https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/yasadisi-bahis-dolandiricilik-ve-mustehcen-icerikli-400-internet-sitesine-erisim-engellendi-1110249242.html
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi
Sputnik Türkiye
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı zamanda 5 şüpheli... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T20:49+0300
2026-11-10T20:49+0300
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sincan
etimesgut
siber güvenlik başkanlığı
erişim engeli
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.Faaliyetler kapsamında, incelenen 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.Söz konusu internet siteleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirilerek erişim engeli getirildi.Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/temizlik-personeli-yillardir-ameliyatlara-giriyor-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1110248118.html
türki̇ye
ankara
sincan
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ankara, sincan, etimesgut, siber güvenlik başkanlığı, erişim engeli
ankara, sincan, etimesgut, siber güvenlik başkanlığı, erişim engeli
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi
20:49 10.11.2026 (güncellendi: 21:08 10.11.2026)
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı zamanda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.
Faaliyetler kapsamında, incelenen 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Söz konusu internet siteleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirilerek erişim engeli getirildi.
Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.