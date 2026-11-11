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Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet: 3 kişi sürücüyü aracından indirip darbetti
Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet: 3 kişi sürücüyü aracından indirip darbetti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü. 3 kişinin tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü sopayla darbettiği anlar cep telefonu... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş'ta otomobille seyir halinde olan 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları hafif ticari aracın önünü kesti. Araçtan inen şüpheliler, ellerindeki sopalarla hafif ticari aracın camlarını kırdı. Daha sonra aracın kapısını açan 3 kişi, sürücüyü sopalarla darbetti. Yaşanan saldırı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pendikte-trafikte-kavgaya-560-bin-tl-ceza-yerden-yere-savurdu--1110250643.html
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beşiktaş, kavga, yumruklu kavga, yol verme kavgası, trafik, trafik polisi, trafik cezası, trafik cezaları, trafik kontrolü
beşiktaş, kavga, yumruklu kavga, yol verme kavgası, trafik, trafik polisi, trafik cezası, trafik cezaları, trafik kontrolü

Beşiktaş'ta trafikte sopalı dehşet: 3 kişi sürücüyü aracından indirip darbetti

18:12 11.11.2026
© AABeşiktaş'ta trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü
Beşiktaş'ta trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA
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Beşiktaş'ta trafikte yaşanan tartışma, sopalı saldırıya dönüştü. 3 kişinin tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü sopayla darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Beşiktaş'ta otomobille seyir halinde olan 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları hafif ticari aracın önünü kesti.
Araçtan inen şüpheliler, ellerindeki sopalarla hafif ticari aracın camlarını kırdı. Daha sonra aracın kapısını açan 3 kişi, sürücüyü sopalarla darbetti.
Yaşanan saldırı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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