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11 aylık bebeği diri diri gömdüler: 24 saat sonra sağ bulundu

11 aylık bebeği diri diri gömdüler: 24 saat sonra sağ bulundu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde babası tarafından kaçırıldığı belirtilen 11 aylık bebek, ormanlık alanda toprağa gömülmüş bir köpek kafesinin içinde sağ... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T07:04+0300

2026-11-11T07:04+0300

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ABD'nin Güney Karolina eyaletinde kaybolan 11 aylık Koah Sharpe, yaklaşık 24 saat süren arama çalışmalarının ardından toprağa gömülü halde sağ bulundu. Lexington County bölgesindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, bebeğin havluya sarılmış bir köpek kafesinin içinde bulunduğu açıklandı.Lexington Bölgesi Şerifi Jay Koon, 10 Kasım Salı günü düzenlediği basın toplantısında, bebeğin sığ bir çukura gömüldüğünü ve arama ekiplerinin kazı sırasında duydukları ağlama sesi sayesinde yerini tespit ettiğini bildirdi.Toprak altından gelen ağlama sesi hayatını kurtardıOlay, 9 Kasım Pazartesi günü bebeğin babası 25 yaşındaki Michael Comer ile birlikte ortadan kaybolmasıyla başladı. Aile üyelerinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, FBI ve diğer federal güvenlik birimlerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Yaklaşık 100 kişilik arama ekibi, ertesi gün Comer'ın babasının yaşadığı evin yakınındaki ormanlık alanda toprağın kısa süre önce kazıldığını gösteren izler tespit etti.Evin yaklaşık 45 metre uzağındaki şüpheli bölgeyi inceleyen görevliler, kazıya başladıkları sırada toprak altından bir bebeğin ağlama sesini duydu. Ekipler hızla harekete geçerek Koah'ı gömülü olduğu kafesten çıkardı.Bebeğin 24 saat hayatta kalmasını sağlayan ayrıntıŞerif Koon, bebeğin içinde bulunduğu tel kafesin bir havluyla sarıldığını belirterek bu durumun toprak altında küçük bir hava boşluğu oluşturmuş olabileceğini söyledi.Yetkililere göre kafesin etrafındaki hava boşluğu, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca oksijen almasını sağlamış olabilir. Koon, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin de hayatta kalmasına katkıda bulunmuş olabileceğini değerlendirdi.Bununla birlikte yetkililer, bebeğin toprak altında geçirdiği sürenin kesin olarak belirlenmediğini, 24 saatlik sürenin soruşturma bulgularına dayanan bir tahmin olduğunu vurguladı.Baba gözaltında, yeni suçlamalar gündemdeOlayın şüphelisi Michael Comer, bebeğin bulunmasından önce, pazartesi gecesi Batesburg bölgesinde bir yapıda yakalandı. Comer'ın hırsızlık ve gözaltına alınmaya direnme suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi.Şeriflik ofisi, bebeğin kaybolması ve toprağa gömülmesiyle ilgili olarak savcılıkla birlikte yeni suçlamalar üzerinde çalışıldığını açıkladı. Olayın nedeni ise henüz kesinleşmedi.Kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırılan Koah Sharpe'ın tedavisi sürerken, yetkililer bebeğin tamamen iyileşmesini umut ettiklerini bildirdi.

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