https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/yasadisi-bahis-dolandiricilik-ve-mustehcen-icerikli-400-internet-sitesine-erisim-engellendi-1110249242.html

Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi

Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 400 internet sitesine erişim engellendi

Sputnik Türkiye

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen siber devriye faaliyetleri sırasında 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı zamanda 5 şüpheli... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T20:49+0300

2026-11-10T20:49+0300

2026-11-10T21:08+0300

türki̇ye

ankara

sincan

etimesgut

siber güvenlik başkanlığı

erişim engeli

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engellendi.Faaliyetler kapsamında, incelenen 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi sonucunda, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.Söz konusu internet siteleri Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirilerek erişim engeli getirildi.Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/temizlik-personeli-yillardir-ameliyatlara-giriyor-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1110248118.html

türki̇ye

ankara

sincan

etimesgut

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ankara, sincan, etimesgut, siber güvenlik başkanlığı, erişim engeli