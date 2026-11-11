Abdulkadir Selvi: Dokunulmazlık restleşmesi Özgür Özel’e uzanır mı?

"Pavyonda delege pazarlıklarının yapıldığı CHP kurultayıyla ilgili davayı kastediyorum. CHP kurultayıyla ilgili olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in cezalandırılmasını talep etmişti. Dava, 11 Kasım’a ertelenmişti. Yani bugüne. Bugün mahkemeden kararın çıkması bekleniyor. Bu davanın bir de Özgür Özel ve Turan Taşkın Özer’i ilgilendiren tarafı var. Milletvekili oldukları için Özgür Özel, Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba’nın dosyaları ayrılmıştı. Eğer CHP’nin kurultay davasında ceza çıkarsa bu kez Özgür Özel ve Turan Taşkın Özer başta olmak üzere milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme gelecek. Özgür Özel, genel başkan olduğu için ona dokunulur mu bilmem ama diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir tartışma olduğunu duyuyorum. Özgür Özel genel başkan olduğu için dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmam. Bu yol açılmamalı ama Akın Gürlek’in restleşmesini ciddiye almak gerekiyor."