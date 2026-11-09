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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-baris-sonrasi-ukrayna-biraz-farkli-bir-sekil-alabilir-1110205069.html
Trump: Barış sonrası Ukrayna biraz farklı bir şekil alabilir
Trump: Barış sonrası Ukrayna biraz farklı bir şekil alabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının değişebileceğini söyledi ve çatışmanın yakında sona ereceğini düşündüğünü belirtti. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T07:47+0300
2026-11-09T08:17+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, CBS'e verdiği röportajda, barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının değişebileceğini söyledi.Trump, “Bence bu olacak ve sonuçta Ukrayna'nın biraz farklı bir şekli olacak" ifadelerini kullandı.ABD lideri, çatışmanın yakında sona ereceği görüşünde olduğunu da kaydetti.Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da Moskova, Kiev ve Washington heyetlerinin katılımıyla üçlü istişarelerin yapılması bekleniyor. Görüşmelerin tarafların güvenlik garantilerine ayrılacağı, görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği bildirildi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, 21 Ekim'de “her şeyi şu anki haliyle” dondurup Ukrayna'ya ülke topraklarının yüzde 75'ini veya daha fazlasını bırakacak bir anlaşmaya razı olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buna karşılık söz konusu toprakların Rusya'nın tarihi toprakları olduğunu vurgulamıştı.Putin ayrıca Moskova'nın geçici ateşkes değil uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu defalarca dile getirmişti. Putin'e göre buna ancak çatışmanın temel nedenlerinin, yani Ukrayna'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik baskıların ve NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla ulaşılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/trump-putin-ve-si-ile-haftaya-cinde-bir-gorusme-yapacagimizi-dusunuyorum-1110201501.html
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abd, donald trump, ukrayna, rusya
abd, donald trump, ukrayna, rusya

Trump: Barış sonrası Ukrayna biraz farklı bir şekil alabilir

07:47 09.11.2026 (güncellendi: 08:17 09.11.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump, barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının değişebileceğini söyledi ve çatışmanın yakında sona ereceğini düşündüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS'e verdiği röportajda, barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının değişebileceğini söyledi.
Trump, “Bence bu olacak ve sonuçta Ukrayna'nın biraz farklı bir şekli olacak" ifadelerini kullandı.
ABD lideri, çatışmanın yakında sona ereceği görüşünde olduğunu da kaydetti.
Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da Moskova, Kiev ve Washington heyetlerinin katılımıyla üçlü istişarelerin yapılması bekleniyor. Görüşmelerin tarafların güvenlik garantilerine ayrılacağı, görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleşeceği bildirildi.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, 21 Ekim'de “her şeyi şu anki haliyle” dondurup Ukrayna'ya ülke topraklarının yüzde 75'ini veya daha fazlasını bırakacak bir anlaşmaya razı olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buna karşılık söz konusu toprakların Rusya'nın tarihi toprakları olduğunu vurgulamıştı.
Putin ayrıca Moskova'nın geçici ateşkes değil uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu defalarca dile getirmişti. Putin'e göre buna ancak çatışmanın temel nedenlerinin, yani Ukrayna'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik baskıların ve NATO'nun genişlemesinden kaynaklanan ulusal güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla ulaşılabilir.
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