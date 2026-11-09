https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kushner-ve-witkoff-ukrayna-ab-ve-nato-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1110221881.html
Kushner ve Witkoff Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek
Kushner ve Witkoff Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek
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ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Kushner, Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılacak üçlü müzakereler öncesinde Beyaz Saray Özel... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T18:42+0300
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ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, X hesabından yaptığı paylaşımda Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılacak üçlü müzakereler öncesinde Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.Kushner, planlanan müzakerelerin Şubat 2026'dan bu yana gerçekleştirilecek ilk üçlü toplantı olacağını kaydederek, bu görüşmelerin Rusya ve Ukrayna için savaş sonrası güvenlik meselelerinin ele alınmasına ve müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçiş için gerekli koşulların oluşturulmasına odaklanacağını ifade etti.Abu Dabi'de Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lavrov-abdnin-g20de-tartismalari-siyasetten-arindirma-hedefini-destekliyoruz-1110005496.html
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abd, jared kushner, steve witkoff, ukrayna, rusya, vladimir medinskiy, nato, ab, x, rustem umerov
abd, jared kushner, steve witkoff, ukrayna, rusya, vladimir medinskiy, nato, ab, x, rustem umerov
Kushner ve Witkoff Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya gelecek
ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Kushner, Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılacak üçlü müzakereler öncesinde Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ile birlikte Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı.
ABD Başkanı’nın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, X hesabından yaptığı paylaşımda Abu Dabi'de Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılacak üçlü müzakereler öncesinde Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Ukrayna, AB ve NATO temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.
Ukrayna ve Rusya ile Abu Dabi'de gerçekleştirilecek iki günlük üçlü görüşmeler öncesinde, Özel Temsilci Steve Witkoff ve ben Ukrayna, AB, NATO, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya'dan ortaklarımızla bir araya geleceğiz.
Kushner, planlanan müzakerelerin Şubat 2026'dan bu yana gerçekleştirilecek ilk üçlü toplantı olacağını kaydederek, bu görüşmelerin Rusya ve Ukrayna için savaş sonrası güvenlik meselelerinin ele alınmasına ve müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçiş için gerekli koşulların oluşturulmasına odaklanacağını ifade etti.
Abu Dabi'de Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Ukrayna heyetinin başında ise Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Rüstem Umerov yer alacak.