Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/irandan-zenginlestirilmis-uranyum-aciklamasi-ulke-disina-cikarilmasina-izin-verilmeyecek-1110264717.html
İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek
İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İranlı yetkili Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun ülkenin ulusal değeri olduğunu ve iç ihtiyaçlar için kullanılacağını belirterek, nükleer materyalin ülke... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T13:10+0300
2026-11-11T13:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
ortadoğu
muhsin rızai
zenginleştirilmiş uranyum
i̇ran nükleer programı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106220452_0:306:3072:2034_1920x0_80_0_0_f1e38eeefa255d519f70f308edadb9b8.jpg
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programına ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın ulusal varlığı olduğunu ve tamamen ülke içi ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceğini vurgulayan Rızai, Tahran yönetiminin bu materyalin yurt dışına çıkarılmasına yönelik hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.Rızai, konuya ilişkin kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:Öte yandan Rızai, Rusya'nın konuya ilişkin girişimine yanıt olarak, zenginleştirilmiş uranyumun ülke sınırları içinde tutulması yönündeki kararlarının daha önce İran hükümeti tarafından Moskova yönetimine iletildiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110263333.html
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106220452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b410e43536c2c21dc7fe9101bd2c3e31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, ortadoğu, muhsin rızai, zenginleştirilmiş uranyum, i̇ran nükleer programı, rusya
i̇ran, ortadoğu, muhsin rızai, zenginleştirilmiş uranyum, i̇ran nükleer programı, rusya

İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek

13:10 11.11.2026 (güncellendi: 13:12 11.11.2026)
© AA / Fatemeh Bahramiİran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai,
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
İranlı yetkili Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun ülkenin ulusal değeri olduğunu ve iç ihtiyaçlar için kullanılacağını belirterek, nükleer materyalin ülke dışına çıkarılmasına kesinlikle onay vermeyeceklerini belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programına ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın ulusal varlığı olduğunu ve tamamen ülke içi ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceğini vurgulayan Rızai, Tahran yönetiminin bu materyalin yurt dışına çıkarılmasına yönelik hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.
Rızai, konuya ilişkin kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:
“İran'dan zenginleştirilmiş nükleer materyalin tek bir zerresinin dahi çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.”
Öte yandan Rızai, Rusya'nın konuya ilişkin girişimine yanıt olarak, zenginleştirilmiş uranyumun ülke sınırları içinde tutulması yönündeki kararlarının daha önce İran hükümeti tarafından Moskova yönetimine iletildiğini de sözlerine ekledi.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk ve Zaporojye'de iki yerleşim birimi kontrol altına alındı
12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала