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Abdulkadir Selvi: Dokunulmazlık restleşmesi Özgür Özel’e uzanır mı?
Abdulkadir Selvi: Dokunulmazlık restleşmesi Özgür Özel’e uzanır mı?
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in dokunulmazlığına ilişkin "Özgür Özel genel başkan olduğu için dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmam. Bu... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T09:24+0300
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özgür özel
abdulkadir selvi
dokunulmazlık
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Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerindeki tartışmayı hatırlatarak başladı.Dokunulmazlıkların kaldırılmasıHürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalini değerlendirdi. Selvi, "YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında İBB davasından da ayrıca CHP kurultayı davasından da düzenlenmiş fezlekeler var." dedi ve şunları ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adalet-bakani-gurlek-tutuklanan-fatma-betul-sayanla-ilgili-konustu-kimseyi-koruyup-kollamiyoruz-1110220229.html
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özgür özel, abdulkadir selvi, dokunulmazlık
özgür özel, abdulkadir selvi, dokunulmazlık

Abdulkadir Selvi: Dokunulmazlık restleşmesi Özgür Özel’e uzanır mı?

09:24 11.11.2026
© Raşit AydoğanÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Raşit Aydoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in dokunulmazlığına ilişkin "Özgür Özel genel başkan olduğu için dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmam. Bu yol açılmamalı ama Akın Gürlek’in restleşmesini ciddiye almak gerekiyor" ifadelerini kullandıç
Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerindeki tartışmayı hatırlatarak başladı.
"Akın Gürlek, Turan Taşkın Özer’e “Eğer sen milletvekili olmasaydın evin aranacaktı” dedi. Ama o cümlenin bir öncesi var bir de sonrası. Akın Gürlek, “Turan Taşkın Özer milletvekilimize İBB dosyasını anlatmak istiyorum. Adem Soytekin ne diyor biliyor musun? ‘6 Mart 2025’te Florya’da toplantı yapıldı. Orada toplanan paralar Turan Taşkın Özer’e götürüldü’ dedi. Eğer sen milletvekili olmasaydın tutuklanacaktın. Evin aranacaktı Turan Taşkın Özer, sen paraları o gün taşıdın” dedi. Akın Gürlek, “Fezleken TBMM’de duruyor. Gel senin fezlekeni de benimkini de kaldıralım” diye meydan okudu."

Dokunulmazlıkların kaldırılması

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması ihtimalini değerlendirdi. Selvi, "YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında İBB davasından da ayrıca CHP kurultayı davasından da düzenlenmiş fezlekeler var." dedi ve şunları ekledi.
"Pavyonda delege pazarlıklarının yapıldığı CHP kurultayıyla ilgili davayı kastediyorum. CHP kurultayıyla ilgili olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in cezalandırılmasını talep etmişti. Dava, 11 Kasım’a ertelenmişti. Yani bugüne. Bugün mahkemeden kararın çıkması bekleniyor. Bu davanın bir de Özgür Özel ve Turan Taşkın Özer’i ilgilendiren tarafı var. Milletvekili oldukları için Özgür Özel, Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba’nın dosyaları ayrılmıştı. Eğer CHP’nin kurultay davasında ceza çıkarsa bu kez Özgür Özel ve Turan Taşkın Özer başta olmak üzere milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme gelecek. Özgür Özel, genel başkan olduğu için ona dokunulur mu bilmem ama diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir tartışma olduğunu duyuyorum. Özgür Özel genel başkan olduğu için dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmam. Bu yol açılmamalı ama Akın Gürlek’in restleşmesini ciddiye almak gerekiyor."
Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
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