https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/avrupada-bomba-ihbarlarinda-3-dalga-5-ulkede-alarm-verildi-ucuslar-yonlendirildi-1110169063.html

Avrupa'da bomba ihbarlarında 3. dalga: 5 ülkede alarm verildi, uçuşlar yönlendirildi

Avrupa'da bomba ihbarlarında 3. dalga: 5 ülkede alarm verildi, uçuşlar yönlendirildi

Sputnik Türkiye

Cuma günü Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik yeni bomba ihbarları yapıldı. Çekya'da dokuz uçakta arama başlatılırken, Fransa hava sahasındaki dört uçak için de... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T16:30+0300

2026-11-06T16:30+0300

2026-11-06T16:30+0300

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bomba

bomba ihbarı

savaş uçağı

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Avrupa genelinde hafta boyunca hava trafiğini etkileyen bomba ihbarları cuma günü de devam etti. Çekya, Fransa, Danimarka, Romanya ve İtalya'da yetkililer yeni tehditler üzerine harekete geçti. Bazı uçaklarda güvenlik aramaları yapılırken, bir yolcu uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi.Çekya'nın başkenti Prag'da dokuz yolcu uçağına yönelik bomba ihbarı yapıldı. Prag Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, tehditlerin dördünün iniş yapan, beşinin ise kalkış yapacak uçakları hedef aldığını açıkladı.Dokuz uçağın da yerde bulunduğu ve polis tarafından kontrol edildiği bildirildi. Havalimanı yönetimi, güvenlik önlemlerinin uçuş operasyonlarını önemli ölçüde etkilemeyeceğini belirtti.Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise polis, hava trafiğine yönelik tehditler nedeniyle üst üste ikinci gün havalimanında güvenlik önlemleri aldı.Fransa ve Romanya'da yeni tehditlerFransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ofisi, ülke hava sahasından geçen dört uçağa yönelik yeni bomba ihbarı yapıldığını duyurdu. Uçakların güvenli şekilde iniş yaptığı, bomba imha ekiplerinin kontroller gerçekleştirdiği bildirildi.Romanya merkezli Tarom şirketinin Prag'dan Bükreş'e giden yolcu uçağı da bomba tehdidi aldı. Uçak planlanan varış noktasına iniş yaparken, yetkililer ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.İtalya'da ise Prag'dan Roma'ya giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından Venedik'e yönlendirildi. Yolcular tahliye edilirken, yapılan ilk kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı. Havalimanındaki uçuşlar kısa süreli durdurulduktan sonra yeniden başladı.Aynı gün İrlanda'nın başkenti Dublin'de, ulusal yayın kuruluşu RTE'nin genel merkezi bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Canlı yayınların yerini önceden kaydedilmiş programlar aldı.Avrupa'da bir haftadır süren bomba ihbarlarıAvrupa'da hafta başından bu yana 30'dan fazla uçuş bomba ihbarlarından etkilendi. Bazı uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirilirken, çeşitli ülkelerde savaş uçakları yolcu uçaklarına eşlik etmek üzere havalandı.Pazartesi günü, Londra'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yönlendirildi. Macar savaş uçağının eşlik ettiği uçak güvenli şekilde iniş yaptı.Salı günü ise Polonya'da Varşova'ya giden iki yolcu uçağı bomba tehdidi aldı. Güvenlik kontrolleri nedeniyle Modlin Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.Perşembe günü Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer ihbarlar yapıldı. İrlanda'dan Roma'ya giden bir uçak, Fransız savaş uçaklarının eşliğinde Fransa'daki askeri hava üssüne indirildi.Bulgaristan'da üç yolcu uçağına savaş uçakları eşlik ederken, Finlandiya'dan Roma'ya giden bir uçak da İtalyan savaş uçakları tarafından karşılandı.Çekya'da Prag'a gelen dört uçakta, Danimarka'da ise Kopenhag'a inen iki uçakta güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.İspanya, Avusturya, Belçika, Romanya ve Polonya'da da benzer tehditler nedeniyle uçaklarda aramalar yapıldı veya uçuşlarda değişikliklere gidildi.Şimdiye kadar tamamlanan kontrollerde patlayıcı madde bulunmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/fransanin-dogusunda-okul-ogrencilerini-tasiyan-otobus-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-var-1110163680.html

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avrupa, romanya, fransa, çekya, uçak, bomba, bomba ihbarı, savaş uçağı