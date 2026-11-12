https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/trump-iranda-yuzde-93luk-bir-zafer-degil-tam-bir-zafer-elde-ettigimizden-emin-olmak-istiyoruz-1110283931.html
Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz
Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı zafer kazandıklarını savunarak bunun yüzde 93'lük değil, tam bir zafer olması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, İran'da... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T04:45+0300
2026-11-12T04:45+0300
2026-11-12T04:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği yıkımın ardından ülkenin zarar gören bölgelerini yeniden inşa etmesinin uzun yıllar alacağını ileri süren Trump, 'daha fazla yıkım yaşanmamasını temenni' etti:İran'a karşı zafer kazanıldığını iddia eden Trump, ABD'nin yüzde 93'lük bir zaferle yetinmeyip tam bir zafer kazandığından emin olmak istediğini dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ab-siber-saldirilar-kurallar-etkin-sekilde-uygulansaydi-onlenebilirdi-1110283301.html
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abd, donald trump, i̇ran
Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı zafer kazandıklarını savunarak bunun yüzde 93'lük değil, tam bir zafer olması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, İran'da daha fazla yıkıma yol açmak zorunda kalmamayı umduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği yıkımın ardından ülkenin zarar gören bölgelerini yeniden inşa etmesinin uzun yıllar alacağını ileri süren Trump, 'daha fazla yıkım yaşanmamasını temenni' etti:
Yıktığımız şeyleri yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürecek. Umarım artık o ülkenin daha fazla yerini yıkmak zorunda kalmayız.
İran'a karşı zafer kazanıldığını iddia eden Trump, ABD'nin yüzde 93'lük bir zaferle yetinmeyip tam bir zafer kazandığından emin olmak istediğini dile getirdi:
Kazandık. Yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz.