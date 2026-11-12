https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ispanyada-buyuk-ofke-protestolar-catismaya-donustu-1110286463.html

İspanya'da büyük öfke: Protestolar çatışmaya dönüştü

İspanya'da büyük öfke: Protestolar çatışmaya dönüştü

Sputnik Türkiye

İspanya'da 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel grevde yüz binlerce kişi yüksek kiraları ve yaşam maliyetlerini protesto etti. Madrid ve Barselona'da... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T07:11+0300

2026-11-12T07:11+0300

2026-11-12T07:11+0300

dünya

halk partisi (i̇spanya) (pp)

barselona

madrid

europa

halk partisi (pp)

ccoo

apple

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104042/77/1040427703_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1a9783d052cb15d2f3cb688c939edc1f.jpg

İspanya'da derinleşen konut krizi ve artan yaşam maliyetleri, ülke genelinde kitlesel protestolara dönüştü. Ülkenin iki büyük sendikası tarafından 11 Kasım Çarşamba günü düzenlenen 14 yılın ilk genel grevi, Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde bazı gösterilerin çatışmalara dönüşmesiyle ülke genelinde en az 75 kişi gözaltına alındı.Başkent Madrid'de yaklaşık 120 bin kişi sokaklara çıkarken Barselona'daki gösterilere katılım, yerel yetkililerin verilerine göre 55 bine ulaştı. Özellikle Barselona'da maskeli grupların mağazalara zarar vermesi, çöp konteynerlerini ateşe vermesi ve polisle çatışması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.İspanyol haber ajansı Europa Press'in aktardığı verilere göre, genel grev sırasında ülke çapında 1.044 olay ve aksama kaydedildi. Protestolar nedeniyle ulaşım, sanayi ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandı.Barselona'da sokaklar savaş alanına döndüBarselona'daki protestoların büyük bölümü barışçıl geçmesine rağmen akşam saatlerinde kent merkezinde şiddet olayları yaşandı. Özellikle Plaça de Catalunya ve Passeig de Gràcia çevresinde yüzlerini gizleyen bazı kişiler, mağazaların vitrinlerini kırdı ve çöp konteynerlerini ateşe verdi.Yerel basına göre, gösteriler sırasında bazı mağazalar yağmalanırken polise havai fişek atıldı. Aralarında Lego mağazasının da bulunduğu işletmelerin zarar gördüğü, bir grubun ise Apple mağazasına girmeye çalıştığı bildirildi.Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken kentin bazı noktalarında barikatlar kuruldu. Polis ile protestocular arasındaki çatışmalar, gece saatlerine kadar gündemde kaldı.87 yaşındaki kadının tahliyesi protestoları büyüttüİspanya'daki toplumsal öfkenin sembollerinden biri, Madrid'de yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edilen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal oldu.Eylül ayında evinden çıkarılan Abascal'ın haftalar sonra hastanede hayatını kaybetmesi, ülkede uygun fiyatlı konuta erişim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yaşlı kadının tahliyesi, kiracı örgütleri ve sendikaların başlattığı protestoların simge olaylarından biri haline geldi.İspanya'daki iki büyük sendika UGT ve CCOO, konut krizine karşı düzenlenen eylemleri genişleterek genel grev çağrısında bulundu. Protestocular, kira artışlarının sınırlandırılmasını, kiracıların korunmasını ve ücretlerin yaşam maliyetine uygun biçimde artırılmasını talep ediyor.Kiralar maaşların yarısını götürüyorİspanya'daki protestoların arkasında, özellikle büyükşehirlerde giderek ağırlaşan barınma maliyetleri bulunuyor.Emlak platformu Idealista'nın verilerine göre, Madrid'de 50 metrekarelik bir dairenin ortalama aylık kirası ekim ayında yaklaşık 1.170 euroya ulaştı. Ülkedeki ortalama aylık brüt maaşın yaklaşık 2.460 euro olduğu dikkate alındığında bu tutar, brüt kazancın neredeyse yarısına karşılık geliyor.Konut uzmanlarının önerdiği gelirin yüzde 30'unu aşmayan barınma gideri ölçütü, özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde birçok kiracı için ulaşılması zor bir hedef haline geldi.Protestolara katılan 37 yaşındaki öğretmen Olga Domingo, ücretlerle yaşam maliyeti arasındaki farkın sürdürülemez olduğunu belirterek konut krizinin artık kabul edilemez boyutlara ulaştığını söyledi.Genel grevde ulaşım ve sanayi durma noktasına geldiGenel grev, ülkenin ekonomik faaliyetlerini de etkiledi. Madrid ve Barselona çevresindeki önemli karayollarında ulaşım aksarken sanayi tesisleri, limanlar ve toplu taşıma hizmetlerinde iş bırakma eylemleri gerçekleştirildi.Sendikalardan gelen açıklamalarda, özellikle otomotiv, liman işletmeciliği ve bazı sanayi kollarında greve katılımın yüksek olduğu belirtildi. Ancak işveren örgütleri, genel katılımın sendikaların açıkladığından daha düşük olduğunu savundu.İspanya'nın en büyük sendikalarından UGT'nin Genel Sekreteri Pepe Álvarez, grevin geniş katılımla başarıya ulaştığını söyledi. CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo da eylemlerin toplumsal destek bakımından önemli olduğunu vurguladı.Buna karşılık ülkenin önde gelen işveren örgütlerinden CEOE, grevin ekonomik taleplerden çok siyasi amaçlar taşıdığını öne sürdü.İspanya'da gözler 29 Kasım seçimlerindeİspanya'daki kitlesel protestolar, ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere haftalar kala yaşandı.Başbakan Pedro Sánchez, konut reformlarına ilişkin düzenlemelerin parlamentodan geçmemesinin ardından 5 Ekim'de erken seçim kararı açıklamıştı. Konut krizi ve yaşam maliyetleri, seçim öncesindeki siyasi tartışmaların başlıca konuları arasında yer alıyor.Sánchez ve hükümet üyeleri, işçilerin grev hakkını savunurken muhafazakar Halk Partisi (PP) yönetimi hükümeti protestolardan siyasi kazanç elde etmeye çalışmakla suçladı.PP lideri Alberto Núñez Feijóo, genel greve sert tepki gösterirken Sánchez, işçilerin grev hakkının sorgulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.İspanya'da konut krizi nedeniyle büyüyen toplumsal tepkinin, seçim kampanyasında ve seçim sonrasında kurulacak hükümetin gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/trump-iranda-yuzde-93luk-bir-zafer-degil-tam-bir-zafer-elde-ettigimizden-emin-olmak-istiyoruz-1110283931.html

barselona

madrid

europa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halk partisi (i̇spanya) (pp), barselona, madrid, europa, halk partisi (pp), ccoo, apple, avrupa