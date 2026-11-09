Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lakabi-yasli-kurt-63-yildir-ayni-takimi-calistiriyor-birakmaya-niyetim-yok-1110212669.html
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'
Sputnik Türkiye
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T17:25+0300
2026-11-09T17:25+0300
yaşam
ordu
orduspor
amatör lig
futbol
antrenör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110213309_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5adbcd7403a5a4bab12dba0addc02d8d.jpg
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. Kent esnafı tarafından 1963'te kurulan ve Ordu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Tokat, aradan geçen 63 yıla rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.İlerleyen yaşına karşın antrenörlük görevini sürdüren Tokat, oğlu Kartal ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 17 yaş altı liginde mücadele eden oyuncuları maçlara hazırlıyor.Sağlığını spor yaparak ve düzenli beslenerek korumaya özen gösteren deneyimli antrenör, günlük yaşamında da hareketli olmaya dikkat ediyor.'Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum'Aziz Tokat, sporu çok sevdiğini ve sağlığını öncelikle spora borçlu olduğunu söyledi.Düzenli spor yaptığını belirten Tokat, "Hem evde hem dışarıda beslenmeme dikkat ederim. Düzenli şekilde uyumaya çalışıyorum. Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum." dedi.Tokat, antrenörlükten maddi beklentisinin olmadığını, işini severek yaptığını ve fırsat buldukça okulları ziyaret ederek yetenekli gençleri takıma kazandırmaya çalıştığını anlattı.Bugüne kadar çok sayıda futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokat, Orduspor başta olmak üzere çeşitli kulüplere oyuncu gönderdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.'Antrenörlüğü bırakmayı düşünmüyorum'Tokat, yeşil sahalarda kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek çevresindekilerin kendisine "tecrübeli hoca" ve "yaşlı kurt" diye seslendiğini söyledi.Antrenörlüğü bırakmayı düşünmediğine dikkati çeken Tokat, "Allah sağlık verdikçe yoluma devam edeceğim. Bu iş tecrübe ister. Devam etmek istiyorum." diye konuştu.Tokat, en büyük destekçisinin oğlu Kartal Tokat olduğunu belirterek Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/futbolda-tarihi-imza-22-yasindaki-zeynep-mestan-ege-kulubune-teknik-direktor-oldu-1108616102.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-arastirma-sosyal-yasam-yaslilarda-hafizayi-olumlu-etkiliyor-1109810751.html
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110213309_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_32a736c2991036e3ef6a923923a20932.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ordu, orduspor, amatör lig, futbol, antrenör
ordu, orduspor, amatör lig, futbol, antrenör

Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'

17:25 09.11.2026
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok'
Lakabı 'yaşlı kurt', 63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor: 'Bırakmaya niyetim yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
Abone ol
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor.
Ordu'da genç yaşlarda futbola gönül veren Aziz Tokat, yıllar içinde edindiği deneyimi şimdi oğluyla çalıştırdığı Esnafspor'un genç oyuncularına aktarıyor. Kent esnafı tarafından 1963'te kurulan ve Ordu 2. Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'da 24 yaşında antrenörlüğe başlayan Tokat, aradan geçen 63 yıla rağmen ilk günkü heyecanını koruyor.
İlerleyen yaşına karşın antrenörlük görevini sürdüren Tokat, oğlu Kartal ile Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 17 yaş altı liginde mücadele eden oyuncuları maçlara hazırlıyor.
Sağlığını spor yaparak ve düzenli beslenerek korumaya özen gösteren deneyimli antrenör, günlük yaşamında da hareketli olmaya dikkat ediyor.
Zeynep Mestan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
SPOR
Futbolda tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan, Ege kulübüne teknik direktör oldu
9 Eylül, 10:31

'Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum'

Aziz Tokat, sporu çok sevdiğini ve sağlığını öncelikle spora borçlu olduğunu söyledi.
Düzenli spor yaptığını belirten Tokat, "Hem evde hem dışarıda beslenmeme dikkat ederim. Düzenli şekilde uyumaya çalışıyorum. Spor sayesinde kendimi genç hissediyorum." dedi.
Tokat, antrenörlükten maddi beklentisinin olmadığını, işini severek yaptığını ve fırsat buldukça okulları ziyaret ederek yetenekli gençleri takıma kazandırmaya çalıştığını anlattı.
Bugüne kadar çok sayıda futbolcunun yetişmesine katkı sağladığını vurgulayan Tokat, Orduspor başta olmak üzere çeşitli kulüplere oyuncu gönderdiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

'Antrenörlüğü bırakmayı düşünmüyorum'

Tokat, yeşil sahalarda kendisini görenlerin şaşırdığını ifade ederek çevresindekilerin kendisine "tecrübeli hoca" ve "yaşlı kurt" diye seslendiğini söyledi.
Antrenörlüğü bırakmayı düşünmediğine dikkati çeken Tokat, "Allah sağlık verdikçe yoluma devam edeceğim. Bu iş tecrübe ister. Devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Tokat, en büyük destekçisinin oğlu Kartal Tokat olduğunu belirterek Esnafspor'u yeniden Ordu 1. Amatör Küme'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Yapılan araştırma, sosyal etkinliklere katılan yaşlıların hafıza ve düşünme testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya koydu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
SAĞLIK
Yeni araştırma: Sosyal yaşam yaşlılarda hafızayı olumlu etkiliyor
23 Ekim, 19:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала