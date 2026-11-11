https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-ve-zaporojyede-iki-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110263333.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk ve Zaporojye'de iki yerleşim birimi kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk ve Zaporojye'de iki yerleşim birimi kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Şilovka, Zaporojye Bölgesinde de Voskresenka yerleşim birimlerini kontrol altına... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T12:46+0300

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2026-11-11T12:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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zaporojye

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin 11 Kasım 2026 tarihli günlük raporunu yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ‘Merkez’ (Tsentr) askeri grubuna bağlı birlikler, kararlı operasyonlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içindeki Şilovka yerleşim biriminde kontrolü sağladı.‘Doğu’ (Vostok) askeri grubu birliklerinin de savunma hattının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye bölgesindeki Voskresenka yerleşim birimini ele geçirdiği bildirildi.Ukrayna ordusunun kayıpları ve vurulan hedeflerSon 24 saatteki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1275'ten fazla asker ve 14 zırhlı muharebe aracı kaybettiği aktarılan açıklamada, operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla toplam 147 bölgedeki hedeflerin vurulduğu kaydedildi.Vurulan noktalar arasında Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji altyapı tesisleri, kara robotik sistemleri ve İHA üretim atölyeleri, depolama ve fırlatma merkezleri ile Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının yer aldığı bildirildi.Hava savunma sistemlerinin faaliyetleriAçıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde 4 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait 2 roket ve 1085 uçak tipi İHA düşürdüğü belirtildi.

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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)