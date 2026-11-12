https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/trump-iranda-yuzde-93luk-bir-zafer-degil-tam-bir-zafer-elde-ettigimizden-emin-olmak-istiyoruz-1110283931.html

Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz

Trump: İran'da yüzde 93'lük bir zafer değil, tam bir zafer elde ettiğimizden emin olmak istiyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı zafer kazandıklarını savunarak bunun yüzde 93'lük değil, tam bir zafer olması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, İran'da... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T04:45+0300

2026-11-12T04:45+0300

2026-11-12T04:45+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği yıkımın ardından ülkenin zarar gören bölgelerini yeniden inşa etmesinin uzun yıllar alacağını ileri süren Trump, 'daha fazla yıkım yaşanmamasını temenni' etti:İran'a karşı zafer kazanıldığını iddia eden Trump, ABD'nin yüzde 93'lük bir zaferle yetinmeyip tam bir zafer kazandığından emin olmak istediğini dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ab-siber-saldirilar-kurallar-etkin-sekilde-uygulansaydi-onlenebilirdi-1110283301.html

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abd, donald trump, i̇ran