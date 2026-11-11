https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kara-para-sorusturmasinda-yeni-gelisme-emir-sarigul-4uncu-kez-ifade-verdi-1110273180.html

Kara para soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül 4'üncü kez ifade verdi

Kara para soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül 4'üncü kez ifade verdi

Sputnik Türkiye

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve ev hapsiyle serbest bırakılan Emir Sarıgül 4'üncü kez ifade verdi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T16:36+0300

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2026-11-11T16:36+0300

türki̇ye

emir sarıgül

mustafa sarıgül

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen kara para soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan ve ardından 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kalan Emir Sarıgül'ün dördüncü kez ifadesi alındı. Dördüncü kez ifade verdiYurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilen Emir Sarıgül ifadeye çağırıldı.Polis eşliğinde adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten başsavcı vekiline ifade veren Sarıgül, daha sonra adliyeden ayrıldı.Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderilmiştiBu soruşturmada milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı. Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/mustafa-sarigulun-oglu-emir-sarigul-hakkinda-karar-1110115374.html

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emir sarıgül, mustafa sarıgül, cumhuriyet başsavcılığı