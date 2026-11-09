https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ukraynali-anti-fasist-direnis-zelenski-rejimini-elestirenler-gizli-iskence-hapishanelerine-1110206429.html

Ukraynalı anti-faşist direniş: ‘Zelenskiy rejimini eleştirenler gizli işkence hapishanelerine gönderiliyor’

Ukraynalı anti-faşist direniş: ‘Zelenskiy rejimini eleştirenler gizli işkence hapishanelerine gönderiliyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki antifaşist direniş grubu temsilcisi, Kiev rejimini ve güvenlik güçlerini eleştiren kişilerin gizli işkence hapishanelerinde alıkonulduğunu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T08:29+0300

2026-11-09T08:29+0300

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Odessa'daki antifaşist direniş teşkilatı temsilcisi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetimini sert bir dille eleştirdi. Teşkilat temsilcisi, “Yönetimi eleştirenler hedef gösteriliyor ve kişi, meçhul şartlar altında bu tesislere kaçırılıyor. Yetkililer için adeta 'temizlikçi' rolü üstleniyorlar. Bu hapishanelere ihtiyaç duydukları için kimse onlara dokunmuyor" ifadelerini kullandı.Konuya örnek olarak Mariupol yakınlarındaki ‘Kütüphane’ adlı işkence merkezini gösteren kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu:Uygulamalar 2014'ten beri varUkrayna topraklarındaki gizli işkence merkezlerinin 2014 yılından bu yana faaliyette olduğu, Rus makamları tarafından defalarca dile getirilmişti. Konu, 2 Kasım tarihinde Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka'da bir bodrum katında tutulan kişileri kurtarmaya çalışan yerel halkın eylemiyle yeniden ulusal gündemde geniş yankı uyandırmıştı.Olayın ardından Ukrayna yönetiminin halkı baskı politikalarıyla korkutmaya çalıştığı belirtilirken; gizli hapishanenin önüne giden bir doktor, bir ambulans şoförü ve bir kadının halihazırda tutuklandığı, protesto eylemine katılan diğer kişilerin de arandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-baris-sonrasi-ukrayna-biraz-farkli-bir-sekil-alabilir-1110205069.html

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