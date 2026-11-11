https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kediler-neden-miyavliyor-bilim-insanlari-sirrini-arastirdi-1110253609.html

Kediler neden miyavlıyor? Bilim insanları sırrını araştırdı

Kediler neden miyavlıyor? Bilim insanları sırrını araştırdı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da 38 evcil kedi üzerinde yapılan araştırma, kedilerin insanlarla iletişim kurmak için miyavlama davranışını nasıl kullandığını ortaya koydu... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T08:11+0300

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Kedilerin insanlara neden miyavladığına ilişkin bilimsel araştırmadan dikkat çekici sonuçlar çıktı. Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi araştırmacıları, evcil kedilerin karşılaştıkları sorunları çözmek için insanlarla bilinçli olabilecek iletişim girişimlerinde bulunduğuna işaret eden bulgular elde etti. Araştırmaya göre kediler, ulaşamadıkları yiyeceğe erişmek için yalnızca miyavlamakla kalmıyor, aynı zamanda bakışlarını insanlara yönelterek dikkat çekmeye çalışıyor.Animal Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada, bir insanın bulunduğu ortamda kedilerin toplam 86 kez miyavladığı, yalnız kaldıkları ortamda ise bu sayının 20'ye düştüğü belirlendi. İstatistiksel analizler, insan varlığında kedilerin miyavlama olasılığına ilişkin odds değerinin 16 kattan fazla arttığını ortaya koydu. Bu bulgu, miyavlamanın yalnızca içgüdüsel bir tepki değil, insanlara yöneltilen bir iletişim biçimi olabileceğini gösteriyor.Kediler üzerinde dikkat çekici deneyAraştırmayı yürüten Naila Fukimoto ve ekibi, yiyecek istediklerinde sık miyavladığı bilinen 38 evcil kedinin davranışlarını inceledi.Deney kapsamında kedilere, içinde sevdikleri yiyeceklerin bulunduğu ancak kendi başlarına açamadıkları delikli plastik kutular verildi. Kediler yiyeceğin kokusunu alabiliyor ve kutunun içini görebiliyor ancak yiyeceğe ulaşamıyordu.Bilim insanları, hayvanların bu durum karşısındaki tepkilerini iki farklı koşulda gözlemledi. İlkinde odada bir insan bulunurken ikincisinde kediler tamamen yalnız bırakıldı. Her iki durumda da kedilerin davranışları ve çıkardıkları sesler kayıt altına alındı.İnsanları görünce miyavlamaları arttıDeneyin sonuçları, kedilerin miyavlama davranışının ortamda bir insanın bulunmasına göre önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.İnsanların bulunduğu ortamda toplam 86 miyavlama kaydedilirken kedilerin yalnız olduğu koşulda yalnızca 20 miyavlama tespit edildi. Böylece insan bulunan ortamda kaydedilen toplam miyavlama sayısının yaklaşık 4,3 katına çıktığı görüldü.Araştırmacıların istatistiksel analizleri ise kedilerin miyavlama olasılığına ilişkin odds değerinin insan varlığında 16,3 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu oran, miyavlama sayısının 16 katına çıktığı anlamına gelmiyor.Araştırma ekibine göre bulgular, kedilerin seslerini yalnızca yiyeceğe ulaşamadıkları için değil, çevrelerinde kendilerine yardımcı olabilecek bir insan bulunduğunda daha fazla kullanabildiklerini düşündürüyor.Kedilerin bakışları da önemli bir ipucu verdiAraştırmada yalnızca miyavlama sesleri değil, kedilerin göz hareketleri ve vücut davranışları da incelendi.Bilim insanları, kedilerin miyavlarken sıklıkla insanlara baktığını ve bakışlarını yiyecek kutusu ile odadaki kişi arasında değiştirdiğini gözlemledi.Buna karşılık odada insan bulunmadığında kedilerin daha uzun süre hareketsiz kaldığı ve çoğunlukla kapıya baktığı belirlendi.Araştırmacılar, miyavlama ile bakışların birlikte kullanılmasının çok modlu iletişime, yani sesli ve görsel işaretlerin bir araya getirilmesine örnek oluşturabileceğini değerlendiriyor.Kediler miyavlayarak insanlardan yardım mı istiyor?São Paulo Üniversitesi'nden Naila Fukimoto ve araştırma ekibine göre sonuçlar, kedilerin miyavlama davranışlarını çevrelerindeki insanların varlığına göre değiştirebildiğini gösteriyor.Kedilerin ulaşamadıkları yiyecek karşısında insanlara yönelerek miyavlaması, bu seslerin dikkat çekme veya yardım isteme işlevi taşıyabileceğine işaret ediyor.Ancak bilim insanları önemli bir ayrımın altını çiziyor: Araştırma, kedilerin insanların sorunlarını çözebileceğini bilinçli olarak kavradığını ya da her miyavlamanın kasıtlı bir yardım çağrısı olduğunu kesin biçimde kanıtlamıyor.Bulgular, evcil kedilerin insanlarla iletişiminde miyavlamanın ve göz temasının önemli rol oynadığını destekliyor. Bu sonuçların, insanlarla kediler arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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