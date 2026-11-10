Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/yasadisi-bahis-dolandiricilik-ve-mustehcen-icerikli-400-internet-sitesine-erisim-engellendi-1110249242.html
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi
Sputnik Türkiye
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı zamanda 5 şüpheli... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T20:49+0300
2026-11-10T21:08+0300
türki̇ye
ankara
sincan
etimesgut
siber güvenlik başkanlığı
erişim engeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107591473_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d046d29d33b4feb8cbf4c953dd6da232.jpg
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.Faaliyetler kapsamında, incelenen 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.Söz konusu internet siteleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirilerek erişim engeli getirildi.Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/temizlik-personeli-yillardir-ameliyatlara-giriyor-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1110248118.html
türki̇ye
ankara
sincan
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107591473_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fd28e5bd2c6033f14d419ed402d83415.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, sincan, etimesgut, siber güvenlik başkanlığı, erişim engeli
ankara, sincan, etimesgut, siber güvenlik başkanlığı, erişim engeli

Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi

20:49 10.11.2026 (güncellendi: 21:08 10.11.2026)
Kamu ihale
Kamu ihale - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
Abone ol
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı zamanda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.
Faaliyetler kapsamında, incelenen 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Söz konusu internet siteleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirilerek erişim engeli getirildi.
Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
TÜRKİYE
'Temizlik personeli yıllardır ameliyatlara giriyor' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
19:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала