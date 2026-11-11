Prof. Dr. Kozanoğlu’ndan ekonomi uyarısı: ‘İşten çıkarmalar başlayabilir’

“Bu durgunluk ekonominin bütün kesimlerine dalga dalga yayılacak. İşten çıkarmalar başlayabilir, ücretlerin geç ödenmesi yaygınlaşabilir. Türkiye’de işsizlik zaten yüksek. Bizde yüzde 10’un altındaki işsizlik oranı büyük bir sorun olarak görülmüyor. Oysa dünyada işsizlik yüzde 3-4’e ulaştığında, özellikle de yüzde 5’e dayandığında ciddi bir sorun olarak ele alınıyor.

Türkiye’de manşet işsizlik oranı son olarak yüzde 8,4’e çıktı. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 30’u buldu. Bu oran, işsizlerin yanı sıra iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayanları ve daha uzun süre ya da tam zamanlı çalışmak istediği hâlde kısmi süreli işlerde çalışanları da kapsıyor.

Meselenin bir de kadınlar ve gençler açısından boyutu var. Kadınlarda işsizlik oranı daha yüksek. Gençlerde de işsizlik genel ortalamanın üzerinde. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı da çok yüksek. Zaten sorunlu olan bu göstergelerin daha da kötüleşebileceğini düşünüyorum.

Seçim dönemine gelindiğinde tablonun nasıl olacağını bugünden tam olarak kestirmek mümkün değil. Ama ekonomide belirgin bir düzelme görülmeyeceğini, 2023 seçimleri öncesindekine benzer biçimde geniş halk kesimlerine tavizler verilemeyeceğini ve fon krizinin tartışılmaya devam edeceğini düşünüyorum.”