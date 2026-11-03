https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ozgur-ozelden-emir-sarigulun-600-bin-dolar-iddiasina-yanit-1110075629.html
Özgür Özel'den Emir Sarıgül'ün 600 bin dolar iddiasına yanıt
Özgür Özel'den Emir Sarıgül'ün 600 bin dolar iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Kara para soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti lideri Özgür Özel'e 600 bin dolar para verdiğini öne sürmüştü. Özel... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T15:43+0300
2026-11-03T15:43+0300
2026-11-03T15:43+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
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Mustafa Sarıgül'un oğlu Emir Sarıgül, geçen haftalarda kara para soruşturmasında tutuklanmıştı.Kendisi ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.Oğlu Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini öne sürdü.Ayrıca Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel'e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel'e verildiğini iddia etti.'Özgür Özel'in parayla işi olmaz'Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu iddialara sert tepki gösterdi.'Akıl dışı iddialar'Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de dün düzenlendiği basın toplantısında Emir Sarıgül'ün savcılıktaki ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Partiye yönelik harcamalar kapsamında Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiğine yönelik iddialarını reddettiklerini bildirmişti.Soruşturma nasıl başladı?Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/emir-sarigulun-ifadesine-ulasildi-babam-250-bin-dolar-parayi-ozgur-ozele-ait-aracin-icerisine-1110041040.html
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özgür özel, mustafa sarıgül, emir sarıgül, manisa, yeni parti, cumhuriyet başsavcılığı, kara para
özgür özel, mustafa sarıgül, emir sarıgül, manisa, yeni parti, cumhuriyet başsavcılığı, kara para
Özgür Özel'den Emir Sarıgül'ün 600 bin dolar iddiasına yanıt
Kara para soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti lideri Özgür Özel'e 600 bin dolar para verdiğini öne sürmüştü. Özel, parayla işinin olmadığını savundu.
Mustafa Sarıgül'un oğlu Emir Sarıgül, geçen haftalarda kara para soruşturmasında tutuklanmıştı.
Kendisi ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya kalan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
Oğlu Emir Sarıgül, cezaevinde verdiği ek ifadede Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında, Genel Başkan Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına 250 bin dolar bırakıldığını, sonra da parti otobüsü için bir restoran çıkışında 250 bin dolar verildiğini öne sürdü.
Ayrıca Emir Sarıgül, babasının kendisinden Özel'e hediye olarak iki adet atkı almasını söylediğini ve aldığı atkılarla birlikte kutuların içine konulan 100 bin doların Özel'e verildiğini iddia etti.
'Özgür Özel'in parayla işi olmaz'
Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu iddialara sert tepki gösterdi.
"Çok gerilere gidin, üniversiteye gidin, Manisa'da görev yapmış tüm valilere ve emniyet müdürlerine Özgür Özel ne yapmaz? diye sorun. Özgür Özel'in parayla işi olmaz. Bunun dışında bir şey duyamazsınız."
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de dün düzenlendiği basın toplantısında Emir Sarıgül'ün savcılıktaki ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Partiye yönelik harcamalar kapsamında Özgür Özel'e farklı tarihlerde yüksek miktarda para verdiğine yönelik iddialarını reddettiklerini bildirmişti.
Soruşturma nasıl başladı?
Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.