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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/italyada-coklu-bomba-ihbarlari-300den-fazla-okul-tahliye-edildi-1110269478.html
İtalya'da çoklu bomba ihbarları: 300'den fazla okul tahliye edildi
İtalya'da çoklu bomba ihbarları: 300'den fazla okul tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İtalya'da en az 300 okul, aynı bomba ihbarı mesajının alınmasının ardından tahliye edildi. Eğitim Bakanı, konuya ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T14:12+0300
2026-11-11T15:03+0300
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Güvenlik alarmı, Avrupa'da süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafiğini ve televizyon etkileyen diğer siber saldırıların arttığı bir dönemde geldi.'Tüm öğrenciler güvenli alana alındı' Roma'daki bir okul, velilere gönderdiği bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:Konu hakkında bilgi sahibi bir hükümet kaynağına göre, e-posta "Misoginistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov" imzasıyla gönderildi.Roma polisi sözcüsü, İtalyan emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Avrupa'da peş peşe siber saldırılarFransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, ekim ayından bu yana Avrupa'nın farklı ülkelerine yayılan bir dizi güvenlik olayının parçası olarak gündeme geldi. Marketlerin yanı sıra kan ve plazma depolama tesisleri de saldırıların hedefi olurken, aynı dönemde Avrupa'da uçuşları aksatan sahte bomba ihbarları ve medya kuruluşlarına yönelik tehditler yaşandı.Fransa'daki ilk saldırı: 11-12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, uzaktan yönetilen sistemlere müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı mağazalarda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği, tonlarca gıdanın bozulduğu bildirildi. Saldırıda özellikle eski ve güvenlik güncellemeleri yapılmamış Danfoss sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.Avrupa'ya yayılan ikinci dalga: 2 Kasım'da Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerindeki marketlerin soğutma sistemleri de hedef alındı. İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 mağazası saldırıdan etkilendi. Bazı işletmeler bozulma riski taşıyan soğuk ve donmuş gıdaları satıştan çekti.Kan depoları da hedef oldu: Kasım ayının ilk haftasında Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına da siber saldırı düzenlendi. Saldırganların sıcaklık ayarlarını değiştirmeye çalıştığı, ancak izleme sistemlerinin müdahaleyi tespit etmesi üzerine kan ve plazma ürünlerinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi. İngiltere'de ikinci hesap uyarısı: Son olarak 10 Kasım'da İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) Başkanı Nikhil Rathi, artan siber saldırılar nedeniyle vatandaşlara birden fazla banka hesabı bulundurmalarını tavsiye etti. Birçok uçuşta bomba ihbarıSiber saldırılarla aynı hafta Avrupa'da çok sayıda yolcu uçağına yönelik sahte bomba ihbarları da uçuş trafiğini aksattı. Bazı uçakların rotaları değiştirildi, bazıları ise savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı. Yapılan kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/avrupada-bomba-ihbarlarinda-3-dalga-5-ulkede-alarm-verildi-ucuslar-yonlendirildi-1110169063.html
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i̇talya, bomba
i̇talya, bomba

İtalya'da çoklu bomba ihbarları: 300'den fazla okul tahliye edildi

14:12 11.11.2026 (güncellendi: 15:03 11.11.2026)
© AP Photo / Antonio Calanniİtalyan polisi Roma'da (Temsili Fotoğraf)
İtalyan polisi Roma'da (Temsili Fotoğraf) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
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Ayrıntılar geliyor
İtalya'da en az 300 okul, aynı bomba ihbarı mesajının alınmasının ardından tahliye edildi. Eğitim Bakanı, konuya ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
Güvenlik alarmı, Avrupa'da süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafiğini ve televizyon etkileyen diğer siber saldırıların arttığı bir dönemde geldi.
İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, La7 televizyon kanalına verdiği demeçte, 300 okulun bomba ihbarlarından etkilendiğini belirtti ve bu sayının artabileceğini söyledi.

'Tüm öğrenciler güvenli alana alındı'

Roma'daki bir okul, velilere gönderdiği bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:
"Ülke çapındaki bomba ihbarının ardından, tüm öğrencilerin güvenli bir alana alındığını ve öğretmen kadrosunun gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz."
Konu hakkında bilgi sahibi bir hükümet kaynağına göre, e-posta "Misoginistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov" imzasıyla gönderildi.
Misoginistan Vilayeti diye bahsedilen nokta bir coğrafi bölge değil. Bu terim, 'kadın düşmanlığı' kavramına ithafen üretilen, mecazi bir ifade.
© REUTERS Francesco Fotiaİtalya'da bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan bir ilkokul
İtalya'da bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan bir ilkokul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
İtalya'da bomba ihbarı nedeniyle boşaltılan bir ilkokul
© REUTERS Francesco Fotia
Roma polisi sözcüsü, İtalyan emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Avrupa'da peş peşe siber saldırılar

Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, ekim ayından bu yana Avrupa'nın farklı ülkelerine yayılan bir dizi güvenlik olayının parçası olarak gündeme geldi. Marketlerin yanı sıra kan ve plazma depolama tesisleri de saldırıların hedefi olurken, aynı dönemde Avrupa'da uçuşları aksatan sahte bomba ihbarları ve medya kuruluşlarına yönelik tehditler yaşandı.
Fransa'daki ilk saldırı: 11-12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, uzaktan yönetilen sistemlere müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı mağazalarda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği, tonlarca gıdanın bozulduğu bildirildi. Saldırıda özellikle eski ve güvenlik güncellemeleri yapılmamış Danfoss sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.
Avrupa'ya yayılan ikinci dalga: 2 Kasım'da Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerindeki marketlerin soğutma sistemleri de hedef alındı. İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 mağazası saldırıdan etkilendi. Bazı işletmeler bozulma riski taşıyan soğuk ve donmuş gıdaları satıştan çekti.
Kan depoları da hedef oldu: Kasım ayının ilk haftasında Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına da siber saldırı düzenlendi. Saldırganların sıcaklık ayarlarını değiştirmeye çalıştığı, ancak izleme sistemlerinin müdahaleyi tespit etmesi üzerine kan ve plazma ürünlerinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi.
İngiltere'de ikinci hesap uyarısı: Son olarak 10 Kasım'da İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) Başkanı Nikhil Rathi, artan siber saldırılar nedeniyle vatandaşlara birden fazla banka hesabı bulundurmalarını tavsiye etti.

Birçok uçuşta bomba ihbarı

Siber saldırılarla aynı hafta Avrupa'da çok sayıda yolcu uçağına yönelik sahte bomba ihbarları da uçuş trafiğini aksattı. Bazı uçakların rotaları değiştirildi, bazıları ise savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı. Yapılan kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı.
Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Vasil Levski Havalimanı'nda görülen bir uçak. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
DÜNYA
Avrupa'da bomba ihbarlarında 3. dalga: En az 13 uçuş etkilendi, 3 kez savaş uçağı havalandı
6 Kasım, 16:30
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