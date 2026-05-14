ABD ve Çin arasında dev çip uzlaşısı

Nvidia, yapay zeka çiplerinin Çin pazarına satışı için Pekin’den onay alırken şirket CEO’su Huang, Trump’ın Pekin heyetine son anda dahil olarak teknoloji... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T14:40+0300

ABD’li grafik işlemci devi Nvidia, en gelişmiş yapay zeka çiplerinden biri olan H200’ün Çin pazarında satışı için resmi onayı aldı.Washington’un yıllardır süren ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarındaki payı yüzde 26’lardan durma noktasına gelen Nvidia için bu karar, hayati bir ticari zafer niteliği taşıyor.Şirketin, kısıtlamaların kendi pazar payını eritirken Çin’in yerli alternatiflerini geliştirmesini teşvik ettiği yönündeki uyarıları, Washington kanadında karşılık bulmuş görünüyor. Uzlaşma kapsamında Nvidia, ayrıca Çin pazarına özel olarak uyarlanmış bir Groq çipi üzerinde de çalışmalara başladı.Trump ve Huang’ın sürpriz Pekin ziyaretiPekin ile yürütülen müzakerelerin en dikkat çekici detayı Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın delegasyonuna dahil olması oldu. İsmi son ana kadar gizli tutulan Huang için Trump, kendi üslubuyla bir açıklama yaparak iş insanının başkanlık uçağında olduğunu doğruladı ve aksini iddia eden raporları 'yalan haber' olarak niteledi.Bu hamle, iki süper güç arasındaki yarı iletken krizinde büyük bir taviz ve geçici bir ateşkes olarak değerlendiriliyor.Geçici uzlaşı ve yerli üretim hedefiÇin’in bu hamlesi, Trump yönetimine yönelik sembolik bir jest olmanın ötesinde, hızla büyüyen yerli yapay zeka endüstrisinin yüksek kaliteli işlemci ihtiyacını karşılama amacı taşıyor. Huawei ve Baidu gibi devlerle kendi teknolojisini geliştirmeye devam eden Pekin’in, teknolojik açığı kapatana kadar ABD çiplerine bağımlılığını sürdüreceği öngörülüyor.Nvidia’nın dış politika baskısı ile hissedar çıkarları arasında denge kurmaya çalıştığı bu anlaşmanın, tarafların kendi teknolojik üstünlük arayışları nedeniyle uzun vadede kırılgan kalabileceğine de dikkat çekiliyor.

