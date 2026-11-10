https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pendikte-trafikte-kavgaya-560-bin-tl-ceza-yerden-yere-savurdu--1110250643.html
Pendik'te trafikte kavgaya 560 bin TL ceza: Yerden yere savurdu
Pendik'te trafikte kavgaya 560 bin TL ceza: Yerden yere savurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya döndü. Araçlarından inen sürücülere toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T23:41+0300
2026-11-10T23:41+0300
2026-11-10T23:45+0300
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trafik ihlali
trafik cezaları
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kavga
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Trafikte kavga eden 2 sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İnceleme sonucu olayın otomobil sürücüsü 35 yaşındaki S. D. ile motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki M.A.'nın arasında yaşandığı belirlendi. Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Olay anına ait görüntülerde de kavgada sürücülerden birinin diğerini yerden yere savurduğu görüldü. Polis tarafından yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun şu maddeleri uyarınca 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi: Sürücüler ve kullandığı araçlar 60 gün trafikten menedildi.Adli işlem başlatıldı'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan her iki sürücü hakkına adli işlem başlatılmasının şüphelilerden M.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. S.D.'nin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/yasadisi-bahis-dolandiricilik-ve-mustehcen-icerikli-400-internet-sitesine-erisim-engellendi-1110249242.html
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pendik, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik, kavga
pendik, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik, kavga
Pendik'te trafikte kavgaya 560 bin TL ceza: Yerden yere savurdu
23:41 10.11.2026 (güncellendi: 23:45 10.11.2026)
İstanbul Pendik'te iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya döndü. Araçlarından inen sürücülere toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.
Trafikte kavga eden 2 sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İnceleme sonucu olayın otomobil sürücüsü 35 yaşındaki S. D. ile motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki M.A.'nın arasında yaşandığı belirlendi.
Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Olay anına ait görüntülerde de kavgada sürücülerden birinin diğerini yerden yere savurduğu görüldü.
Polis tarafından yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun şu maddeleri uyarınca 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi:
Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek
Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
Sürücüler ve kullandığı araçlar 60 gün trafikten menedildi.
'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan her iki sürücü hakkına adli işlem başlatılmasının şüphelilerden M.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. S.D.'nin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.