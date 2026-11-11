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Alman ordusunda taciz tablosu: Kadın askerlerin yüzde 72'si taciz yaşadı
Alman ordusunda taciz tablosu: Kadın askerlerin yüzde 72'si taciz yaşadı
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Almanya'da yapılan araştırma, kadın askerlerin yüzde 72'sinin görev hayatları boyunca en az bir kez sözlü cinsel tacize uğradığını ortaya koydu. Savunma Bakanı... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T15:28+0300
2026-11-11T15:28+0300
almanya
taciz
ordu
asker
cinsel taciz
cinsel saldırı
dünya
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Alman ordusunda cinsel taciz ve cinsel şiddetin boyutlarına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. 4 binden fazla kadın askerin katıldığı ankette, kadınların yüzde 72'si askerlik hayatları boyunca en az bir kez sözlü cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi. Araştırma, erkek askerler arasında da benzer olayların yaşandığını ortaya koydu.Der Spiegel'in aktardığı araştırma, Potsdam merkezli Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, erkek askerlerin yüzde 31'i de görev hayatları boyunca en az bir kez sözlü cinsel tacize maruz kaldığını belirtti.Araştırmada yalnızca sözlü taciz değil, istenmeyen fiziksel temas ve cinsel şiddet vakaları da incelendi.Araştırma cinsel tacizin boyutlarını ortaya koyduAnkete katılan 4 binden fazla kadın askerin yaklaşık 3 bini, görev hayatları boyunca sözlü cinsel tacize maruz kaldığını ifade etti.Araştırmada son 12 aylık döneme ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Araştırmada, askerlerin maruz kaldığı cinsel taciz ve şiddet vakaları dört kategoride incelendi. Verilere göre kadın askerlerin yaklaşık yüzde 40'ı cinsel içerikli söz ve imalara, yüzde 15'i izinsiz çekilen veya yapay zekayla değiştirilen görüntüler üzerinden tacize, yüzde 8'i istenmeyen fiziksel yakınlaşmalara, yüzde 2'si ise cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi.Araştırmanın son 12 aylık döneme ilişkin sonuçlarında ise erkek askerlerin yüzde 16'sı sözlü taciz, yüzde 5'i görsel taciz, yüzde 3'ü fiziksel taciz ve yüzde 2'si cinsel şiddet yaşadığını belirtti.Şikayette bulunmayan askerlerin bir kısmı, üstlerine güvenmediklerini veya olayların gerektiği gibi soruşturulacağına inanmadıklarını belirtti.Savunma Bakanından cinsel tacize karşı önlemerAlmanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, araştırmanın sonuçlarının ardından orduda cinsel taciz ve cinsel şiddete karşı daha sıkı önlemler alınacağını duyurdu.Askerlerin şikayet mekanizmalarına yeterince güvenmediğini belirten Pistorius, bağımsız bir başvuru merkezi kurulmasını da içeren eylem planının uygulamaya alındığını açıkladı. Savunma Bakanı, ordudaki davranışların insan onuruna saygı ilkesine uygun olması gerektiğini vurguladı.Yaklaşık 45 bin askere gönderilen araştırmaya katılım oranı yüzde 18 oldu. Çalışma, 2025 yılının sonunda dönemin Parlamento Silahlı Kuvvetler Komiseri Eva Högl tarafından, orduda bildirilen cinsel dokunulmazlığa yönelik ihlallerin artması üzerine başlatılmıştı.
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almanya, taciz, ordu, asker, cinsel taciz, cinsel saldırı
almanya, taciz, ordu, asker, cinsel taciz, cinsel saldırı

Alman ordusunda taciz tablosu: Kadın askerlerin yüzde 72'si taciz yaşadı

15:28 11.11.2026
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Almanya'da yapılan araştırma, kadın askerlerin yüzde 72'sinin görev hayatları boyunca en az bir kez sözlü cinsel tacize uğradığını ortaya koydu. Savunma Bakanı Boris Pistorius, tacize karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını açıkladı.
Alman ordusunda cinsel taciz ve cinsel şiddetin boyutlarına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. 4 binden fazla kadın askerin katıldığı ankette, kadınların yüzde 72'si askerlik hayatları boyunca en az bir kez sözlü cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi. Araştırma, erkek askerler arasında da benzer olayların yaşandığını ortaya koydu.
Der Spiegel'in aktardığı araştırma, Potsdam merkezli Askeri Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Araştırmaya göre, erkek askerlerin yüzde 31'i de görev hayatları boyunca en az bir kez sözlü cinsel tacize maruz kaldığını belirtti.
Araştırmada yalnızca sözlü taciz değil, istenmeyen fiziksel temas ve cinsel şiddet vakaları da incelendi.

Araştırma cinsel tacizin boyutlarını ortaya koydu

Ankete katılan 4 binden fazla kadın askerin yaklaşık 3 bini, görev hayatları boyunca sözlü cinsel tacize maruz kaldığını ifade etti.
Araştırmada son 12 aylık döneme ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Araştırmada, askerlerin maruz kaldığı cinsel taciz ve şiddet vakaları dört kategoride incelendi.
Verilere göre kadın askerlerin yaklaşık yüzde 40'ı cinsel içerikli söz ve imalara, yüzde 15'i izinsiz çekilen veya yapay zekayla değiştirilen görüntüler üzerinden tacize, yüzde 8'i istenmeyen fiziksel yakınlaşmalara, yüzde 2'si ise cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi.
Araştırmanın son 12 aylık döneme ilişkin sonuçlarında ise erkek askerlerin yüzde 16'sı sözlü taciz, yüzde 5'i görsel taciz, yüzde 3'ü fiziksel taciz ve yüzde 2'si cinsel şiddet yaşadığını belirtti.
Şikayette bulunmayan askerlerin bir kısmı, üstlerine güvenmediklerini veya olayların gerektiği gibi soruşturulacağına inanmadıklarını belirtti.

Savunma Bakanından cinsel tacize karşı önlemer

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, araştırmanın sonuçlarının ardından orduda cinsel taciz ve cinsel şiddete karşı daha sıkı önlemler alınacağını duyurdu.
Pistorius, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Orduda cinsel nitelikli uygunsuz davranışlara sıfır tolerans gösterilecek. İzleyeceğimiz çizgi budur." dedi.
Askerlerin şikayet mekanizmalarına yeterince güvenmediğini belirten Pistorius, bağımsız bir başvuru merkezi kurulmasını da içeren eylem planının uygulamaya alındığını açıkladı. Savunma Bakanı, ordudaki davranışların insan onuruna saygı ilkesine uygun olması gerektiğini vurguladı.
Yaklaşık 45 bin askere gönderilen araştırmaya katılım oranı yüzde 18 oldu. Çalışma, 2025 yılının sonunda dönemin Parlamento Silahlı Kuvvetler Komiseri Eva Högl tarafından, orduda bildirilen cinsel dokunulmazlığa yönelik ihlallerin artması üzerine başlatılmıştı.
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