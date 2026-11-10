https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/abd-basini-duyurdu-abd-iran-tehdidi-nedeniyle-ingilteredeki-ussu-bosaltti-1110230388.html

ABD basını duyurdu: ABD, İran tehdidi nedeniyle İngiltere'deki üssü boşalttı

ABD basını duyurdu: ABD, İran tehdidi nedeniyle İngiltere'deki üssü boşalttı

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun, İran kaynaklı olduğu öne sürülen bir güvenlik tehdidi üzerine İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'nde konuşlu tanker uçaklarını Almanya ve diğer... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T09:48+0300

2026-11-10T09:48+0300

2026-11-10T09:48+0300

savunma

charlie

i̇ran

abd

almanya

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

wall street journal (wsj)

wall street

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ABD ile İran arasındaki gerilim, İngiltere'deki Amerikan askerî varlığını da etkiledi. ABD ordusunun, İran kaynaklı olduğu belirtilen bir tehdidin ardından İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu tanker uçaklarını Almanya ve diğer askerî tesislere naklettiği öne sürüldü.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre, ABD ordusu 9 Kasım Pazartesi günü İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki üste bulunan uçakların yerlerini değiştirdi. Sabah saatlerinde iki yakıt ikmal uçağı Almanya'ya gönderilirken, günün ilerleyen saatlerinde diğer tanker uçakları da farklı üslere yönlendirildi.Gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, söz konusu uçak hareketliliğinin İran bağlantılı bir güvenlik tehdidi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Ancak tehdidin doğrudan üsse yönelik somut bir saldırı hazırlığından mı, yoksa daha genel bir istihbarat değerlendirmesinden mi kaynaklandığı henüz açıklığa kavuşmadı.İngiltere'deki iki ABD üssünde alarm seviyesi yükseltildiHabere göre RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath üslerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İki üste de koruma seviyesinin Force Protection Condition Charlie (FPCON Charlie) düzeyine yükseltildiği bildirildi.ABD Savunma Bakanlığının güvenlik sisteminde en yüksek ikinci kademe olan Charlie seviyesi, bir terör eylemi veya askeri personele yönelik saldırının muhtemel olduğuna ilişkin istihbarat ya da olaylar bulunduğunda uygulanıyor.Bununla birlikte Amerikan yetkililerinin söz konusu tehdidin niteliği ve İran'la bağlantısı hakkında kesin bir açıklama yapmadığı belirtildi.ABD Hava Kuvvetleri'nden açıklama geldiABD Hava Kuvvetleri, WSJ'nin uçakların tahliye edilmesine ilişkin sorularına operasyonun ayrıntılarını paylaşmadan yanıt verdi.Yetkililer, Amerikan savaş ve destek uçaklarının eğitim faaliyetleri ile operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda farklı askerî üsler arasında düzenli olarak hareket ettirilebildiğini belirtti.İngiltere Savunma Bakanlığı da Amerikan uçaklarının hareketliliğine ilişkin doğrudan yorum yapmadı. Bakanlık sözcüsü, diğer ülkelerin askerî faaliyetleri hakkında rutin açıklama yapılmadığını ve uçakların operasyonel gereksinimler doğrultusunda üsler arasında hareket edebildiğini ifade etti.Dolayısıyla uçakların yer değiştirdiğine ilişkin haberler doğrulanabilir verilere dayanırken, operasyonun doğrudan İran tehdidi nedeniyle gerçekleştirildiği iddiası henüz resmî makamlar tarafından teyit edilmiş değil.İran tehdidi sonrası ikinci askerî üste hareketlilikRAF Mildenhall'daki gelişme, İngiltere'de konuşlu Amerikan uçaklarının son haftalarda güvenlik gerekçeleriyle yer değiştirdiğine ilişkin ikinci önemli olay olarak kayda geçti.Eylül 2026'da İngiltere'nin güneybatısındaki RAF Fairford Üssü yakınlarında şüpheli faaliyetler nedeniyle beş kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ABD, üste konuşlandırdığı B-1 stratejik bombardıman uçaklarını güvenlik gerekçesiyle geri çekmişti.İngiliz makamlarının soruşturmasında İran istihbaratıyla olası bağlantılar da gündeme gelmiş, ancak Tahran yönetimi suçlamaları reddetmişti. RAF Fairford Üssü'nün daha önce İran'a yönelik Amerikan hava operasyonlarında kullanıldığı bildirilmişti.İngiltere'deki Amerikan üsleri neden önemli?RAF Mildenhall, ABD Hava Kuvvetlerinin Avrupa'daki önemli lojistik ve havada yakıt ikmal merkezlerinden biri olarak görev yapıyor. Üste konuşlu KC-135 Stratotanker uçakları, Amerikan savaş uçaklarının uzun menzilli operasyonlarını destekliyor.Yakındaki RAF Lakenheath Üssü ise Amerikan F-15E ve F-35A savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Her iki tesis de ABD'nin Avrupa'daki askerî konuşlanması açısından önemli bir konumda bulunuyor.Son uçak hareketliliği, İran ile yaşanan gerilimin yalnızca Ortadoğu'daki Amerikan askerî tesisleriyle sınırlı olmadığını, Avrupa'daki üslerin güvenliğine ilişkin endişelerin de gündemde olduğunu gösteriyor. Ancak açıklanmayan tehdidin kapsamı ve olası hedefleri konusunda belirsizlik sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/olimpiyat-sampiyonu-teddy-riner-fransada-cumhurbaskani-adayi-oldu-1110228665.html

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charlie, i̇ran, abd, almanya, muhafazakar parti (i̇ngiltere), wall street journal (wsj), wall street