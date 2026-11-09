https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/filistinli-uzman-avrupa-ukrayna-cozumunun-degil-krizinin-bir-parcasidir-1110225751.html

Filistinli uzman: Avrupa, Ukrayna çözümünün değil, krizinin bir parçasıdır

Filistinli uzman: Avrupa, Ukrayna çözümünün değil, krizinin bir parçasıdır

Sputnik Türkiye

Filistinli uzman Alyan, Avrupa ülkelerinden gelen baskılar nedeniyle Ukrayna'nın Abu-Dabi'de planlanan üçlü müzakerelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağı... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T23:30+0300

2026-11-09T23:30+0300

2026-11-09T23:30+0300

görüş

rusya

ukrayna

abu dabi

abd

üçlü görüşmeler

yorum

avrupa

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_d11450d7e2276611d580228a0bc5136e.png

Rusya meseleleri konusunda uzmanlaşmış Filistinli gazeteci ve araştırmacı Tarık Alyan, Sputnik’e demecinde Rusya'nın her türlü müzakere formatına açık olduğunu ve olmaya devam ettiğini, ortaya konulan çeşitli girişimlere olumlu yanıt verdiğini ve şimdi de Abu Dabi'deki görüşmelere katılacağını belirtti.Alyan aynı zamanda, Avrupa ülkelerinden gelen baskılar nedeniyle Kiev'in Rusya ile bir uzlaşmaya varmak ya da bir anlaşma imzalamakla ilgilenmediği düşüncesiyle, Ukrayna'nın bu müzakerelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.Alyan, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı desteklediğini ve ‘Nazi’ olarak nitelendirdiği Ukrayna rejimine arka çıkmaya devam ettiğini belirterek, "Avrupa çözümün değil, sorunun bir parçasıdır" vurgusunu yaptı. Araştırmacıya göre, yapılacak olan müzakereler Avrupalıların da dahil olduğu dörtlü bir formatta gerçekleşmeyecek, görüşmeler sınırlı düzeyde olumlu sonuçlar doğurabilse de, kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına izin verilmeyecek.Filistinli uzman, ABD'nin somut adımlar atarak Avrupa üzerindeki baskıyı artırıp onu Ukrayna'dan uzaklaşmaya teşvik etmesi, aynı zamanda Kiev üzerindeki baskıyı artırarak onu katı tutumundan vazgeçmeye ve krize son verecek bir anlaşmaya varmaya zorlaması durumunda, krizin çözümünün mümkün olacağına dair inancını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html

rusya

ukrayna

abu dabi

abd

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abu dabi, abd, üçlü görüşmeler, yorum, avrupa, kiev