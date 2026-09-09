https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/futbolda-tarihi-imza-22-yasindaki-zeynep-mestan-ege-kulubune-teknik-direktor-oldu-1108616102.html
Futbolda tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan, Ege kulübüne teknik direktör oldu
Futbolda tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan, Ege kulübüne teknik direktör oldu
Sputnik Türkiye
Manisa kulüplerinden Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T10:31+0300
2026-09-09T10:31+0300
2026-09-09T10:34+0300
spor
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zeynep mestan
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Manisa ekibi Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Süper Amatör Küme'de mücadele eden Manisa ekibi, yeni sezon yapılanması kapsamında genç teknik direktör ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.Zeynep Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atarak görevine başladı.Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır." denildi.Açıklamada, "Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan'a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.Zeynep Mestan kimdir? Hangi tkaımlarda oynadı?Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan, 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Mestan'ın futbolculuk geçmişi de var. TFF kayıtlarına göre; genç teknik direktörün futbol kariyeri, İzmir ve Manisa ekiplerinde şekillendi.Mestan'ın futbol kariyeri 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'la başladı. Mestan daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formaları giydi. TFF kayıtlarında Zeynep Mestan'ın güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/sampiyonlar-liginde-ilk-maclar-sona-erdi-devler-liginde-gecenin-sonuclari-1108609451.html
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manisa, türkiye futbol federasyonu (tff), i̇zmir, turgutlu, zeynep mestan, turgutluspor
manisa, türkiye futbol federasyonu (tff), i̇zmir, turgutlu, zeynep mestan, turgutluspor
Futbolda tarihi imza: 22 yaşındaki Zeynep Mestan, Ege kulübüne teknik direktör oldu
10:31 09.09.2026 (güncellendi: 10:34 09.09.2026)
Manisa kulüplerinden Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.
Manisa ekibi Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Süper Amatör Küme'de mücadele eden Manisa ekibi, yeni sezon yapılanması kapsamında genç teknik direktör ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Zeynep Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atarak görevine başladı.
Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır." denildi.
Açıklamada, "Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan'a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Zeynep Mestan kimdir? Hangi tkaımlarda oynadı?
Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan, 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Mestan'ın futbolculuk geçmişi de var. TFF kayıtlarına göre; genç teknik direktörün futbol kariyeri, İzmir ve Manisa ekiplerinde şekillendi.
Mestan'ın futbol kariyeri 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'la başladı. Mestan daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formaları giydi. TFF kayıtlarında Zeynep Mestan'ın güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.