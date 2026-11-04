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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında karar
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında karar
Sputnik Türkiye
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu. 04.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-04T20:25+0300
2026-11-04T20:33+0300
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mustafa sarıgül
emir sarıgül
kara para aklama
kara para
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Mustafa Sarıgül'un oğlu Emir Sarıgül, geçen haftalarda kara para soruşturmasında tutuklanmıştı.Kendisi ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.Oğlu Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini öne sürdü.Ayrıca Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel'e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel'e verildiğini iddia etti.Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararıMustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edildi. Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Soruşturma nasıl başladı?Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/sarigul-sorusturmasi-4-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1110057132.html
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mustafa sarıgül, emir sarıgül, kara para aklama, kara para
mustafa sarıgül, emir sarıgül, kara para aklama, kara para

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında karar

20:25 04.11.2026 (güncellendi: 20:33 04.11.2026)
© Sosyal medya Emir Sarıgül
 Emir Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2026
© Sosyal medya
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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.
Mustafa Sarıgül'un oğlu Emir Sarıgül, geçen haftalarda kara para soruşturmasında tutuklanmıştı.
Kendisi ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
Oğlu Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini öne sürdü.
Ayrıca Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel'e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel'e verildiğini iddia etti.

Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edildi. Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma nasıl başladı?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.
Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
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Sarıgül soruşturması: 4 kişi daha tutuklandı
2 Kasım, 17:52
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