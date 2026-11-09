https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/filistinli-uzman-avrupa-ukrayna-cozumunun-degil-krizinin-bir-parcasidir-1110225751.html
Filistinli uzman: Avrupa, Ukrayna çözümünün değil, krizinin bir parçasıdır
Filistinli uzman: Avrupa, Ukrayna çözümünün değil, krizinin bir parçasıdır
Sputnik Türkiye
Filistinli uzman Alyan, Avrupa ülkelerinden gelen baskılar nedeniyle Ukrayna'nın Abu-Dabi'de planlanan üçlü müzakerelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağı... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T23:30+0300
2026-11-09T23:30+0300
2026-11-09T23:30+0300
görüş
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ukrayna
abu dabi
abd
üçlü görüşmeler
yorum
avrupa
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Rusya meseleleri konusunda uzmanlaşmış Filistinli gazeteci ve araştırmacı Tarık Alyan, Sputnik’e demecinde Rusya'nın her türlü müzakere formatına açık olduğunu ve olmaya devam ettiğini, ortaya konulan çeşitli girişimlere olumlu yanıt verdiğini ve şimdi de Abu Dabi'deki görüşmelere katılacağını belirtti.Alyan aynı zamanda, Avrupa ülkelerinden gelen baskılar nedeniyle Kiev'in Rusya ile bir uzlaşmaya varmak ya da bir anlaşma imzalamakla ilgilenmediği düşüncesiyle, Ukrayna'nın bu müzakerelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.Alyan, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı desteklediğini ve ‘Nazi’ olarak nitelendirdiği Ukrayna rejimine arka çıkmaya devam ettiğini belirterek, "Avrupa çözümün değil, sorunun bir parçasıdır" vurgusunu yaptı. Araştırmacıya göre, yapılacak olan müzakereler Avrupalıların da dahil olduğu dörtlü bir formatta gerçekleşmeyecek, görüşmeler sınırlı düzeyde olumlu sonuçlar doğurabilse de, kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına izin verilmeyecek.Filistinli uzman, ABD'nin somut adımlar atarak Avrupa üzerindeki baskıyı artırıp onu Ukrayna'dan uzaklaşmaya teşvik etmesi, aynı zamanda Kiev üzerindeki baskıyı artırarak onu katı tutumundan vazgeçmeye ve krize son verecek bir anlaşmaya varmaya zorlaması durumunda, krizin çözümünün mümkün olacağına dair inancını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html
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rusya, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, yorum, avrupa, kiev
rusya, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, yorum, avrupa, kiev
Filistinli uzman: Avrupa, Ukrayna çözümünün değil, krizinin bir parçasıdır
Filistinli uzman Alyan, Avrupa ülkelerinden gelen baskılar nedeniyle Ukrayna'nın Abu-Dabi'de planlanan üçlü müzakerelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağı konusundaki şüphelerini dile getirerek, "Avrupa, Ukrayna çözümünün değil, krizinin bir parçasıdır" dedi.
Rusya meseleleri konusunda uzmanlaşmış Filistinli gazeteci ve araştırmacı Tarık Alyan, Sputnik’e demecinde Rusya'nın her türlü müzakere formatına açık olduğunu ve olmaya devam ettiğini, ortaya konulan çeşitli girişimlere olumlu yanıt verdiğini ve şimdi de Abu Dabi'deki görüşmelere katılacağını belirtti.
Alyan aynı zamanda, Avrupa ülkelerinden gelen baskılar nedeniyle Kiev'in Rusya ile bir uzlaşmaya varmak ya da bir anlaşma imzalamakla ilgilenmediği düşüncesiyle, Ukrayna'nın bu müzakerelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.
Alyan, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı desteklediğini ve ‘Nazi’ olarak nitelendirdiği Ukrayna rejimine arka çıkmaya devam ettiğini belirterek, "Avrupa çözümün değil, sorunun bir parçasıdır" vurgusunu yaptı.
Araştırmacıya göre, yapılacak olan müzakereler Avrupalıların da dahil olduğu dörtlü bir formatta gerçekleşmeyecek, görüşmeler sınırlı düzeyde olumlu sonuçlar doğurabilse de, kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına izin verilmeyecek.
Filistinli uzman, ABD'nin somut adımlar atarak Avrupa üzerindeki baskıyı artırıp onu Ukrayna'dan uzaklaşmaya teşvik etmesi, aynı zamanda Kiev üzerindeki baskıyı artırarak onu katı tutumundan vazgeçmeye ve krize son verecek bir anlaşmaya varmaya zorlaması durumunda, krizin çözümünün mümkün olacağına dair inancını dile getirdi.