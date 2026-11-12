Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/trump-iranda-yuzde-93luk-bir-zafer-degil-tam-bir-zafer-elde-ettigimizden-emin-olmak-istiyoruz-1110283931.html
Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz
Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı zafer kazandıklarını savunarak bunun yüzde 93'lük değil, tam bir zafer olması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, İran'da... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T04:45+0300
2026-11-12T04:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109388640_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e67505859abfe8473d18267175d7695d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği yıkımın ardından ülkenin zarar gören bölgelerini yeniden inşa etmesinin uzun yıllar alacağını ileri süren Trump, 'daha fazla yıkım yaşanmamasını temenni' etti:İran'a karşı zafer kazanıldığını iddia eden Trump, ABD'nin yüzde 93'lük bir zaferle yetinmeyip tam bir zafer kazandığından emin olmak istediğini dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ab-siber-saldirilar-kurallar-etkin-sekilde-uygulansaydi-onlenebilirdi-1110283301.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109388640_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9dc7aaf100f46e74ff96268b43a16484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz

04:45 12.11.2026
© AP Photo / Nathan HowardPresident Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026
President Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı zafer kazandıklarını savunarak bunun yüzde 93'lük değil, tam bir zafer olması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, İran'da daha fazla yıkıma yol açmak zorunda kalmamayı umduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği yıkımın ardından ülkenin zarar gören bölgelerini yeniden inşa etmesinin uzun yıllar alacağını ileri süren Trump, 'daha fazla yıkım yaşanmamasını temenni' etti:
Yıktığımız şeyleri yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürecek. Umarım artık o ülkenin daha fazla yerini yıkmak zorunda kalmayız.
İran'a karşı zafer kazanıldığını iddia eden Trump, ABD'nin yüzde 93'lük bir zaferle yetinmeyip tam bir zafer kazandığından emin olmak istediğini dile getirdi:
Kazandık. Yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz.
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
DÜNYA
AB: Siber saldırılar, kurallar etkin şekilde uygulansaydı önlenebilirdi
02:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала