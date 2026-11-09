https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-baris-sonrasi-ukrayna-biraz-farkli-bir-sekil-alabilir-1110205069.html

Trump: Barış sonrası Ukrayna biraz farklı bir şekil alabilir

Trump: Barış sonrası Ukrayna biraz farklı bir şekil alabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının değişebileceğini söyledi ve çatışmanın yakında sona ereceğini düşündüğünü belirtti. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T07:47+0300

2026-11-09T07:47+0300

2026-11-09T08:17+0300

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donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, CBS'e verdiği röportajda, barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının değişebileceğini söyledi.Trump, “Bence bu olacak ve sonuçta Ukrayna'nın biraz farklı bir şekli olacak" ifadelerini kullandı.ABD lideri, çatışmanın yakında sona ereceği görüşünde olduğunu da kaydetti.Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da Moskova, Kiev ve Washington heyetlerinin katılımıyla üçlü istişarelerin yapılması bekleniyor. Görüşmelerin tarafların güvenlik garantilerine ayrılacağı, görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği bildirildi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, 21 Ekim'de “her şeyi şu anki haliyle” dondurup Ukrayna'ya ülke topraklarının yüzde 75'ini veya daha fazlasını bırakacak bir anlaşmaya razı olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buna karşılık söz konusu toprakların Rusya'nın tarihi toprakları olduğunu vurgulamıştı.Putin ayrıca Moskova'nın geçici ateşkes değil uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu defalarca dile getirmişti. Putin'e göre buna ancak çatışmanın temel nedenlerinin, yani Ukrayna'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik baskıların ve NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla ulaşılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-putin-ve-si-ile-haftaya-cinde-bir-gorusme-yapacagimizi-dusunuyorum-1110201501.html

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