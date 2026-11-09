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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynali-anti-fasist-direnis-zelenski-rejimini-elestirenler-gizli-iskence-hapishanelerine-1110206429.html
Ukraynalı anti-faşist direniş: ‘Zelenskiy rejimini eleştirenler gizli işkence hapishanelerine gönderiliyor’
Ukraynalı anti-faşist direniş: ‘Zelenskiy rejimini eleştirenler gizli işkence hapishanelerine gönderiliyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki antifaşist direniş grubu temsilcisi, Kiev rejimini ve güvenlik güçlerini eleştiren kişilerin gizli işkence hapishanelerinde alıkonulduğunu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
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Odessa'daki antifaşist direniş teşkilatı temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetimini sert bir dille eleştirdi. Teşkilat temsilcisi, “Yönetimi eleştirenler hedef gösteriliyor ve kişi, meçhul şartlar altında bu tesislere kaçırılıyor. Yetkililer için adeta 'temizlikçi' rolü üstleniyorlar. Bu hapishanelere ihtiyaç duydukları için kimse onlara dokunmuyor" ifadelerini kullandı.Konuya örnek olarak Mariupol yakınlarındaki ‘Kütüphane’ adlı işkence merkezini gösteren kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu:Uygulamalar 2014'ten beri varUkrayna topraklarındaki gizli işkence merkezlerinin 2014 yılından bu yana faaliyette olduğu, Rus makamları tarafından defalarca dile getirilmişti. Konu, 2 Kasım tarihinde Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka'da bir bodrum katında tutulan kişileri kurtarmaya çalışan yerel halkın eylemiyle yeniden ulusal gündemde geniş yankı uyandırmıştı.Olayın ardından Ukrayna yönetiminin halkı baskı politikalarıyla korkutmaya çalıştığı belirtilirken; gizli hapishanenin önüne giden bir doktor, bir ambulans şoförü ve bir kadının halihazırda tutuklandığı, protesto eylemine katılan diğer kişilerin de arandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-baris-sonrasi-ukrayna-biraz-farkli-bir-sekil-alabilir-1110205069.html
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ukrayna, i̇şkence, azov taburu, i̇gor kolomoyskiy, kiev, odessa
ukrayna, i̇şkence, azov taburu, i̇gor kolomoyskiy, kiev, odessa

Ukraynalı anti-faşist direniş: ‘Zelenskiy rejimini eleştirenler gizli işkence hapishanelerine gönderiliyor’

08:29 09.11.2026 (güncellendi: 08:42 09.11.2026)
© Sputnik / Valery Melnikov / Multimedya arşivine gidinصحفي داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة "المرتديلا"، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
صحفي داخل مبنى سابق لمعمل اللحوم المصنعة المرتديلا، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Valery Melnikov
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Ukrayna'daki antifaşist direniş grubu temsilcisi, Kiev rejimini ve güvenlik güçlerini eleştiren kişilerin gizli işkence hapishanelerinde alıkonulduğunu belirtti.
Odessa'daki antifaşist direniş teşkilatı temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetimini sert bir dille eleştirdi.
Teşkilat temsilcisi, “Yönetimi eleştirenler hedef gösteriliyor ve kişi, meçhul şartlar altında bu tesislere kaçırılıyor. Yetkililer için adeta 'temizlikçi' rolü üstleniyorlar. Bu hapishanelere ihtiyaç duydukları için kimse onlara dokunmuyor" ifadelerini kullandı.
Konuya örnek olarak Mariupol yakınlarındaki ‘Kütüphane’ adlı işkence merkezini gösteren kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ya da İgor Kolomoyskiy'e bağlı özel güvenlik şirketlerinin tesisleri... Neden soruşturma açılmıyor? Günümüz Ukrayna'sında aklı başında olan kim, örneğin 'Azov' hakkında soruşturma açmaya cesaret edebilir ki? Soruşturmayı başlatan kişi, kendisini derhal aynı hapishanede bulur.”

Uygulamalar 2014'ten beri var

Ukrayna topraklarındaki gizli işkence merkezlerinin 2014 yılından bu yana faaliyette olduğu, Rus makamları tarafından defalarca dile getirilmişti. Konu, 2 Kasım tarihinde Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka'da bir bodrum katında tutulan kişileri kurtarmaya çalışan yerel halkın eylemiyle yeniden ulusal gündemde geniş yankı uyandırmıştı.
Olayın ardından Ukrayna yönetiminin halkı baskı politikalarıyla korkutmaya çalıştığı belirtilirken; gizli hapishanenin önüne giden bir doktor, bir ambulans şoförü ve bir kadının halihazırda tutuklandığı, protesto eylemine katılan diğer kişilerin de arandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
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