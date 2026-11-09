https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kushner-ve-witkoff-ukrayna-ab-ve-nato-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1110221881.html

Kushner ve Witkoff Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek

Kushner ve Witkoff Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Kushner, Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılacak üçlü müzakereler öncesinde Beyaz Saray Özel... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T18:42+0300

2026-11-09T18:42+0300

2026-11-09T18:42+0300

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ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, X hesabından yaptığı paylaşımda Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılacak üçlü müzakereler öncesinde Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.Kushner, planlanan müzakerelerin Şubat 2026'dan bu yana gerçekleştirilecek ilk üçlü toplantı olacağını kaydederek, bu görüşmelerin Rusya ve Ukrayna için savaş sonrası güvenlik meselelerinin ele alınmasına ve müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçiş için gerekli koşulların oluşturulmasına odaklanacağını ifade etti.Abu Dabi'de Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov yer alacak.

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abd, jared kushner, steve witkoff, ukrayna, rusya, vladimir medinskiy, nato, ab, x, rustem umerov