https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lakabi-yasli-kurt-63-yildir-ayni-takimi-calistiriyor-birakmaya-niyetim-yok-1110212669.html
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'
Sputnik Türkiye
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T17:25+0300
2026-11-09T17:25+0300
2026-11-09T17:25+0300
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antrenör
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Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. Kent esnafı tarafından 1963'te kurulan ve Ordu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Tokat, aradan geçen 63 yıla rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.İlerleyen yaşına karşın antrenörlük görevini sürdüren Tokat, oğlu Kartal ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 17 yaş altı liginde mücadele eden oyuncuları maçlara hazırlıyor.Sağlığını spor yaparak ve düzenli beslenerek korumaya özen gösteren deneyimli antrenör, günlük yaşamında da hareketli olmaya dikkat ediyor.'Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum'Aziz Tokat, sporu çok sevdiğini ve sağlığını öncelikle spora borçlu olduğunu söyledi.Düzenli spor yaptığını belirten Tokat, "Hem evde hem dışarıda beslenmeme dikkat ederim. Düzenli şekilde uyumaya çalışıyorum. Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum." dedi.Tokat, antrenörlükten maddi beklentisinin olmadığını, işini severek yaptığını ve fırsat buldukça okulları ziyaret ederek yetenekli gençleri takıma kazandırmaya çalıştığını anlattı.Bugüne kadar çok sayıda futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokat, Orduspor başta olmak üzere çeşitli kulüplere oyuncu gönderdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.'Antrenörlüğü bırakmayı düşünmüyorum'Tokat, yeşil sahalarda kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek çevresindekilerin kendisine "tecrübeli hoca" ve "yaşlı kurt" diye seslendiğini söyledi.Antrenörlüğü bırakmayı düşünmediğine dikkati çeken Tokat, "Allah sağlık verdikçe yoluma devam edeceğim. Bu iş tecrübe ister. Devam etmek istiyorum." diye konuştu.Tokat, en büyük destekçisinin oğlu Kartal Tokat olduğunu belirterek Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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ordu, orduspor, amatör lig, futbol, antrenör
ordu, orduspor, amatör lig, futbol, antrenör
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor.
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. Kent esnafı tarafından 1963'te kurulan ve Ordu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Tokat, aradan geçen 63 yıla rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.
İlerleyen yaşına karşın antrenörlük görevini sürdüren Tokat, oğlu Kartal ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 17 yaş altı liginde mücadele eden oyuncuları maçlara hazırlıyor.
Sağlığını spor yaparak ve düzenli beslenerek korumaya özen gösteren deneyimli antrenör, günlük yaşamında da hareketli olmaya dikkat ediyor.
'Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum'
Aziz Tokat, sporu çok sevdiğini ve sağlığını öncelikle spora borçlu olduğunu söyledi.
Düzenli spor yaptığını belirten Tokat, "Hem evde hem dışarıda beslenmeme dikkat ederim. Düzenli şekilde uyumaya çalışıyorum. Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum." dedi.
Tokat, antrenörlükten maddi beklentisinin olmadığını, işini severek yaptığını ve fırsat buldukça okulları ziyaret ederek yetenekli gençleri takıma kazandırmaya çalıştığını anlattı.
Bugüne kadar çok sayıda futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokat, Orduspor başta olmak üzere çeşitli kulüplere oyuncu gönderdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.
'Antrenörlüğü bırakmayı düşünmüyorum'
Tokat, yeşil sahalarda kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek çevresindekilerin kendisine "tecrübeli hoca" ve "yaşlı kurt" diye seslendiğini söyledi.
Antrenörlüğü bırakmayı düşünmediğine dikkati çeken Tokat, "Allah sağlık verdikçe yoluma devam edeceğim. Bu iş tecrübe ister. Devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Tokat, en büyük destekçisinin oğlu Kartal Tokat olduğunu belirterek Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.