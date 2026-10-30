https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lavrov-abdnin-g20de-tartismalari-siyasetten-arindirma-hedefini-destekliyoruz-1110005496.html
Lavrov: ABD’nin G20’de tartışmaları siyasetten arındırma hedefini destekliyoruz
Lavrov: ABD’nin G20’de tartışmaları siyasetten arındırma hedefini destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında tartışmaları siyasetten arındırma hedefini desteklediklerini belirterek... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T23:27+0300
2026-10-30T23:27+0300
2026-10-31T00:13+0300
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Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Lavrov, Miami’de düzenlenecek liderler zirvesinin sonuç belgesi üzerinde çalışmalara başlandığını belirtti.G20’yi geniş temsil gücüne sahip, işlevsel ve sürdürülebilir bir işbirliği formatı olarak nitelendiren Lavrov, ABD’nin dönem başkanlığında uygulanabilir anlaşmalara varılması için fırsat bulunduğunu ifade etti.Polonya’nın katılımına itirazPolonya’nın G20 çalışmalarına dahil edilmesini eleştiren Lavrov, Moskova’nın grupta bir Avrupa ülkesinin daha yer almasına ihtiyaç görmediğini söyledi.ABD’nin Polonya’yı tek taraflı olarak G20 masasına davet etmesinin diplomasi ilkelerini ihlal ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya’nın 2026’daki ABD dönem başkanlığında bu durumu düzeltmeye çalışacağını belirtti.Rubio ile çok taraflı işbirliği görüşmesiABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü aktaran Lavrov, BM, G20 ve Çin’deki APEC Zirvesi dahil çok taraflı platformlardaki işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.Lavrov, mevcut koşullarda ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Shenzhen’de bir araya gelmesine büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD’deki Rus diplomatik mülklerinin iadesi konusunda ise ilerleme sağlanmadığını bildirdi.Lavrov ayrıca, Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda ABD ile varılacak anlaşmalara ilişkin “gerçekçi olunması” ve hayallere kapılınmaması gerektiğini kaydederek, ABD’deki ara seçimlerin ardından Rusya-ABD ilişkilerinin seyrinin Washington’ın atacağı somut adımlarla netlik kazanacağını ifade etti.Abu Dabi görüşmeleri ve UkraynaAbu Dabi’de yapılacak görüşmenin kesin tarihinin teyit edildiğinde açıklanacağını belirten Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin tutumunun son üçlü görüşmeden bu yana değişmediğini vurguladı.Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Batı’da çatışmanın temel nedenlerini kabul eden tek yönetim olduğunu belirterek bu tutumu takdir ettiklerini ifade etti.Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’ya yönelik saldırılar konusundaki tutumunun Abu Dabi görüşmesinin hazırlıklarına katkı sağlamadığını söyleyen Lavrov, “Zelenskiy, Putin ile görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelmeli” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdden-g20ye-cagri-ekonomik-duzene-yonelik-tehditlerle-mucadele-icin-birlikte-calismaliyiz-1109999850.html
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sergey lavrov, g20 zirvesi, abd, miami, marco rubio, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, polonya, abu dabi
sergey lavrov, g20 zirvesi, abd, miami, marco rubio, donald trump, vladimir zelenskiy, rusya, polonya, abu dabi
Lavrov: ABD’nin G20’de tartışmaları siyasetten arındırma hedefini destekliyoruz
23:27 30.10.2026 (güncellendi: 00:13 31.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin G20 dönem başkanlığı kapsamında tartışmaları siyasetten arındırma hedefini desteklediklerini belirterek Miami’deki zirvenin sonuç belgesi üzerinde çalışmalara başlandığını ifade etti.
Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Lavrov, Miami’de düzenlenecek liderler zirvesinin sonuç belgesi üzerinde çalışmalara başlandığını belirtti.
G20’yi geniş temsil gücüne sahip, işlevsel ve sürdürülebilir bir işbirliği formatı olarak nitelendiren Lavrov, ABD’nin dönem başkanlığında uygulanabilir anlaşmalara varılması için fırsat bulunduğunu ifade etti.
Polonya’nın katılımına itiraz
Polonya’nın G20 çalışmalarına dahil edilmesini eleştiren Lavrov, Moskova’nın grupta bir Avrupa ülkesinin daha yer almasına ihtiyaç görmediğini söyledi.
ABD’nin Polonya’yı tek taraflı olarak G20 masasına davet etmesinin diplomasi ilkelerini ihlal ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya’nın 2026’daki ABD dönem başkanlığında bu durumu düzeltmeye çalışacağını belirtti.
Rubio ile çok taraflı işbirliği görüşmesi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü aktaran Lavrov, BM, G20 ve Çin’deki APEC Zirvesi dahil çok taraflı platformlardaki işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.
Lavrov, mevcut koşullarda ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Shenzhen’de bir araya gelmesine büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD’deki Rus diplomatik mülklerinin iadesi konusunda ise ilerleme sağlanmadığını bildirdi.
Lavrov ayrıca, Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda ABD ile varılacak anlaşmalara ilişkin “gerçekçi olunması” ve hayallere kapılınmaması gerektiğini kaydederek, ABD’deki ara seçimlerin ardından Rusya-ABD ilişkilerinin seyrinin Washington’ın atacağı somut adımlarla netlik kazanacağını ifade etti.
Abu Dabi görüşmeleri ve Ukrayna
Abu Dabi’de yapılacak görüşmenin kesin tarihinin teyit edildiğinde açıklanacağını belirten Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin tutumunun son üçlü görüşmeden bu yana değişmediğini vurguladı.
Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Batı’da çatışmanın temel nedenlerini kabul eden tek yönetim olduğunu belirterek bu tutumu takdir ettiklerini ifade etti.
Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’ya yönelik saldırılar konusundaki tutumunun Abu Dabi görüşmesinin hazırlıklarına katkı sağlamadığını söyleyen Lavrov, “Zelenskiy, Putin ile görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelmeli” dedi.