler yaşandığını gösteriyor.Bilim insanlarına göre radyoaktif elementlerin bozunmasından veya gök cisimleri arasındaki çarpışmalardan kaynaklanan ısı, buzların geçici olarak erimesini sağlamış olabilir.Satürn milyarlarca yıllık suyu korumuş olabilirAraştırmada dikkat çeken bir diğer olasılık ise Satürn'ün Güneş Sistemi'nin erken dönemindeki rolü.Bilim insanları, dev gezegenin genç Güneş'i çevreleyen gaz ve toz diskinde oluşturmuş olabileceği bir basınç engelinin, dış bölgelerdeki maddelerin iç kesimlere taşınmasını sınırlandırmış olabileceğini değerlendiriyor.Bu mekanizma, ağır oksijen bakımından zengin suyun diğer maddelerle karışmadan uzun süre korunmasına yardımcı olmuş olabilir.Ancak Satürn'ün bu süreçteki rolü henüz kesinleşmiş değil. Bu açıklama, erken Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin modellere dayanan olası senaryolardan biri olarak değerlendiriliyor.Keşif, Güneş Sistemi'nin tarihini değiştirebilir mi?Araştırmanın sonuçları, yalnızca uzak bölgelerdeki suyun özelliklerini anlamak açısından değil, Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğunu açıklamak bakımından da önem taşıyor.Bilim insanları, gezegenlerin ve uyduların oluştuğu dönemde suyun nasıl dağıldığını, hangi bölgelerde korunduğunu ve zaman içinde nasıl değişime uğradığını anlamaya çalışıyor.Keller ve araştırmacı George Flynn'in 2022 yılında yayımladığı başka bir çalışmaya göre, Güneş Sistemi'nin iç bölgelerine ulaşan gezegenler arası tozların dörtte birine kadarı Kuiper Kuşağı kaynaklı olabilir.Bu da Dünya atmosferine sürekli giren kozmik tozların, Güneş Sistemi'nin milyarlarca yıllık geçmişine ilişkin henüz keşfedilmemiş çok sayıda bilgi taşıyabileceği anlamına geliyor.12 mikroskobik tanecikte tespit edilen izler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce başlayan gezegen oluşum sürecini anlamak için yeni bir araştırma alanı açıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/meteoroloji-acikladi-turkiyenin-havasi-bir-anda-degisiyor-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-var-1110285570.html

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