https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-arastirma-sosyal-yasam-yaslilarda-hafizayi-olumlu-etkiliyor-1109810751.html

Yeni araştırma: Sosyal yaşam yaşlılarda hafızayı olumlu etkiliyor

Yeni araştırma: Sosyal yaşam yaşlılarda hafızayı olumlu etkiliyor

Sputnik Türkiye

24 ülkede yaklaşık 58 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, sosyal etkinliklere katılan yaşlıların hafıza ve düşünme testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T19:33+0300

2026-10-23T19:33+0300

2026-10-23T19:33+0300

sağlik

yaşlılık

zihin

beyin

spor

kulüp

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Yaş ilerledikçe azalan sosyal ilişkilerin beyin sağlığı üzerindeki etkileri araştırıldı. ABD, İngiltere, Çin, Meksika ve Avrupa ülkelerinden 57 bin 793 kişinin verilerini inceleyen bilim insanları, sosyal yaşamı aktif olan kişilerin zihinsel becerilerinin daha iyi durumda olduğunu belirledi.Araştırmada katılımcıların yaklaşık altı yıllık sağlık verileri değerlendirildi.Üç veya daha fazla etkinliğe katılanlarda fark görüldüAraştırmaya göre gönüllü çalışmalara katılmak, spor kulüplerine üye olmak ve çeşitli kurslara gitmek, yaşlılarda daha iyi hafıza ve düşünme becerileriyle ilişkilendirildi.Özellikle üç veya daha fazla sosyal etkinliğe düzenli katılan kişilerin zihinsel test sonuçlarında, sosyal açıdan aktif olmayanlara kıyasla yıllar içinde daha fazla iyileşme görüldü.Gönüllülük çalışmaları ve spor kulüpleri, incelenen ülkelerin tamamında olumlu sonuçlarla ilişkilendirilen etkinlikler arasında yer aldı.Yalnız yaşayanlarda etkisi daha belirginSosyal etkinliklerle zihinsel beceriler arasındaki bağlantının 60 yaş üzerindekilerde, kadınlarda, yalnız yaşayanlarda ve kırsal bölgelerde yaşayan kişilerde daha güçlü olduğu belirlendi.Araştırmacılar, sosyal ilişkilerin sürdürülmesinin yaşlılık döneminde hafıza ve beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceğine işaret etti.Ancak çalışmanın, sosyal etkinliklerin zihinsel gerilemeyi doğrudan önlediğini kanıtlamadığı vurgulandı. Bilim insanları, zihinsel becerileri daha iyi olan kişilerin sosyal yaşama katılmakta daha az zorlanabileceğini de belirtti.

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yaşlılık, zihin, beyin, spor, kulüp