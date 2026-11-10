https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/nvidia-ceosunun-casusluk-iddiasiyla-gundeme-gelmesi-abdde-cine-cip-ihracati-tartismasini-1110237634.html
Nvidia CEO'sunun casusluk iddiasıyla gündeme gelmesi, ABD’de Çin'e çip ihracatı tartışmasını alevlendirdi
Nvidia CEO'sunun casusluk iddiasıyla gündeme gelmesi, ABD’de Çin'e çip ihracatı tartışmasını alevlendirdi
Sputnik Türkiye
Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yapmakla suçlanan bir kadınla ilişkisinin ortaya çıkması, ABD'de ileri teknoloji çiplerin Çin'e... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T13:19+0300
2026-11-10T13:19+0300
2026-11-10T13:19+0300
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Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddiaları, Washington'da Çin'e gelişmiş yarı iletken ihracatı konusunda yıllardır devam eden görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.Huang'ın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından işe alındığı öne sürülen eski Megaspeed yöneticisi Alice Huang ile ilişki yaşadığı iddiası, ABD'de teknoloji transferlerinin ulusal güvenlik boyutuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi.Nvidia yönetim kurulu, pazar günü Jensen Huang'ın söz konusu ilişkisinin incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu. Yönetim, "mevcut tüm bilgilerin" değerlendirileceğini belirtirken CEO'ya duyduğu güveni de vurguladı. Huang ise soruşturmaya tam destek vereceğini ve Nvidia ile ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya bağlı olduğunu açıkladı.ABD'li senatörlerden yeni kısıtlama çağrısıHuang hakkındaki iddialar, ABD Kongresi'nde Çin'e çip ihracatının daha sıkı denetlenmesini isteyen siyasetçilerin elini güçlendirdi.ABD’de Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi Senatör Jim Banks, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada Kongre'ye "kararlı adım atma" çağrısında bulundu. İki senatör, ileri teknoloji çiplerin Çin ve diğer rakip ülkelere ihracatını Kongre'nin incelemesine ve gerektiğinde durdurmasına imkan tanıyacak AI Overwatch Act adlı yasa tasarısının kabul edilmesini istedi.Warren ve Banks, ABD Ticaret Bakanlığı'nın da ihracat denetimindeki açıkları kapatması gerektiğini belirterek, gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin ordusuna ulaşmasının önlenmesini talep etti.Trump, Nvidia'nın Çin pazarına erişimini kolaylaştırmıştıAmerikan basını Huang'ın, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Çin'e yönelik çip ihracatı kısıtlamalarının gevşetilmesi için lobi yaptığını aktardı. Nvidia CEO'su, Çin'in zaten yapay zeka alanında ilerlemek için yeterli bilgi işlem kapasitesine sahip olduğunu savunarak ABD teknolojisinin daha geniş kullanımının Amerikan şirketlerinin sektördeki üstünlüğünü korumasına yardımcı olacağını ileri sürüyordu.Trump da başkanlığa dönmesinin ardından Nvidia CEO'suyla yakın ilişkiler kurarak çip üreticilerinin Çin'de iş yapmasını kolaylaştıran bazı adımlar attı.Trump, aralık ayında Nvidia'nın en güçlü ikinci çipi H200'ün Çin'e satışına onay verdiğini açıklamıştı. Anlaşma kapsamında satış gelirlerinin yüzde 25'inin ABD hükümetine aktarılması öngörülüyordu.Nvidia bu kararı, ABD'de yüksek ücretli istihdamı ve üretimi destekleyeceği gerekçesiyle memnuniyetle karşılamıştı. Ancak Trump, H200'den yaklaşık 2.5 kat daha yüksek performans sunan şirketin en gelişmiş Blackwell çiplerinin Çin'e satışına izin vermedi.
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jensen huang, nvidia, abd, çin, haberler, elizabeth warren
jensen huang, nvidia, abd, çin, haberler, elizabeth warren
Nvidia CEO'sunun casusluk iddiasıyla gündeme gelmesi, ABD’de Çin'e çip ihracatı tartışmasını alevlendirdi
Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yapmakla suçlanan bir kadınla ilişkisinin ortaya çıkması, ABD'de ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılması çağrılarını güçlendirdi.
Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkındaki casusluk iddiaları, Washington'da Çin'e gelişmiş yarı iletken ihracatı konusunda yıllardır devam eden görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Huang'ın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından işe alındığı öne sürülen eski Megaspeed yöneticisi Alice Huang ile ilişki yaşadığı iddiası, ABD'de teknoloji transferlerinin ulusal güvenlik boyutuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi.
The New York Times
ve Financial Times
'ın ismi açıklanmayan ABD istihbarat yetkililerine dayandırdığı iddialara göre Alice Huang'ın Çin adına çalışan
bir istihbarat ajanı olduğu öne sürülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları "tamamen temelsiz, spekülatif ve Çin'i karalamaya yönelik"
sözleriyle reddetti. Alice Huang iddialar hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.
Nvidia yönetim kurulu, pazar günü Jensen Huang'ın söz konusu ilişkisinin incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu. Yönetim, "mevcut tüm bilgilerin" değerlendirileceğini belirtirken CEO'ya duyduğu güveni de vurguladı. Huang ise soruşturmaya tam destek vereceğini ve Nvidia ile ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya bağlı olduğunu açıkladı.
ABD'li senatörlerden yeni kısıtlama çağrısı
Huang hakkındaki iddialar, ABD Kongresi'nde Çin'e çip ihracatının daha sıkı denetlenmesini isteyen siyasetçilerin elini güçlendirdi.
ABD’de Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi Senatör Jim Banks, pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada Kongre'ye "kararlı adım atma" çağrısında bulundu. İki senatör, ileri teknoloji çiplerin Çin ve diğer rakip ülkelere ihracatını Kongre'nin incelemesine ve gerektiğinde durdurmasına imkan tanıyacak AI Overwatch Act adlı yasa tasarısının kabul edilmesini istedi.
Warren ve Banks, ABD Ticaret Bakanlığı'nın da ihracat denetimindeki açıkları kapatması gerektiğini belirterek, gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin ordusuna ulaşmasının önlenmesini talep etti.
Trump, Nvidia'nın Çin pazarına erişimini kolaylaştırmıştı
Amerikan basını Huang'ın, uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Çin'e yönelik çip ihracatı kısıtlamalarının gevşetilmesi için lobi yaptığını aktardı. Nvidia CEO'su, Çin'in zaten yapay zeka alanında ilerlemek için yeterli bilgi işlem kapasitesine sahip olduğunu savunarak ABD teknolojisinin daha geniş kullanımının Amerikan şirketlerinin sektördeki üstünlüğünü korumasına yardımcı olacağını ileri sürüyordu.
Trump da başkanlığa dönmesinin ardından Nvidia CEO'suyla yakın ilişkiler kurarak çip üreticilerinin Çin'de iş yapmasını kolaylaştıran bazı adımlar attı.
Trump, aralık ayında Nvidia'nın en güçlü ikinci çipi H200'ün Çin'e satışına onay verdiğini açıklamıştı. Anlaşma kapsamında satış gelirlerinin yüzde 25'inin ABD hükümetine aktarılması öngörülüyordu.
Nvidia bu kararı, ABD'de yüksek ücretli istihdamı ve üretimi destekleyeceği gerekçesiyle memnuniyetle karşılamıştı. Ancak Trump, H200'den yaklaşık 2.5 kat daha yüksek performans sunan şirketin en gelişmiş Blackwell çiplerinin Çin'e satışına izin vermedi.