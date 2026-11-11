https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/irandan-zenginlestirilmis-uranyum-aciklamasi-ulke-disina-cikarilmasina-izin-verilmeyecek-1110264717.html
İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek
İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İranlı yetkili Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun ülkenin ulusal değeri olduğunu ve iç ihtiyaçlar için kullanılacağını belirterek, nükleer materyalin ülke... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
ortadoğu
muhsin rızai
zenginleştirilmiş uranyum
i̇ran nükleer programı
rusya
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programına ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın ulusal varlığı olduğunu ve tamamen ülke içi ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceğini vurgulayan Rızai, Tahran yönetiminin bu materyalin yurt dışına çıkarılmasına yönelik hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.Rızai, konuya ilişkin kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:Öte yandan Rızai, Rusya'nın konuya ilişkin girişimine yanıt olarak, zenginleştirilmiş uranyumun ülke sınırları içinde tutulması yönündeki kararlarının daha önce İran hükümeti tarafından Moskova yönetimine iletildiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110263333.html
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i̇ran, ortadoğu, muhsin rızai, zenginleştirilmiş uranyum, i̇ran nükleer programı, rusya
i̇ran, ortadoğu, muhsin rızai, zenginleştirilmiş uranyum, i̇ran nükleer programı, rusya
İran'dan ‘zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek
13:10 11.11.2026 (güncellendi: 13:12 11.11.2026)
İranlı yetkili Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun ülkenin ulusal değeri olduğunu ve iç ihtiyaçlar için kullanılacağını belirterek, nükleer materyalin ülke dışına çıkarılmasına kesinlikle onay vermeyeceklerini belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programına ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın ulusal varlığı olduğunu ve tamamen ülke içi ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceğini vurgulayan Rızai, Tahran yönetiminin bu materyalin yurt dışına çıkarılmasına yönelik hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.
Rızai, konuya ilişkin kararlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:
“İran'dan zenginleştirilmiş nükleer materyalin tek bir zerresinin dahi çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.”
Öte yandan Rızai, Rusya'nın konuya ilişkin girişimine yanıt olarak, zenginleştirilmiş uranyumun ülke sınırları içinde tutulması yönündeki kararlarının daha önce İran hükümeti tarafından Moskova yönetimine iletildiğini de sözlerine ekledi.