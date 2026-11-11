https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/besiktasta-trafikte-sopali-dehset-3-kisi-surucuyu-aracindan-indirip-darbetti-1110276682.html

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet: 3 kişi sürücüyü aracından indirip darbetti

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet: 3 kişi sürücüyü aracından indirip darbetti

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü. 3 kişinin tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü sopayla darbettiği anlar cep telefonu... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T18:12+0300

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Beşiktaş'ta otomobille seyir halinde olan 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları hafif ticari aracın önünü kesti. Araçtan inen şüpheliler, ellerindeki sopalarla hafif ticari aracın camlarını kırdı. Daha sonra aracın kapısını açan 3 kişi, sürücüyü sopalarla darbetti. Yaşanan saldırı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pendikte-trafikte-kavgaya-560-bin-tl-ceza-yerden-yere-savurdu--1110250643.html

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, kavga, yumruklu kavga, yol verme kavgası, trafik, trafik polisi, trafik cezası, trafik cezaları, trafik kontrolü