https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lakabi-yasli-kurt-63-yildir-ayni-takimi-calistiriyor-birakmaya-niyetim-yok-1110212669.html

Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'

Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'

Sputnik Türkiye

Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T17:25+0300

2026-11-09T17:25+0300

2026-11-09T17:25+0300

yaşam

ordu

orduspor

amatör lig

futbol

antrenör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110213309_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5adbcd7403a5a4bab12dba0addc02d8d.jpg

Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. Kent esnafı tarafından 1963'te kurulan ve Ordu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Tokat, aradan geçen 63 yıla rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.İlerleyen yaşına karşın antrenörlük görevini sürdüren Tokat, oğlu Kartal ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 17 yaş altı liginde mücadele eden oyuncuları maçlara hazırlıyor.Sağlığını spor yaparak ve düzenli beslenerek korumaya özen gösteren deneyimli antrenör, günlük yaşamında da hareketli olmaya dikkat ediyor.'Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum'Aziz Tokat, sporu çok sevdiğini ve sağlığını öncelikle spora borçlu olduğunu söyledi.Düzenli spor yaptığını belirten Tokat, "Hem evde hem dışarıda beslenmeme dikkat ederim. Düzenli şekilde uyumaya çalışıyorum. Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum." dedi.Tokat, antrenörlükten maddi beklentisinin olmadığını, işini severek yaptığını ve fırsat buldukça okulları ziyaret ederek yetenekli gençleri takıma kazandırmaya çalıştığını anlattı.Bugüne kadar çok sayıda futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokat, Orduspor başta olmak üzere çeşitli kulüplere oyuncu gönderdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.'Antrenörlüğü bırakmayı düşünmüyorum'Tokat, yeşil sahalarda kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek çevresindekilerin kendisine "tecrübeli hoca" ve "yaşlı kurt" diye seslendiğini söyledi.Antrenörlüğü bırakmayı düşünmediğine dikkati çeken Tokat, "Allah sağlık verdikçe yoluma devam edeceğim. Bu iş tecrübe ister. Devam etmek istiyorum." diye konuştu.Tokat, en büyük destekçisinin oğlu Kartal Tokat olduğunu belirterek Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/futbolda-tarihi-imza-22-yasindaki-zeynep-mestan-ege-kulubune-teknik-direktor-oldu-1108616102.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-arastirma-sosyal-yasam-yaslilarda-hafizayi-olumlu-etkiliyor-1109810751.html

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ordu, orduspor, amatör lig, futbol, antrenör