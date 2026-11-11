https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/irandan-zenginlestirilmis-uranyum-aciklamasi-ulke-disina-cikarilmasina-izin-verilmeyecek-1110264717.html

İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek

İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek

Sputnik Türkiye

İranlı yetkili Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun ülkenin ulusal değeri olduğunu ve iç ihtiyaçlar için kullanılacağını belirterek, nükleer materyalin ülke... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

ortadoğu

muhsin rızai

zenginleştirilmiş uranyum

i̇ran nükleer programı

rusya

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programına ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın ulusal varlığı olduğunu ve tamamen ülke içi ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceğini vurgulayan Rızai, Tahran yönetiminin bu materyalin yurt dışına çıkarılmasına yönelik hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.Rızai, konuya ilişkin kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:Öte yandan Rızai, Rusya'nın konuya ilişkin girişimine yanıt olarak, zenginleştirilmiş uranyumun ülke sınırları içinde tutulması yönündeki kararlarının daha önce İran hükümeti tarafından Moskova yönetimine iletildiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110263333.html

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i̇ran, ortadoğu, muhsin rızai, zenginleştirilmiş uranyum, i̇ran nükleer programı, rusya