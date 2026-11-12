https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/meteoroloji-acikladi-turkiyenin-havasi-bir-anda-degisiyor-yagis-ve-kuvvetli-ruzgar-var-1110285570.html

Meteoroloji açıkladı: Türkiye'nin havası bir anda değişiyor, yağış ve kuvvetli rüzgar var

Meteoroloji açıkladı: Türkiye'nin havası bir anda değişiyor, yağış ve kuvvetli rüzgar var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Kıyı Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T07:03+0300

2026-11-12T07:03+0300

2026-11-12T07:03+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Kıyı Ege, Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış beklenirken Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilecek.Marmara ve Ege'de rüzgar 60 kilometreye ulaşacakMeteoroloji'nin değerlendirmelerine göre rüzgar, ülke genelinde ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Ege'de rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor.Özellikle deniz ulaşımında olumsuzluklara yol açabilecek fırtınamsı rüzgar, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de etkili olacak. Ege Denizi'nde dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye, Marmara'da ise 2,5 metreye ulaşacağı öngörülüyor.Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin bülteninde, kuvvetli rüzgar beklentisine karşın güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.İzmir, Muğla ve Antalya'da sağanak bekleniyorKıyı Ege'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İzmir, Manisa ve Muğla'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havaya yağış eşlik edecek.Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Adana'da parçalı bulutlu hava beklenirken Antalya'da sıcaklık 22 derece olacak.Marmara'da da Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölge genelinde güney ve güneybatıdan esen kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesi bekleniyor.İstanbul'da 21, Ankara'da 16 dereceİstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak. Ankara'da ise sıcaklığın 16 dereceye ulaşacağı, yağış beklenmediği ve havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İzmir'de gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Antalya'da 22, Bursa'da 24, Samsun'da ise 21 derece ölçülmesi bekleniyor.Doğu Anadolu'da sıcaklıklar daha düşük seyredecek. Erzurum, Kars ve Van'da günün en yüksek sıcaklığı 8 derece olarak tahmin ediliyor.Karadeniz'de yağış, iç kesimlerde sis görülecekBatı Karadeniz'de Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'de ise Samsun çevrelerinde yağış etkili olacak.İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da genel olarak parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalırken Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 15, Mardin 12, Şanlıurfa ise 17 derece olacak.İl il hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava koşulları şöyle:Denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyorBatı Karadeniz, Marmara ve Ege'de rüzgarın yer yer 7 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor. Batı Karadeniz'de öğleden sonra dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.Kuzey ve Orta Ege'de de dalgaların yer yer 3 metreye ulaşması öngörülürken Akdeniz'de dalga yüksekliğinin genel olarak 1 ila 2 metre arasında kalacağı belirtiliyor.Deniz yolculuğu planlayanların, özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde güncel sefer duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-cok-sayida-sefer-iptal-edildi-1110285263.html

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